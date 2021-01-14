Англицизмы, которые бесят не только «Матч-ТВ»: мы нашли самые раздражающие слова

Пока спортивная аудитория продолжает рофлить над списком, мы решили превратить его в небольшое (и местами серьезное) исследование. В этом нам помогли наши любимые читатели и комментаторы, а также писатель Алексей Сальников и филолог и литературный критик Леонид Быков.

В пабликах Сети городских порталов во «ВКонтакте» (а это 18 городов — от Красноярска до Архангельска) мы выяснили, что в каждом городе живут люди, которые недоумевают от «инсайтов», «океев», «фейков», «локдаунов» и других удивительных выражений. Так выглядит список самых раздражающих терминов.