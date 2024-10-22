Минпросвещения поднимает минимальные баллы по ЕГЭ: новые значения и что они меняют

Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку в 2026 году станет выше Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Министерство просвещения решило обновить минимальные баллы, которые необходимы для сдачи ЕГЭ. Новый порог касается будущих одиннадцатиклассников, которые будут сдавать экзамен в 2026 году. Каких предметов коснутся изменения, а что поменяется уже сейчас — в нашем материале.

Минимальный балл ЕГЭ, или порог — это балл по каждому предмету, который нужно набрать, чтобы экзамен был сдан. Его берут за основу вузы, чтобы определить, с каким количеством баллов принимать абитуриента. Однако зачастую у них проходной порог гораздо выше установленного государством.

В 2025-2026 учебном году минимальный порог для сдачи ЕГЭ по русскому языку увеличится на два балла. Это значит, что минимальный балл, необходимый для успешной сдачи экзамена, составит 42. В 2024-2025 учебном году порог был 40 баллов.

В следующем учебном году изменения затронут не только русский язык, но и обществознание. Министерство просвещения планирует снизить проходной балл по этому предмету с 45 до 42.

Изменения коснутся двух предметов Источник: Приказ Министерства просвещения РФ











Кроме того, для успешной сдачи экзамена в 2025–2026 году по информатике потребуется набрать не менее 44 баллов, по литературе и географии — 40, по иностранному языку — 30, по истории — 35. А чтобы сдать экзамен по математике, химии, биологии и физике, нужно будет набрать не менее 39 баллов.

Однако новшества ждут выпускников и этого года. Минпросвещения подготовило указ о предметах, которые придется сдать нынешним одиннадцатиклассникам, чтобы поступить на желаемое направление.