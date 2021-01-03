Приготовьтесь засесть: 11 сериалов 2020 года, которые стоит пересмотреть на новогодних каникулах

Только отошли от Нового года и поняли, что впереди целая неделя, а занять ее особенно нечем? Мы нашли для вас 11 поводов потратить ее с толком. Эти сериалы прогремели на весь мир в 2020 году и точно скрасят любой выходной день. Только не забывайте время от времени выходить на улицу.

«Чики»



Еще до официальной премьеры этот сериал стал самым ожидаемым проектом 2020 года. И ожидания оправдал. Здесь вам и российский колорит, и элементы мыльной оперы, и феминизм, и брутальные казаки, и запоминающийся саундтрек — хорошо, с какой стороны ни посмотри. За этот сериал журнал GQ признал Эдуарда Оганесяна режиссером года.

