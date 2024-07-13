НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+27°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +28

1 м/c,

вос.

 744мм 42%
Подробнее
3 Пробки
USD 87,74
EUR 95,76

СРОЧНО

Благоустройство площадки на Авиастроителей

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Шато Мигрень
Топовые летники Новосибирска
Ученая делает крем
Ретрокино в стиле Феллини
Снос домов для Южного транзита
Камерунец в Сибири
Афиша на июль
НГС в Telegram
Образование тест У нас есть 10 простых вопросов. Но никто не может на них ответить. Может, у вас получится?

У нас есть 10 простых вопросов. Но никто не может на них ответить. Может, у вас получится?

Чтобы справиться с этим тестом, не надо обладать грандиозными знаниями

869
10 комментариев
Бриджит Джонс не смогла пройти наш тест, потому что читала совсем не те книги

Только представьте, что самая большая библиотека на свете находится у вас в голове. Просто в некоторые библиотеки давно никто не заходит, и все знания там покрылись вековой пылью. А что насчет вашей? Вы иногда пополняете ее золотой фонд или давным-давно забыли дорогу к знаниям? Чтобы проверить это, у нас есть 10 вопросов, ответить на которые в целом будет не так сложно. Но только тем, кто еще не забыл, с какой стороны открываются книги.

ТЕСТПройден 230 раз
1 / 10
Какой океан самый мелководный?
  • Тихий
  • Северный Ледовитый
  • Индийский
  • Атлантический
2 / 10
Старик из знаменитой «Сказки о рыбаке о рыбке» бросал невод в море трижды. Что вытянул он во второй раз?
  • Тину
  • Банки, бутылки
  • Морскую траву
  • Мертвеца
3 / 10
Зебра черная или белая?
  • Черная
  • Белая
  • Коричневая
  • Серая
4 / 10
Кто написал «Кошкин дом»?
  • Корней Чуковский
  • Самуил Маршак
  • Виталий Бианки
  • Владимир Набоков
5 / 10
Сколько весят перистые облака?
  • Килограммов 200
  • 10–20 тонн
  • 50–100 тонн
  • 300–500 тонн
6 / 10
Древние греки именовали этот остров Тринакрия — «трехконечный». Как он называется сейчас?
  • Бора-Бора
  • Миконос
  • Санторини
  • Сицилия
7 / 10
Это самое крепкое сухожилие нашего тела способно выдержать нагрузку, в 6–8 раз превышающую вес тела, но все-таки достаточно уязвимо к травмам. Назовите его.
  • Бицепс
  • Трицепс
  • Квадрицепс
  • Ахиллово
8 / 10
Название этой страны переводится как «страна свободных». И недаром. Это единственная страна в Юго‑Восточной Азии, которая никогда не была ничьей колонией. Назовете ее?
  • Таиланд
  • Мьянма
  • Индонезия
  • Малайзия
9 / 10
Отгадаете загадку застойных времен? «Длинная, зеленая, колбасой пахнет».
  • Колбаса
  • Электричка
  • Очередь в рюмочную
  • Аптекарша
10 / 10
На Руси накануне свадьбы невеста и ее подружки собирались в отчем доме и с жалобными песнями проводили один обязательный ритуал. Какой?
  • Заплетали невесте косу
  • Обстригали невесте косу
  • Расплетали одну косу невесты на две
  • Заплетали косу вокруг головы невесты

ПО ТЕМЕ
Тест Знания Кругозор Школьные знания Обучение Развлечения
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
13 июля 2024, 14:05
Доброй ночи, сограждане. Вы в целом как?
Гость
13 июля 2024, 14:33
4/10. Горжусь собой!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Рекомендуем
Знакомства

Алёна,36

Дмитрий ,41

El,30

Oksana,52

Александр,44

Сергей,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление