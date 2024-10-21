Жжение в глазах: школу в Новосибирске наказали после дезинсекции — год назад там отравились 17 детей

Один ребенок был госпитализирован Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Новосибирске оштрафовали сотрудника школы № 137 из-за некачественной дезинсекции. В образовательном учреждении в феврале пострадали 17 детей из-за нарушения норм санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, в школе № 137 прошла проверка после публикации в СМИ.

— Установлено, что после проведения в школе дезинсекции в медицинский кабинет обратилось 17 учащихся с жалобами на жжение в глазах, 6 детям в последующем потребовалась помощь врачей, им выставлен диагноз — аллергическая реакция, 1 ребенок госпитализирован с острым ингаляционным отравлением, — перечислили в прокуратуре.

Прокуратура установила нарушения норм санитарно-эпидемиологического законодательства. По мнению прокуратуры, после дезинсекции в школе некачественно провели уборку. А также после жалоб школьников не приостановили образовательную деятельность.

Как рассказали НГС в школе № 137, отравление произошло почти год назад — в феврале — и с того времени подобных случаев больше не было.

— Разбирательства очень долго шли. Прокуратура нам сообщила, что недобросовестно промыты были помещения и проветрены. Но хотя у нас технички полностью промыли все. Вероятно, фирма, которая проводила дезинсекцию, использовала не то средство, — объяснили в школе.

Должностное лицо в школе привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей) и оштрафовали. Еще одного сотрудника наказали в дисциплинарном порядке.