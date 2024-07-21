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Образование тест Вы точно гений, если ответите хотя бы на 8 из 10: тест для самых умных

Вы точно гений, если ответите хотя бы на 8 из 10: тест для самых умных

А вам хватит знаний, чтобы его пройти?

2 795
11 комментариев
Если при первой же возможности вы берете книгу, то без проблем ответите минимум на пять вопросов, а если еще и читаете ее, то на все 10!

Всё на свете знать невозможно, но это еще не повод совсем не пополнять копилку своих знаний. Ведь рано или поздно они вам пригодятся. Например, сейчас — для того, чтобы пройти наш тест. В нем всего 10 вопросов, но ответить на каждый из них (да хотя бы и на восемь) не у всех получится. А вы сможете?

ТЕСТПройден 1077 раз
1 / 10
Какой цвет на флагах государств обозначает смелость и мужество?
  • Белый
  • Красный
  • Синий
  • Зеленый
2 / 10
В чем измеряется сила?
  • В джоулях
  • В амперах
  • В герцах
  • В ньютонах
3 / 10
Почему вода, замерзая, может разрывать горные породы?
  • Температура замерзания воды зависит от давления, а в горных породах оно достигает 2500 атмосфер
  • С повышением внешнего давления до 2200 атмосфер температура замерзания падает
  • Объем вещества увеличивается и создает огромное внешнее давление
  • При замерзании под давлением наблюдается явление режеляции льда
4 / 10
У какого литературного персонажа были 3000-летние мозоли?
  • У Мальчика-с-пальчика
  • У Мерлина
  • У старика Хоттабыча
  • У Маленького Мука
5 / 10
Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к периоду 1894–1914 годов. Какой из них выпадает из этого ряда?
  • Октябристы
  • Петрашевцы
  • Стачка
  • Кадеты
6 / 10
Как называется знак корня в алгебре?
  • Логарифм
  • Модуль
  • Радикал
  • Функция
7 / 10
Кто открыл Африку?
  • Бартоломеу Диаш
  • Васко да Гама
  • Витус Беринг
  • Христофор Колумб
8 / 10
Назовите прозвище владимирского князя Всеволода, правившего в XII веке.
  • Красное Солнышко
  • Большое Гнездо
  • Вещий
  • Мудрый
9 / 10
Всем известно выражение «Беречь как зеницу ока». Но что такое «зеница ока»?
  • Хрусталик
  • Веко
  • Сетчатка
  • Зрачок
10 / 10
За что отца Чиполлино бросили в тюрьму?
  • Он не платил налоги
  • Он готовил восстание
  • Он наступил на мозоль принцу Лимону
  • Он недостаточно уважительно говорил с герцогом Мандарином

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Комментарии
11
Марпл Это Я
21 июля 2024, 08:55
В принципе, чтобы быть гением достаточно школьных знаний 😆
274502334
21 июля 2024, 08:27
"Объем вещества увеличивается и создает огромное ВНЕШНЕЕ давление" Это как? 🤔
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