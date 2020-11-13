«Пацанка» из Новосибирска помогла подруге выиграть президентские выборы и осталась в шоу

В этот четверг, 12 ноября, на телеканале «Пятница» вышел восьмой выпуск шоу «Пацанки», в котором участвует сибирячка Бэлла Кузнецова. На этот раз передача была посвящена выборам президента «Школы леди».

Сначала девушки встретились с актрисой, режиссером и продюсером Линой Ариффулиной, которая учила их держаться на публике и правильно говорить. Одним из испытаний стала интеллектуальная викторина, в которой новосибирская участница выступала против Анастасии Петровой. Бэлла не смогла ответить правильно ни на один вопрос ведущей.