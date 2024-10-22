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Образование Минпросвещения поднимает минимальные баллы по ЕГЭ: новые значения и что они меняют

Минпросвещения поднимает минимальные баллы по ЕГЭ: новые значения и что они меняют

Публикуем порог по 11 предметам

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39 комментариев

Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку в 2026 году станет выше

Министерство просвещения решило обновить минимальные баллы, которые необходимы для сдачи ЕГЭ. Новый порог касается будущих одиннадцатиклассников, которые будут сдавать экзамен в 2026 году. Каких предметов коснутся изменения, а что поменяется уже сейчас — в нашем материале.

Минимальный балл ЕГЭ, или порог — это балл по каждому предмету, который нужно набрать, чтобы экзамен был сдан. Его берут за основу вузы, чтобы определить, с каким количеством баллов принимать абитуриента. Однако зачастую у них проходной порог гораздо выше установленного государством.

В 2025-2026 учебном году минимальный порог для сдачи ЕГЭ по русскому языку увеличится на два балла. Это значит, что минимальный балл, необходимый для успешной сдачи экзамена, составит 42. В 2024-2025 учебном году порог был 40 баллов.

В следующем учебном году изменения затронут не только русский язык, но и обществознание. Министерство просвещения планирует снизить проходной балл по этому предмету с 45 до 42.

Изменения коснутся двух предметов

Кроме того, для успешной сдачи экзамена в 2025–2026 году по информатике потребуется набрать не менее 44 баллов, по литературе и географии — 40, по иностранному языку — 30, по истории — 35. А чтобы сдать экзамен по математике, химии, биологии и физике, нужно будет набрать не менее 39 баллов.

Однако новшества ждут выпускников и этого года. Минпросвещения подготовило указ о предметах, которые придется сдать нынешним одиннадцатиклассникам, чтобы поступить на желаемое направление.

Так, иностранный язык могут исключить из перечня предметов для поступления в высшее учебное заведение по специальностям «экономика» и «менеджмент». Также изменения могут коснуться ЕГЭ для абитуриентов, поступающих на технические и педагогические специальности. Для будущих учителей предлагается ввести обязательный ЕГЭ по предмету, которому они будут обучать школьников. А для тех, кто выбирает технические специальности, может стать обязательным ЕГЭ по физике.

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Комментарии
40
МАРГО
1 час
Для тех, кто топит за обычный экзамен. Вы поймите, что отношение к отдельно взятому ученику всегда было, есть и будет предвзятым. А это нечестно - как ни старайся, если учитель тебя недолюбливает, то всё равно завалит дополнительным вопросом. Если же ты у него любимчик, то вытянет на нужную отметку. Так было у меня. Я всегда была любимицей у биологички - автоматом получи пятёрку. Это нечестно ведь? ( хотя я биологию знаю на отлично и даже больше)
МАРГО
1 час
Мигранты уезжают на родину, а кто будет работать руками? Вот и ...
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