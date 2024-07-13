У нас есть 10 простых вопросов. Но никто не может на них ответить. Может, у вас получится?

Только представьте, что самая большая библиотека на свете находится у вас в голове. Просто в некоторые библиотеки давно никто не заходит, и все знания там покрылись вековой пылью. А что насчет вашей? Вы иногда пополняете ее золотой фонд или давным-давно забыли дорогу к знаниям? Чтобы проверить это, у нас есть 10 вопросов, ответить на которые в целом будет не так сложно. Но только тем, кто еще не забыл, с какой стороны открываются книги.
- Тихий
- Северный Ледовитый
- Индийский
- Атлантический
- Тину
- Банки, бутылки
- Морскую траву
- Мертвеца
- Черная
- Белая
- Коричневая
- Серая
- Корней Чуковский
- Самуил Маршак
- Виталий Бианки
- Владимир Набоков
- Килограммов 200
- 10–20 тонн
- 50–100 тонн
- 300–500 тонн
- Бора-Бора
- Миконос
- Санторини
- Сицилия
- Бицепс
- Трицепс
- Квадрицепс
- Ахиллово
- Таиланд
- Мьянма
- Индонезия
- Малайзия
- Колбаса
- Электричка
- Очередь в рюмочную
- Аптекарша
- Заплетали невесте косу
- Обстригали невесте косу
- Расплетали одну косу невесты на две
- Заплетали косу вокруг головы невесты