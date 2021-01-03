Приготовьтесь засесть: 11 сериалов 2020 года, которые стоит пересмотреть на новогодних каникулах

Только отошли от Нового года и поняли, что впереди целая неделя, а занять ее особенно нечем? Мы нашли для вас 11 поводов потратить ее с толком. Эти сериалы прогремели на весь мир в 2020 году и точно скрасят любой выходной день. Только не забывайте время от времени выходить на улицу.
«Чики»
Еще до официальной премьеры этот сериал стал самым ожидаемым проектом 2020 года. И ожидания оправдал. Здесь вам и российский колорит, и элементы мыльной оперы, и феминизм, и брутальные казаки, и запоминающийся саундтрек — хорошо, с какой стороны ни посмотри. За этот сериал журнал GQ признал Эдуарда Оганесяна режиссером года.
История, снятая в окрестностях Нальчика, рассказывает о четырех секс-работницах, которые решили завязать с карьерой и открыть фитнес-клуб. Казалось бы, что можно построить на таком фундаменте? Но практически с первой серии зритель погружается в продуманный и убедительный мир с интересными персонажами, сценами и героями, которые не имеют прямого отношения к развитию событий, но прекрасно дополняют общую картину. В результате получился многожанровый рассказ, который начинается с провинциальной комедии, а заканчивается трагедией, но эта трагедия не тяготит — напротив, хочется еще больше проникнуться миром сериала «Чики».
«Ход королевы»
Кто бы мог подумать, что в 2020 году станет популярным сериал про шахматы. Но история девятилетней Элизабет Хармон заставила говорить о «Ходе королевы» весь мир. Главная
«Ход королевы» основан на одноименном романе Уолтера Тевиса. Писатель Джордж Мартин (по серии его романов сняли «Игру престолов») назвал этот проект своим любимым сериалом 2020 года, сказав, что это «очень точная адаптация очень сильного романа, красиво написанная, исполненная и поставленная».
«Голяк»
Если вы успели полюбить Джозефа Гилгана и британские сериалы с его участием, то вы, скорее всего, уже посмотрели «Голяк». Если нет, то расскажем, что Гилган — это тот самый Руди из «Отбросов», Вуди из эпопеи «Это Англия» и вампир Кэссиди из «Проповедника». Кажется, он может вывезти любую картину на одной харизме и моджо. С другой стороны, в откровенно плохих сериалах и фильмах он пока замечен не был. А здесь он выступил еще и в роли одного из авторов шоу.
При желании в «Голяке» можно распознать отголоски романов Ирвина Уэлша и культовых работ Гая Ричи. Смотрите сами: место действия — какая-то британская тмутаракань, герои — не самые удачливые провинциальные преступники и откровенные люмпены, которые, не смотря на, возможно, отталкивающий образ, не теряют привлекательности. Они посылают куда подальше «средний класс, Guardian, три отпуска в год и светский треп под красное винишко на светских вечеринках» и выбирают свою извилистую тропинку, где приходится заниматься самыми странными вещами. Украсть лошадь? Сойдет и пони.
«Нормальные люди»
Эта эмоциональная драма о первой любви — адаптация романа Салли Руни. Ее книга о том, что у любых отношений есть срок годности, вышла в 2018 году, быстро стала бестселлером и собрала множество наград, а писательницу назвали «Сэлинджером для миллениалов». «Нормальные люди» — история Марианны и Коннелла — одноклассников из разных социальных слоев, которые начинают тайно встречаться, а затем сходятся и расходятся на протяжении нескольких лет. Авторам сериала удалось не просто досконально передать сюжет первоисточника, но и сохранить его чувственность.
Звезда местной футбольной команды Коннел и тихая и застенчивая Марианна сходятся совершенно неожиданно друг для друга. Но позже им предстоит не одно расставание. Вместе с героями зрители вспомнят неловкость и неуверенность, присущие подросткам, нелогичные поступки, рушащие все, и страх перед тем, что подумают окружающие.
«Перевал Дятлова»
61 год назад на севере Свердловской области произошло одно из самых загадочных событий ХХ века — в горах пропала туристическая группа под руководством Игоря Дятлова. Сколько конспирологических версий ходило вокруг этого происшествия, уже и не сосчитать. И создатели сериала попытались рассказать о каждой из них, вкрапив немного современных мифов. Здесь вам и зомби-нацисты, и инопланетяне, и мифология Великой Отечественной с заговоренными солдатами. Не будем спойлерить, какую из этих версий авторы проекта признали для себя самой очевидной и логичной. Скажем только, что те, кто досмотрел сериал до конца, были, мягко говоря, удивлены.
А вообще, нуарный «Перевал Дятлова» — это не про, что случилось на самом деле. Это про то, кем были дятловцы. Эта история о наивных и смелых молодых парнях и девушках — очень трогательная.
«Последний министр»
В полку политических комедий прибыло. Но не стоит ждать от «Последнего министра» социальной драмы или агитки. Зато будьте готовы познакомиться с современными органчиками. Это не классовые враги обывателей и не бесчеловечные существа, а обычные и, в сущности, даже хорошие люди со своими трагедиями. И как раз в этих трагедиях вы найдете много смешного.
Они создали докоронавирусную Россию, а теперь собираются вместе со всей страной отдохнуть от 2020-го. И все бы ничего, если бы на должность министра перспективного планирования не назначили чересчур деятельного Евгения Тихомирова. Похоже, он всерьез намерен изменить жизнь людей. Смотрите, он уже начал продвигать инициативы. Конечно, не все они разумны, и к чему приведут — никто и представить не может.
«Неортодоксальная»
Сериал о девятнадцатилетней еврейке из Бруклина, которая бросает мужа и общину, чтобы сбежать в Берлин и начать новую жизнь. Эстер Шапиро — не выдуманный персонаж. Сериал основан на автобиографии Деборы Фельдман, и нью-йоркская часть шоу — это печальный опыт реальной девушки, которая виделась с женихом до замужества один раз, со статусом жены приобрела вагон недовольных, абьюзивных родственников и навсегда лишилась возможности полноценно жить. Точнее, лишилась бы, если бы не сбежала в Германию к матери. Создатели основательно изучили обычаи и быт хасидов в Америке, так что сериал позволяет заглянуть в этот закрытый для чужих глаз мир.
Все, что происходит в Берлине, — это уже выдумка, но сделано настолько правдоподобно, что и в эту часть экранной истории трудно не поверить. Эстер столкнется с настоящими жизненными трудностями, и никаких спасителей не предусмотрено. Все придется делать самой — от поиска жилья, еды и нового смысла жизни до побега от преследующей героиню даже в другой стране общины (муж Эстер и его кузен едут в Берлин, чтобы вернуть беглянку).
«Родители года»
Сериал-утешение для тех, кто устал. Устал от страха проснуться в сорок лет полным неудачником, застрявшим в клетке из рутинной работы и дома, лучшее время в котором — это пара часов сна, не прерывающихся на бутылочки и смены подгузников. Утешение для тех, кто устал сомневаться в своих решениях, устал бежать под кнутом чужих взглядов, убеждений и чужого счастья. Для тех, кто устал винить себя за каждый крик на ребенка и устал бояться за будущее детей, забывая о собственном. В общем, пока ни у кого не начались приступы тревоги, рассказываем: главным героям около сорока, у них двое детей и еще больше родителей, за которыми тоже нужно присматривать. Комедия тут на грани нервного срыва, и чаще хочется понимающе ухмыльнуться, а не смеяться. А посыл сериала и того хуже: жизнь — это череда экзаменов на прочность, их придется стойко выносить, но зависеть от них будет так же немного, как от ЕГЭ.
Боль неизбежна, разочарования заполнят ваше существование, а сомнения добьют то, что не уничтожат потери и предательства. Но все не так беспросветно: плюс в том, что так у всех.
«И повсюду тлеют пожары»
Элена Ричардсон — главная мамочка в городе, влиятельная и властная женщина. Миа Уоррен — мать-одиночка, которая спит с дочерью в машине, работает художником, фотографом, скульптором — в общем, берется за любую творческую работу. Надо ли говорить, что уклад семьи мисс Ричардсон рушится, когда она знакомится с мисс Уоррен? Между женщинами вспыхивает настоящий пожар, но для обеих он обернется самыми неожиданными последствиями.
«Пожары» — это наследники «Большой маленькой лжи». Снова экранизация бестселлера, снова богатая женщина берет под опеку только прибывшую в город одиночку, снова Риз Уизерспун в роли мамы-стервы, тема травматичного материнства, детектив внутри драмы, и все на крепком триллере. И самое важное — снова усердно проработанные персонажи, актуальные темы, о которых нужно говорить вслух, и отличная актерская игра. И все это затягивает зрителей.
«Пацаны»
Такими отвратительными супергерои еще никогда не были. Эти летающие, сверхбыстрые, сверхмощные и неуязвимые ребята в «Пацанах» — настоящие монстры на поводке у злобной всемогущей корпорации. Убийства гражданских списываются на несчастные случаи. Участие в спасательных операциях — только по одобрению отдела маркетинга. А в свободное от всего этого время — то, о чем не всегда разрешает упоминать Роскомнадзор.
И на этих героев люди молятся, возвышая команду мутантов до статуса современных богов. Билли Бутчер, простой мужик с бешеным взглядом, намерен покончить с этим мировым лицемерием и стереть людей со сверхспособностями с лица Земли.
«Зона комфорта»
Никто и не ожидал, что шутки Гарика Харламова все-таки выстрелят. Возможно, секрет в том, что к «Зоне комфорта» приложили руки Дмитрий Пермяков, подаривший российскому кинематографу мегапопулярного «Холопа» в прошлом году, и Михаил Шулаев, ранее принимавший участие в создании «Аритмии» и «Домашнего ареста». Так или иначе вышедший в октябре этого года сериал стал, наверное, сенсацией рунета.
Герой Харламова — хамоватый и изворотливый предприниматель Ярослав Костров. Его окружение — это напарник-неудачник (это на его деньги друзья открыли бизнес), жена и двое детей, пара любовниц, родители, безработный брат-активист и чукотские мафиози, которым Ярик крупно задолжал. Со всеми ними Костров общается по скайпу, потому что угодил в норвежскую тюрьму. И с каждым разговором пружина сюжета закручивается все сильнее. Чем это закончится, вы узнаете довольно быстро — на первый (и пока единственный) сезон у вас уйдет всего лишь вечер.
По этическим и разным другим соображениям мы не можем показать вам трейлер этого сериала, хотя очень хочется.