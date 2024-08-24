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Образование Полезные тесты тест Этот тест по русскому языку смогут пройти только отличники. Вы в их числе?

Этот тест по русскому языку смогут пройти только отличники. Вы в их числе?

Попробуйте ответить на десять вопросов без единой ошибки

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Школьники пройдут этот тест, даже учебник не открывая

День знаний уже скоро — и перед тем, как колонны школьников с цветами и шариками отправятся на первый урок, давайте проверим, не прошли ли для вас даром занятия по русскому языку. В этом тесте мы собрали самые разные задания, чтобы вы вспомнили как можно больше правил. Только настоящие отличники смогут пройти тест без ошибок — а вы в их числе?

ТЕСТПройден 21 раз
1 / 10
В каком слове не допущена ошибка в образовании формы?
  • В магазине мы купили сразу пять КОЧЕРЕГ
  • Я приготовила твои любимые пирожки с ПОВИДЛОЙ
  • Оказалось, что рост Славы 175 сантиметров, а Боря выше НЕГО еще на пять сантиметров.
  • Мы с Викой встречаемся в 10 вечера в АЭРОПОРТЕ
2 / 10
Сразу … в город Света побежала в банк. Как правильно пишется нужное слово?
  • По приезду
  • По приезде
  • Поприезду
  • По-приезде
3 / 10
Правильно ли написано слово, означающее возглас, выражающий хвалу в богослужении?
  • Да, всё правильно
  • Нет, правильно — алиллуйа
  • Нет, правильно — аллилуйя
  • Нет, правильно — алиллуйя
4 / 10
Какое слово написано без ошибок?
  • Птице-фабрика
  • Эконом-класс
  • Жар-птица
  • Ядо-химикат
5 / 10
Исключите лишнее слово, чтобы исправить лексическую ошибку:

Для более четкой, объективной и ясной картины широко применяются такие методы психологии труда, как «фотография» рабочего дня и хронометраж времени.
  • Объективной
  • Времени
  • Широко
  • Психологии
6 / 10
Как правильно пишется это слово?
  • Трансцинтдентный
  • Трансциндентный
  • Трансцендентный
  • Трансцентдентный
7 / 10
Наша … занимает третье место по поставкам малахита в мире. Какое слово сюда подходит?
  • Компания
  • Кампания
  • Можно и так, и так
8 / 10
В каком слове ударение стоит неправильно?
  • ассиметрИя
  • знАмение
  • слИвовый
  • ходатАй
9 / 10
Какое из этих слов — женского рода?
  • Тапка
  • Цунами
  • Жюри
  • Бариста
10 / 10
И напоследок — правильно ли написано это слово?
  • Слово написано правильно
  • Нет, нужно писать так — имунодефицит
  • Нет, нужно писать так — иммунодефицит
  • Нет, нужно писать так — иммунодифицит

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