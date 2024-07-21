«100 баллов у меня не чистые»: новосибирец получил высший балл на двух ЕГЭ — но в вуз он может поступить вообще без них

Богдан уже в 6-м классе выбрал профессию и идет к цели Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Из 150 новосибирских стобалльников ЕГЭ в этом году только восемь выпускников набрали максимальные баллы сразу по двум предметам. Выпускник гимназии № 6 (входит в образовательный центр «Горностай») Богдан Панов добился высокого результата по информатике и профильной математике. Он рассказал НГС, что ему помогло достичь цели и где он решил применять свои знания.



«Не обязательно нанимать репетитора»

Богдан Панов — выпускник гимназии № 6. Уже в шестом классе он начал изучать программирование. Сначала у него так же, как и у других одноклассников, не очень получалось. Но он совершенствовал свои навыки, и в 11-м классе они помогли ему выиграть несколько олимпиад.

Цели получить 100 баллов за ЕГЭ у Богдана, по его словам, не было — высокий результат он называет случайным. В школе у выпускников были основные занятия и пробники ЕГЭ, в которых можно было оценить свои возможности и понять, в чем ты силен, а что нужно подучить. Целенаправленно готовиться он начал за 1,5–2 месяца до экзамена. Репетиторов и занятий в онлайн-школах у него не было — все материалы Богдан брал в открытых источниках.

— На том же «Решу ЕГЭ» можно брать пробники и решать или разбирать какую-то конкретную задачу, которая вызывает трудности. Не обязательно нанимать репетитора; имея желание, ко всему можно подготовиться самостоятельно, — говорит выпускник.



Богдан уделял много времени подготовке, готовился в каникулы и выходные. Но также находил время на отдых и гулял с друзьями.



— Надо сохранять баланс между учебой и отдыхом, чтобы подготовка к экзаменам была наиболее эффективной, — уверен 200-балльник

Золотой фонд школы

Богдана в числе других мультистобалльников наградили в мэрии Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сложным моментом в ЕГЭ по профильной математике оказалось 19-е задание, вспомнил Богдан Панов в разговоре с НГС.

ЕГЭ по профильной математике состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Первая часть содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Вторая часть содержит 7 заданий с развернутым ответом повышенного и высокого уровней сложности. Для получения 100 баллов не обязательно решать все задания второй части.



— Так получилось, что я сначала решил пункт В, из него решил пункт Б, а на пункт А у меня не хватило времени. Я на него потратил 20 минут, чтобы найти пример, и не нашел. Из-за этого у меня 100 баллов «не чистые». Не хватает одного первичного из-за этого пункта, — признался Богдан.

Выпускник волновался на ЕГЭ, но экзамены не были его целью — благодаря победам в олимпиадах он может поступать в вузы и без них. Среди его заслуг есть призовые места во множестве олимпиад.

В 2023 году юноша стал призером 2-йстепени на Всероссийской олимпиаде школьников «Высшая проба». В этом году он получил звание призера 2-й степени на Вузовской академической олимпиаде и Московской олимпиаде школьников, а также стал призером заключительного этапа на Всесибирской олимпиаде школьников. Благодаря этим победам Богдан Панов попал в золотой фонд школы, куда попадают только 10 выпускников.

Мультистобалльников наградили благодарственным письмом и подарками, среди которых сертификат в магазин электроники Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Богдан последовательно с 6-го класса шел к профессии программиста — она привлекла его тем, что требует логических размышлений.



— Конкретно интересует раздел Data Science, работа с большими данными. Считаю это очень перспективным направлением, — объяснил выпускник.



Школьник уже выбрал вуз — ИТМО, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий механики и оптики. Его факультет компьютерных технологий Богдан называет одним из самых престижных. А благодаря достижениям на олимпиадах вероятность его поступления практически стопроцентная.



«Экзамены не такие трудные»

Богдан советует начинать подготовку с начала выпускного класса. Отмечает, что важно распределить время на каждый из экзаменов, чтобы к моменту сдачи все темы были усвоены и все задачки решались отлично.



— Если готовиться к профильной математике, то нужно каждый день решать тестовую часть хотя бы один раз и хотя бы раз в неделю решать вторую — письменную. Так на протяжении всего года материал нарабатывается, и уже к самому экзамену ты себя более уверенно чувствуешь и понимаешь, что экзамены не такие трудные и их можно решить, — объяснил мультистобалльник.

Прямо перед экзаменом, советует он, нужно изучать не те задания, в которых плохо разбираешься, а сделать акцент на том, что точно сможешь решить. Так получится набрать больше баллов. Богдан уверен, что грамотное распределение времени и повторение — самое важное в подготовке.

Богдан Панов (в центре) был одним из студентов образовательного центра «Сириус» на направлении «Наука» Источник: предоставлено Богданом











При этом он отметил, что школа дает очень много знаний, которые сложно применить во взрослой жизни.



— Понятно, что физика какая-нибудь пригодится, если ты хочешь стать учителем по физике. А так, помимо понимания законов природы, она больше ничего полезного не дает, — считает он.



Богдан говорит, что предпочел бы самостоятельно выбирать направления для углубленного изучения, а не тратить время в старших классах на общеобразовательные предметы, которых даже может не быть в вузе.



Недавно мы рассказывали о школьнике, который сдал ЕГЭ на 297 баллов из 300 — он хочет стать «квантом». А также о мультистобалльнице, которая хочет стать офтальмологом.