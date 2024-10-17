«По всей России школы закрывают»: новосибирские родители заявили об эпидемии пневмонии у школьников — есть ли она на самом деле

Врачи подтверждают рост обращений пациентов с пневмонией, но тревоги он у них не вызывает Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











По всей стране у детей регистрируют случаи вспышек пневмонии, вызванной микоплазмой. Из-за нее классы, а то и целые школы уходят на дистанционное обучение. В Новосибирской области, по официальным данным, заболеваемость ОРВИ не только не растет, а даже снижается, и о пневмониях как об отдельном явлении в регионе пока не говорят. Но родители новосибирских школьников утверждают, что подъем заболеваемости есть. Так ли это, выяснила корреспондент НГС.

Родители бьют тревогу

Во многих регионах России фиксируют рост случаев вспышек внебольничной пневмонии среди школьников. В начале октября ТАСС со ссылкой на красноярский минобр сообщал, что в 10 школ в регионе приостановили работу в связи с повышенной заболеваемостью внебольничной пневмонией. Случаи заболевания в течение сентября фиксировали в Екатеринбурге — об этом со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщил «Интерфакс». О волне пневмоний в школах пишут и издания ХМАО.

В Омске на дистанционное обучение ушли шесть школ, в Томске сообщается о трех закрытых школах. В Новосибирской области пока что о закрытии школ речи не идет. О вспышках пневмонии власти вообще публично не говорят — только называют общее число заболевших ОРВИ.

В частности, заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов во время оперативного совещания при губернаторе 14 октября рассказал, что 12 классов в 10 школах приостановили обучение из-за того, что 122 ребёнка заболели ОРВИ. В 36 детских садах закрыты 40 групп из-за 404 заболевших детей. При этом он отметил, что в четырех школах карантин уже заканчивается.

И. о. главы Минздрава региона Елена Аксенова и вовсе отметила снижение «обращаемости по поводу острых вирусных респираторных заболеваний» на минувшей неделе на 7%.

Официально рост заболеваемости отмечают только у ОРВИ, но врачи подтверждают тенденцию к осложнениям в виде пневмонии у детей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Редакция НГС обратилась к читателям с просьбой поделиться своими наблюдениями, и оказалось, что среди детей много заболевших. Ксюша рассказала, что двое ее одноклассников болеют пневмонией, у Евгении сын попал в стационар — и из10 пациентов 8 оказались там с тем же диагнозом.

— Во многих школах дети массово болеют пневмонией. Например, 10-я гимназия, балетная школа. Школы по всей России закрывают, а у нас нет, — негодует еще одна из читательниц НГС.

Директор гимназии №10 Юлия Безмельницина в разговоре с корреспондентом НГС не подтвердила массовый характер заболеваемости.

— Отмечали некоторый рост заболеваемости в отдельных классах, но пока в пределах нормы. На сегодняшний день закрытых классов нет, — заверила она.

Директор Новосибирского государственного хореографического колледжа Александр Василевский тоже сообщил НГС, что вспышки пневмонии в учебном заведении не наблюдается.

НГС обратился в управление Роспотребнадзора с просьбой предоставить статистику по случаям пневмоний среди детей.

Что говорят врачи?

Как сообщил НГС на условиях анонимности главврач одной из городских больниц, в Новосибирске действительно идет рост ОРВИ с осложнением в пневмонию. Но он отмечает, что в этом нет ничего экстраординарного: картина для осени классическая.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь», к. м. н., врач-инфекционист Андрей Поздняков в разговоре с корреспондентом НГС тоже подтвердил рост обращений маленьких пациентов с пневмонией.

— Рост отмечается и на амбулаторном, и на стационарных этапах. Начался он в начале сентября. Но, собственно говоря, это закономерно: все вернулись в организованные коллективы и понесли туда инфекцию, ну и плюс все-таки снижение температуры окружающей среды тоже играет свою роль, — объяснил врач-инфекционист.

По его словам, наиболее подвержены риску дети детсадовского возраста (условно от трех до шести лет) и среднего школьного возраста (от 10 лет). Совсем маленькие дети болеют пневмонией реже, но тяжелее.

Возбудитель, который сейчас провоцирует пневмонии, — это микоплазма. Как и в 2023 году.

— Этот возбудитель в принципе вызывает респираторные инфекции и преимущественно поражает именно бронхи либо легочную ткань. Начался этот подъем заболеваемости на самом деле еще в прошлом году, в конце 2023 года, и так он до сих пор идет, — подчеркивает Андрей Поздняков.

Эти пневмонии имеют ряд клинических особенностей: они протекают без выраженной интоксикации, в ряде случаев с невысокой температурой. Основное, что указывает на заболевание, — это длительный кашель и признаки гипоксии. Именно поэтому микоплазменные пневмонии диагностируют позже, чем пневмонии, вызванные традиционными возбудителями — пневмококками.