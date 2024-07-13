У нас есть 10 простых вопросов. Но никто не может на них ответить. Может, у вас получится?

Только представьте, что самая большая библиотека на свете находится у вас в голове. Просто в некоторые библиотеки давно никто не заходит, и все знания там покрылись вековой пылью. А что насчет вашей? Вы иногда пополняете ее золотой фонд или давным-давно забыли дорогу к знаниям? Чтобы проверить это, у нас есть 10 вопросов, ответить на которые в целом будет не так сложно. Но только тем, кто еще не забыл, с какой стороны открываются книги.

