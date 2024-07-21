Вы точно гений, если ответите хотя бы на 8 из 10: тест для самых умных

Всё на свете знать невозможно, но это еще не повод совсем не пополнять копилку своих знаний. Ведь рано или поздно они вам пригодятся. Например, сейчас — для того, чтобы пройти наш тест. В нем всего 10 вопросов, но ответить на каждый из них (да хотя бы и на восемь) не у всех получится. А вы сможете?
Какой цвет на флагах государств обозначает смелость и мужество?
- Белый
- Красный
- Синий
- Зеленый
В чем измеряется сила?
- В джоулях
- В амперах
- В герцах
- В ньютонах
Почему вода, замерзая, может разрывать горные породы?
- Температура замерзания воды зависит от давления, а в горных породах оно достигает 2500 атмосфер
- С повышением внешнего давления до 2200 атмосфер температура замерзания падает
- Объем вещества увеличивается и создает огромное внешнее давление
- При замерзании под давлением наблюдается явление режеляции льда
У какого литературного персонажа были 3000-летние мозоли?
- У Мальчика-с-пальчика
- У Мерлина
- У старика Хоттабыча
- У Маленького Мука
Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к периоду 1894–1914 годов. Какой из них выпадает из этого ряда?
- Октябристы
- Петрашевцы
- Стачка
- Кадеты
Как называется знак корня в алгебре?
- Логарифм
- Модуль
- Радикал
- Функция
Кто открыл Африку?
- Бартоломеу Диаш
- Васко да Гама
- Витус Беринг
- Христофор Колумб
Назовите прозвище владимирского князя Всеволода, правившего в XII веке.
- Красное Солнышко
- Большое Гнездо
- Вещий
- Мудрый
Всем известно выражение «Беречь как зеницу ока». Но что такое «зеница ока»?
- Хрусталик
- Веко
- Сетчатка
- Зрачок
За что отца Чиполлино бросили в тюрьму?
- Он не платил налоги
- Он готовил восстание
- Он наступил на мозоль принцу Лимону
- Он недостаточно уважительно говорил с герцогом Мандарином