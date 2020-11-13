«Пацанка» из Новосибирска помогла подруге выиграть президентские выборы и осталась в шоу

Участница шоу «Пацанки» из Новосибирска не попала в номинацию
В этот четверг, 12 ноября, на телеканале «Пятница» вышел восьмой выпуск шоу «Пацанки», в котором участвует сибирячка Бэлла Кузнецова. На этот раз передача была посвящена выборам президента «Школы леди».
Сначала девушки встретились с актрисой, режиссером и продюсером Линой Ариффулиной, которая учила их держаться на публике и правильно говорить. Одним из испытаний стала интеллектуальная викторина, в которой новосибирская участница выступала против Анастасии Петровой. Бэлла не смогла ответить правильно ни на один вопрос ведущей.
На втором испытании «пацанки» выбрали кандидатов в президенты школы. Бэлла не стала участвовать в предвыборной гонке. Она решила поддержать подругу Екатерину Ванышеву. Вместе с другими участницами сибирячка помогала ей агитировать «избирателей» и снимать видеоролик.
В результате после ответа на вопросы и заключительной речи люди сделали свой выбор. И в конце передачи выяснилось, что президентом школы стала кандидатка, которой помогала Бэлла. На этот раз она не попала в номинацию, а значит, продолжает участие в шоу.
Автор: телеканал «Пятница»
Несколько недель назад Бэллу Кузнецову выгнали из проекта за пьянство. Однако в следующем выпуске одна из наставниц шоу приняла решение оставить ее в проекте.