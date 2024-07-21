Вы точно гений, если ответите хотя бы на 8 из 10: тест для самых умных

Если при первой же возможности вы берете книгу, то без проблем ответите минимум на пять вопросов, а если еще и читаете ее, то на все 10!

Всё на свете знать невозможно, но это еще не повод совсем не пополнять копилку своих знаний. Ведь рано или поздно они вам пригодятся. Например, сейчас — для того, чтобы пройти наш тест. В нем всего 10 вопросов, но ответить на каждый из них (да хотя бы и на восемь) не у всех получится. А вы сможете?