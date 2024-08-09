Каждый второй неправильно понимает значение этих 10 слов. Вы в том числе?

Слушать человека, который употребляет в своей речи умные слова, — одно удовольствие. Но что, если он употребляет их в неверном значении? Перед тем как начать ловко жонглировать красивыми выражениями, не помешает лишний раз проверить, правильно ли мы их понимаем. У нас есть как раз 10 таких слов. Как думаете, вы знаете, что означает каждое из них?
Какого человека назовут нелицеприятным?
- Неприятного внешне
- В целом неприятного
- Беспристрастного
- Человека без стремлений
А что мы поймем о человеке, которого называют амбициозным?
- Он целеустремленный
- Он решительный
- Он эгоистичный бесприданник
- Он самовлюбленный карьерист
Андрей очень любит рыбу. И каждый день разогревает ее в микроволновке на работе. Коллеги уже не раз обращали внимание Андрея на то, что им не очень приятен такой запах в офисе, но ему всё нипочем. Тогда коллеги Андрея решили, что его необходимо подвергнуть именно этому.
- Эскапизму
- Остракизму
- Фрейдизму
- Посажению на кол
А «тривиально» — это как?
- Примитивно, обычно
- Прямолинейно
- Бескомпромиссно
- Угнетающе
А что значит слово «фланировать», знаете?
- Летать
- Прогуливаться
- Увиливать от ответа
- Уклоняться от ответственности
В компании все знают, что Саша — тот еще бонвиван. Кто, простите?
- Балагур и весельчак
- Зануда
- Сплетник
- Саша в целом нелицеприятный человек
Кто такой стяжатель?
- Любитель судиться ради выгоды
- Экономный человек, скряга
- Алчный и корыстолюбивый человек
- Человек, который выступает за мир во всем мире
Если человек признается вам, что он фраппирован, как будете это понимать?
- Подождите, это же запрещенная в РФ организация!
- Потратился. Сейчас деньги просить будет
- Его довел один амбициозный коллега — того и гляди врежет
- Он ошеломлен
Чем отличается человек с ангедонией?
- Он тратит деньги на всякую ерунду
- Любит жить на широкую ногу
- Он не способен радоваться жизни
- Постоянно ищет у себя какие-то болезни
Скажите нам, что такое атавизм, и идемте скорее проверять результаты
- Выражение, которое маскирует грубость
- То, чего не может быть, выдумка
- Неудачная шутка
- Пережиток прошлого