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Англицизмы, которые бесят не только «Матч-ТВ»: мы нашли самые раздражающие слова

Основано на опросе наших читателей

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Без словаря порой просто не разобраться

Без словаря порой просто не разобраться

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Комментаторы «Матч-ТВ» получили от начальства список англицизмов, которые нельзя произносить в эфире. Если вы не болельщик, то, возможно, не слышали и половины этих терминов. Но ведущим спортивных матчей от этого не легче. В лонг-лист попали 40 слов, включая «окей», «корнер», «коуч», «шорт-лист» и официальное название второй по значимости футбольной английской лиги — «Чемпионшип». Футбольные фанаты в шутку уже предложили переименовать его в «победитель овец» (от английских champion и sheep), а сам футбол называть «ступня мяч».

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Список разрешенных и запрещенных на «Матч-ТВ» слов

Список разрешенных и запрещенных на «Матч-ТВ» слов

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Пока спортивная аудитория продолжает рофлить над списком, мы решили превратить его в небольшое (и местами серьезное) исследование. В этом нам помогли наши любимые читатели и комментаторы, а также писатель Алексей Сальников и филолог и литературный критик Леонид Быков.

В пабликах Сети городских порталов во «ВКонтакте» (а это 18 городов — от Красноярска до Архангельска) мы выяснили, что в каждом городе живут люди, которые недоумевают от «инсайтов», «океев», «фейков», «локдаунов» и других удивительных выражений. Так выглядит список самых раздражающих терминов.

Чем жирнее выделено слово, тем больше&nbsp;претензий оно вызвало

Чем жирнее выделено слово, тем больше претензий оно вызвало

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Хотите вы этого или нет, но указанные слова прочно укрепились в русской речи. Но что с ними делать? Смириться? Подождать, пока всё не вернется на свои места? Или приготовиться к худшему?

— Заимствование — это же естественный процесс, потом просто отваливаются слова за ненадобностью, да и всё, — говорит писатель и поэт, лауреат премии «Национальный бестселлер» Алексей Сальников. — Альтернатива, конечно, есть, но если вам удобно, то почему бы их не употреблять?

Искусственно что-то придумывать тоже глупо. Потому что люди всё равно чувствуют искусственность псевдославянизмов для определенных терминов. Речь течет так, как ей удобно. То, что раньше было неправильно, становится правильным, то, что раньше было заимствованным, становится естественным. Человеческую речь всё равно никак искусственно не насадить сверху. Желание употреблять некоторые слова идет снизу.

— Иноязычные слова входят в тот или иной язык тогда, когда входят реалии иные, которых раньше в сфере обслуживания этим языком не существовало, — говорит литературовед, филолог и литературный критик Леонид Быков. — И если мы в родном языке сходу не находим точного обозначения этому понятию, то мы иного слова, как бы ни старались, не придумаем. Наш филологический патриотизм должен исходить из патриотизма общенародного, чтобы у нас не было засилья инородных лексем, нам надо самим стараться. Ведь неслучайно слово «спутник» вошло во все языки мира. Здесь мы оказались впереди планеты всей, и мир заговорил по-русски, хотя бы одним словом. А теперь мы что предлагаем миру? Вот предложили теперь слово «новичок» — тоже, между прочим, вклад в лексикологию человечества, но это уже совсем другое.

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По словам специалистов, обкатка иностранных слов будет происходить в любом случае. Какие-то обрусеют, войдут в повседневный обиход, а мы перестанем замечать их иноземность.

— Давайте еще не будем забывать, что мы сейчас боимся англицизмов, но ведь у нас не меньше слов чисто тюркского происхождения — они пришли в наш язык с Востока, — напоминает Леонид Быков. — Положение нашей страны на границе между Европой и Азией предполагает, что мы будем неизбежно вбирать идущее к нам и с Запада, и с Востока. Другое дело, как это всё будет осваиваться, как это будет входить в согласие с нормами и законами русского языка.

У нас было засилье лексем из немецкого и голландского языков. В начале XIX века французский язык облагораживал нашу родную речь. Тем не менее и в том, и в другом случае мы не оказались под властью иноземных языков. Мы продолжаем говорить по-русски, и я думаю, что у нашего языка будущее не менее замечательное, нежели его прошлое, а в прошлом у нас великая русская литература — это главное, чем сегодня наша страна, кроме своей огромной территории, может гордиться.

А вы правильно понимаете значение этих англицизмов?

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Алексей Сальникованглийский языкрусский языкспорт
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