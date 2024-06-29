«Кроме школы и трёх репетиторов я еще учился в Канаде»: 300-балльник рассказал, как ЕГЭ приносит «необъяснимый кайф»

Роману уже 18 лет, школьник с техническим складом ума получил отлично на ЕГЭ по русскому языку Источник: личный архив героя











Самарский школьник Роман Сюмак называет себя невероятным перфекционистом. У него есть собственный флаг и желание поработать в компании Илона Маска. Вчерашний ученик школы «Эврика» сдал ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, а все остальные предметы — также на практически высший балл. Общие показатели Романа при поступлении в вуз составили 304 балла из 310 возможных. Наши самарские коллеги из 63.RU хотели взять очное интервью у этого уникального школьника, однако он сослался на высокую занятость перед поступлением. В результате мы пообщались с ним в переписке и ни разу не пожалели — диалог то и дело превращался в увлекательный монолог Романа с размышлениями о ЕГЭ, ракетостроении и даже религии. Почитайте, что получилось, — букв много, но они того стоят...

«Владею английским на уровне носителя»

— Роман, какие предметы вы выбрали для сдачи в формате ЕГЭ?

— Мой набор: русский язык, математика профильная, физика, информатика. В будущем я хочу связать свою жизнь с аэрокосмической инженерией. И сам я преимущественно технарь по складу ума. Хотя у меня есть очень большая тяга к языкам и искусству — на уровне между профессиональным изучением и хобби. Например, я владею английским языком на уровне носителя. Около трех лет назад я сдал Кембриджский экзамен на уровень С1 (уровень носителя), и я им повсеместно пользуюсь без каких-либо трудностей. Возможно, даже больше, чем русским языком. Я живу и думаю на английском языке в самом буквальном смысле этого выражения.

Но мой интерес к языковедению не ограничен русским и английским. По каждому предмету у меня был индивидуальный подход к подготовке. Я делал наибольший упор на физику и математику. Дополнительно по математике занимался с репетитором, которая является старшим экспертом экзаменационной комиссии. А по физике взял годовой курс на платформе «100-балльный репетитор». По информатике у меня тоже был репетитор, которая также является старшим экспертом, но на информатику я упор не делал. Я не айтишник, я инженер.

По русскому у меня репетитора не было. Потому что наша учитель славится своей крайне интенсивной подготовкой к ЕГЭ. Я полностью доверился ее проверенной несколькими выпусками «технологии». Но мне стоит отметить, что я очень отличаюсь от сверстников. Не примите это за хвастовство, пожалуйста. Когда я подхожу к изучению какого-либо материала, я не зубрю теорию и формулы. Я их понимаю, отмечаю и читаю, как своеобразный язык. На мой взгляд, это мое ключевое преимущество. Всю свою жизнь я был круглым отличником по всем предметам и олимпиадником. У меня нет ни единой четверки в годовых оценках за все 11 лет обучения.

— У вас «комплекс отличника»?

— Скорее всего, это действительно так. Я невероятной степени перфекционист, особенно если дело касается сферы обучения. Мой разум просто не принимает отметки ниже 5 или в случае с ЕГЭ ниже 100 баллов. Так, 100 баллов для меня — это отметка 5, 95–99 баллов — 4, 90–94 балла — 3, всё, что ниже, — 2.

Роман считает себя перфекционистом Источник: личный архив героя











«Чтобы сдать русский на хороший балл, ученик просто вынужден зубрить»

— Как именно вы готовились к ЕГЭ по русскому языку?



— У нашего учителя очень творческий, несколько поэтический подход. Чтобы сдать русский на хороший балл, ученик просто вынужден зубрить материал. Даже я был вынужден. И чтобы легче было собственно зубрить, наша учитель приготовила «шпаргалки» по каждому заданию, то есть полный материал по заданию, представленный схематически. А чтобы было легче учить огромное количество исключений, она составляла для нас стихотворения и сказки.

У учителя были также и разные стратегии. Когда мы с ней познакомились еще в 10-м классе, это были обычные выходы к доске. Потом эти выходы стали стремительными и превратились в блиц-опросы: ученик быстро выбегает к доске, отвечает правило, а за ним уже готовится бежать следующий. Бежать — в прямом смысле. Затем мы познакомились с билетами. Заранее в групповом чате публиковалось 5 билетов и нужно было быть готовым отвечать на любой из них. Причем делалось это с такой пассией и экспрессией, что всем было весело.

— Как вы и ваши одноклассники реагировали на такое новаторство в обучении?

— Несмотря на то что все боялись ее новых экспериментов, нам было хорошо.

— А что из классической системы преподавания практиковали в вашем классе?

— Конечно, писали пробники. В основном без сочинения. Сочинения мы писали в качестве домашней работы иногда. Особенно после того, как написали декабрьское итоговое сочинение. За 2 года мы написали порядка 40 сочинений, 30 из них — в качестве домашней работы. А самих тестов — не пересчитать. Стоит заметить, что кроме обычной школы и трёх репетиторов я еще учился в канадской школе онлайн. По программе получения двойного аттестата. По сути, я учился в трех школах и каждый день освобождался только в 11–12 часов вечера. Включая выходные. Вот насколько я был занят. Свободное время выпадало очень редко. А если выпадало, то всего пара часов, в течение которых я уже не мог делать ничего, кроме как спать. Потому что уже не было ни сил, ни желания, ни настроения. Моя учитель по русскому с самого начала 10-го класса говорила: «У вас экзамен через пять минут, одна минута уже прошла», «В 11-м классе нужно просто пахать. Прогулки, гитара, любовь — всё отменяется».

Источник: личный архив героя











Последняя фраза отчасти про меня. Только прогулок, гитары и любви у меня и так не было. Нечему и отменяться. Одноклассники имеют совсем другое отношение к экзаменам и к школе в целом. Им нужна яркая жизнь, прогулки с друзьями, шопинг, праздники в гостях. Мне же нужно прекрасное далёко, скажем так. Мне нужен идеальный балл, идеальный университет, хорошая работа по душе с достойной зарплатой и т.д. Ребята, которые меня знают, говорят, что я слишком парюсь и трачу прекрасные молодые годы впустую. Может быть, они правы. Но я считаю, что ради хорошего результата и хорошего будущего стоит пару лет попахать. И одна из целей моих выполнена. Мои результаты ЕГЭ:



русский язык — 100;

математика профильная — 98;

физика — 96;

информатика — 88.

Поступаю я в МГТУ имени Баумана, на аэрокосмическое направление. В сумме по трем предметам имею: 100 + 98 + 96 = 294 балла. Плюс 10 дополнительных баллов — итого 304 балла из 310 возможных. Я прохожу на абсолютно любое направление на бюджет. Помимо этого, я золотой медалист и обладатель аттестата с отличием (хотя это являлось не целью, а чем-то, что само собой разумеется, что у меня должно быть и так). Конечно, эта новость заставляет радоваться, но у меня очень особенный характер. Я в некотором смысле похож на робота. Я очень спокойный, нейтральный и безэмоциональный. У меня постоянно покерфейс на лице. Заставить меня улыбаться, тем более смеяться — это настоящее достижение. Я постоянно нахожусь в состоянии, близком к экзистенциальной грусти, нежели чем к радости. Однако заставить меня плакать еще сложнее.

Как я отношусь к ошибкам? Ранее я сказал, что я очень боюсь плохих оценок и что я радикальный максималист, перфекционист. Отсюда очень острое разочарование от любой ошибки. «Блин, ну как я мог такое сделать? Что за глюк произошел в моей голове? Что я в конце концов не могу решить такое простое задание? Еще и на 100 баллов претендую?» — говорю я про себя и погружаюсь в самобичевание. С тем же непоколебимым покерфейсом. Любую ошибку стремлюсь исправить в кратчайшие сроки. Если психану очень сильно, то я прорешаю все вариации этого задания, которые только смогу найти. Так, я полностью прорешал весь банк заданий по математике на портале «Решу ЕГЭ».

— Какие задания в ЕГЭ по русскому языку вам давались труднее всего?

— Самые противные задания, с которыми я два года пытался подружиться, — это так называемые четыре всадника апокалипсиса: задания 2, 3, 22, 23. Задания 2, 3 — по маленькому тексту. Они сводятся к анализу истинности утверждений о тексте, значения определенных слов в нём. Задания 22, 23 — по большому тексту. Они также сводятся к анализу истинности утверждений о содержании текста. Для меня это самые непредсказуемые задания, потому что по ним практически нет теории. К ним просто нельзя подготовиться. Хотя к заданиям 3, 23 — отчасти можно. Пытались мы с этими заданиями разговаривать, однако в каждом втором варианте у меня в каком-то из них обязательно появлялась ошибка. Но Вселенная надо мной смилостивилась и услышала мои молитвы. На экзамене мне с ними в какой-то степени повезло, хотя именно над ними я сидел дольше всего. Я был уверен, что допущу в одном из них ошибку, но это оказалось не так. Спасибо Вселенной за это. Вообще самые сложные сферы для меня — это те, где ответ неоднозначен и неочевиден: литература, психология, философия.

Источник: личный архив героя











— А какие сферы вам ближе?

— У меня поэтическая и философская душа, поэтому на уроках литературы и русского языка (все с одним учителем) я испытывал наибольшее напряжение. С математикой и физикой — наоборот. Дано то-то. В ответ запишете то, что спрашивается. Всё просто! Но с русским языком у меня отношения смешанные: вроде бы этот предмет не из моего профиля, но я с ним обхожусь так же, как и с математикой. Про врожденную грамотность я думаю, что это отчасти так. Я просто умею выделять ключевые языковые черты и использовать их как кирпичики в построении ответа. Так же, как я использую физические законы и уравнения при возведении стены решения.

— Получается, вас можно назвать грамотным с рождения?

— Всё же знания не могут появиться из ниоткуда. Ключевую роль в изучении языка играет постоянная практика. В любой момент времени должен быть языковой input (извлечение информации посредством чтения или на слух) и языковой output (говорение и письмо). Эта ступень изучения — следующая после освоения грамматических основ. Ведь когда мы беседуем, мы не вспоминаем правила из учебника, верно? В нашем багаже уже установилось, что звучит «так», а что — «не так». Если человек способен видеть эти кирпичики и понимать, где их класть, то эту способность нужно в нём взлелеять. И поддержать его усилия на этом сложном пути. Иными словами — на мой взгляд, грамотность не может быть врожденной. Врожденными могут быть способность ребенка и его интерес к определенной области. И этому нужно уделять особое внимание, чтобы этот «огонек исследователя» не погас в душе.

«Я остался один в классе»

— Как вы провели последний день перед экзаменом по русскому языку?

— Уже знакомые 4 урока-консультации. Однако ощущались они очень пусто. Как будто чего-то не хватало или что-то вдруг незаметно подменили. Несмотря на то что наше занятие прошло как обычно, это было самое мимолетное занятие. Будто четыре урока дружно вместились в один единственный. Столько еще хотелось спросить, повторить. Но вот все уже ушли. И я остался один в классе. Мне еще долго оставалось ждать приезда мамы, поэтому я решил прогуляться по территории школы. Это был первый раз за год (не за 2024 год, а за период длиною в 365 дней), когда я вышел на прогулку. Последний звонок уже отзвенел (25 мая, пятница), и в школе в тот день (27 мая, понедельник) было очень пусто. Школа была в моем распоряжении. И я просто бродил по этим внезапно уменьшившимся дорожкам, смотрел на крохотные деревья и миниатюрную детскую площадку. И очень долго держался руками за стены школы. Видимо, впитывал знания.

В Самаре Роман учился в маленькой частной школе Источник: личный архив героя











Вечером я уже не занимался. Слишком поздно. Единственное, что я вспомнил, это примеры-аргументы из литературы к сочинению.

Теперь мы подходим к вопросу о ритуалах. Мои крайняя неуверенность в себе, критически низкая самооценка и вечный пессимизм обуславливают моё желание цепляться за удачу чем только под руку попадёт и вырывать ее зубами. Сам по себе я человек не сильно религиозный. Я православный верующий, но я скорее агностик (я не знаю, что это или кто это, но там, наверху, что-то да есть). Однако в 2023–2024 году я очень сильно окунулся в религию. Скорее всего, из-за состояния, близкого к депрессии. Пытался найти место, куда деть свою душу. Поговорить ведь было не с кем, да и времени не было. Я четыре раза за три месяца отстоял службу в храме — так часто я не ходил в церковь никогда, от силы раз в два года. Завтра будет пятый. Также я исповедовался, соборовался и причастился у священника в Тюмени, который меня крестил.

Мой скачок религиозности начался в середине 11-го класса, когда моя душа совершенно внезапно потребовала от меня надеть на все экзамены русскую рубаху. И я ее послушался.

Источник: личный архив героя











Источник: личный архив героя











Мама вышила мне настоящую льняную рубаху, заговорила несколько стежков и завязала на запястье моей правой руки четыре узла бабушкиной ниткой — на каждый экзамен по одному. И на каждый экзамен я надевал ее.

Источник: личный архив героя











Вообще родители меня во всем поддерживали. У них не возникало никаких сомнений, которые касались бы моего выбора. Только «наводящие вопросы, » которые позволяли и мне получше узнать свои перспективы, и родителям успокоиться. Постоянная подготовка заставляла меня гораздо меньше времени проводить с ними, но летом я это наверстаю. Даже в таких мелочах, как стук в дверь перед входом в комнату. И как избавление от «лишних» заданий работ по дому.

Кроме того, в ночь на 28 мая — день экзамена по русскому языку — я, конечно же, звал халяву, выкрикивая «халява, приди!» пять раз с раскрытым паспортом. Обычная студенческая традиция. Разумеется, обязательно клал под левую пятку пятак 2018 года выпуска, потому что мне 18 лет. Я попросил крестного отца подобрать мне хорошие молитвы. Когда мы собирались в классе перед выходом, я 10–15 минут читал эти молитвы, держа в левой руке икону Богородицы. А когда мы отправлялись на экзамен, мы всем классом на полную громкость включали детскую песню «Барбариков» «Что такое доброта» и пели ее хором по дороге. Прослушивание этой песни стало нашей локальной традицией перед экзаменом еще с 9-го класса — с ОГЭ. Чего не сделаешь ради поднятия настроения?!

А чтобы на экзамене по физике было не так грустно и угрюмо, я купил ярко-розовый калькулятор.

Источник: личный архив героя











Теперь представьте себе зрелище. Бородатый, усатый мужчина, почти 2 метра ростом, в вышитой русской рубахе, с розовым калькулятором и восьмью черными ручками. Еще и с иконой на стуле. Жаль пятилитровую бутылку с водой не захватил. Главный и самый мощный ритуал был утром перед экзаменом по русскому. Наша учитель напечатала нам авторские грамоты за окончание двух лет подготовки к ЕГЭ и предложила нам обвести желаемый результат. Конечно же, я обвел 100 баллов в несколько жирных кружков, еще и стрелочками на него показал. На этом же дипломе нам нужно было нарисовать себя. Затем весь наш класс из 13 человек встал вокруг учителя, закрыл глаза и коснулся рукой ее, пока она совершала ритуал — говорила успокаивающие слова. Одно напутствие я запомнил твердо: «Если у вас возникли трудности, вам тяжело и вы не знаете, что делать, услышьте мой голос. Прочитайте мне задание моим голосом. И я скажу вам ответ».

— Ритуал преподавателя помог?

— Да, в голове я услышал ее голос. Это пронзительное громогласное: «Нет».

— И чем же вам помог такой совет в голове?

— Так я на последней минуте исправил ошибку в 12-м задании.

— Как прошел сам экзамен по русскому?

— Сам экзамен прошел вполне спокойно. Снаружи — как обычно, покерфейс. Внутри — небольшое волнение. Но паники не было. Год назад я ожидал, что паника будет возрастать экспоненциально по мере приближения экзамена, но это оказалось не так. Вообще мне нравится ЕГЭ. Всё касательно этого экзамена мне приносит необъяснимый, детский кайф. Мне очень нравится выводить каждую циферку и каждую буковку на бланке ответов. Мне очень интересны задания. И еще мне очень нравится дизайн бланков. Они выглядят так футуристично и просто круто. Разглядывать их, а уж тем более писать на них — одно удовольствие. В 11-м классе при подготовке к экзаменам я поставил себе цель — делать домашнюю работу только на бланках формата ЕГЭ. Каждый раз, когда нужно было делать домашнее задание формата ЕГЭ письменно, я дома печатал себе бланки на принтере.

Это бланки с домашней работой, которые я исписал за 11-й класс — только по физике. Здесь их около 50–60 штук. Они двухсторонние.



Источник: личный архив героя











По остальным предметам я исписал не меньше таких бланков. Теперь учтите многочисленные пробники, мониторинги медалистов, локальные административные работы, где бланки нам выдавались. Если все эти бланки сложить друг поверх друга, получится стопка высотой сантиметров в 4–5. Кроме информатики. С 2021-го информатика пишется в формате КЕГЭ — на компьютере.



— А где вы взяли сами бланки?

— Образцы бланков в интернете были очень плохого качества. Поэтому я сделал свою версию очень высокого разрешения. Я говорил вам, что я перфекционист. Я не поленился погрузиться в различные документы со стандартами вида бланков ЕГЭ. Удивляюсь, как я вообще нашёл такие ресурсы. Зато какая детская радость от того, что перед тобой — самый настоящий, самый качественный бланк. Я даже сделал так, что QR-код в левом верхнем углу работает!

Вот как выглядит один из них. Можете проверить, если интересно.

Источник: личный архив героя











— Давайте вернемся к экзамену. Чем завершилась ваша сдача русского языка?

— Я остался в аудитории последним. И, скорее всего, последним на всём этаже. По команде «выполнение экзаменационной работы окончено» я аккуратно складываю свои бланки в стопочку и три раза перекрещиваю, целую. И смиренно сдаюсь. Выхожу из аудитории в холодном поту. Но с моим любимым каменным покерфейсом. Мои одноклассники уже заждались меня. Кто-то из них подумал, что мне стало плохо. Но вот он я. Подошел к учителю и тихо сказал ей: «Ольга Николаевна, простите меня, пожалуйста, за всё, у меня очень нехорошее предчувствие. Я боюсь, я вас сильно огорчу».

Немедленно спрашиваю ее про слово «мерещится» — правильно написал. Спрашиваю еще про слово «плеч» — тоже правильно. Ну, думаю, если провал, то хотя бы не такой позорный. Потом наизусть пересказал свое сочинение учителю. Она сказала, что текст попался очень сложный, но она согласна со всем, что я написал. Когда мы вышли, я был на удивление спокоен и беспечен. Ощущения мои были похожи на ощущения после участия в квизе или олимпиаде. Мама наградила меня поездкой в «Макдоналдс». Всё, что я делал оставшийся день, — это просто лежание в постели.

Еще забыл добавить по поводу ритуалов — в нашей школе есть традиция сидеть на дорожку перед выходом на экзамен. Директор, учитель, сопровождающий и сами мы — сидим пару минут все вместе на вахте и выходим по команде директора. Примерно по такому же кругу прошли и оставшиеся три экзамена. Молитва — посидеть на дорожку — «Барбарики» — «простите меня за всё» — спать. После каждого экзамена накатывала волна жутчайшей депрессии: «Я сделал такое-то задание не так», «У меня в таком-то задании снимут балл», «Мне не хватит баллов» и т.д. Чуть ли не глаза на мокром месте. Но, опять же, заставить мое лицо изменить нейтральное положение — очень большой труд. Когда я написал последний экзамен — информатику — я испытал странные, незнакомые ощущения: «Получается, что это всё? Это конец? Я закончил 11 лет школы?»

Но это был не конец. Впереди было самое сложное испытание — ожидание результатов. Тут мандраж был такой, что не приведи Господи кому-то еще такое испытать. Наши ребята как на иголках сидели. Уже чуть ли не ругались. Некоторые испугались, что что-то пошло не так со сканами и что результаты такие плохие, что их просто не хотят отправлять... Результаты пришли очень неожиданно. Утром. Когда я проснулся, я увидел, что экран моего телефона просто забит уведомлениями: пришли результаты, и все присылали свои. Мои личные сообщения были заставлены вопросами: «Что у тебя?» Потому что в своем классе (и, наверное, во всей моей школе) я имею репутацию самого перспективного и умного ученика. У нас маленькая школа. Частная. С учетом всех учеников 1–11-го классов, учителей, всего персонала (даже поваров и охранников) нас всего человек 220–230. Все друг друга знают в лицо. И все, кто меня знает, ожидали от меня 100, конечно же. Это может быть немного неудобно, потому что я очень скромный человек. И мне не нравится быть в центре всеобщего внимания.

В общем. Открываю сайт. Нет результатов. Открываю РЦОИ 63 — нет результатов. Уже начинаю пугаться. Запрашиваю результаты ЕГЭ на «Госуслугах». И вижу вот это:

Источник: личный архив героя











Я думаю, вы догадались, какое выражение лица у меня было в тот момент. Покерфейс: «О, сто баллов, прикольно. Что там интересного на Reddit?» Реакция почти абсолютно нулевая. После пары минут пролистывания ленты на Reddit, я подумал, что стоит всё-таки отчитаться перед учителями. Открываю наш групповой чат с классным руководителем и вижу, что за меня всем уже всё рассказали... Это меня несколько расстроило. Потому что, извините, мне было бы удобнее самому оповестить ребят о своих баллах. Но ничего страшного. Я понимаю свою классную. 100 баллов — это престиж и радость. Тем более что в классе стобалльника по русскому два — я и еще одна девочка, тоже перфекционистка и максималистка.

Родителям тоже хотел сказать самостоятельно, но всем уже всё рассказали быстрее меня. В это время они завтракали и разговаривали с братом по видеозвонку. Спрашивают его: «Ты когда-нибудь видел стобалльника? Вот он».

И я всё-таки отчитался учителям. Наша учитель по русскому проработала в школе 42 года, ей несколько дней назад исполнилось 66. Она когда-то сказала, что, если кто-то из нас напишет русский на 100 баллов, она уйдет на пенсию или будет работать вахтером в школе и передавать через радиосистему приветы учителям. А тут сразу два человека на 100 баллов написали. Я написал ей в личку:

Источник: личный архив героя











Такой реакции мы не видели никогда за все эти два года с ней. Надеемся, что ей обязательно выплатят 100 тысяч рублей. Ведь у нас в регионе раньше поощряли преподавателей одаренных детей.

«Я учусь и выкладываюсь на полную просто так»

— Неужели вас совсем не порадовал результат?

— Вообще я очень редко радуюсь своим успехам и достижениям. Потому что мой разум воспринимает их не как успехи, а как что-то, что от меня и так требуется. Как что-то само собой разумеющееся. Не знаю, почему так происходит. Это, скорее всего, исходит от моих жизненных установок, которые я обобщенно называю своей философией. Также отсутствует и какая-либо конкретная цель для мотивации. Я учусь и выкладываюсь на полную просто так, видимо. Работаю ради работы, так скажем. Эта философия предусматривает исключительную скромность. Вот почему я не испытываю море позитивных эмоций от такого результата, как 100 баллов.

— А какой тогда была ваша цель на этих экзаменах?

— Баллы на бюджет. Но не она меня мотивировала работать. Я думаю, если бы у меня был хороший друг, он бы и был мотивацией моей усердной учебы, как бы противоречиво это ни звучало. Иногда просто приятно посвящать свои силы и свою жизнь кому-то. Но этого я пока что не испытал. Вселенная решит, когда пора.

«Кто же я есть и что мне теперь делать?»

— Что вы думаете о своем будущем?

— Если говорить откровенно, сейчас я нахожусь в самой гуще пустоты. Я окончил школу, но еще не поступил в университет — кто же я есть и что мне теперь делать? Всё лето в моем распоряжении, но за эти два года подготовки я уже забыл, что такое хобби. Наверное, забыл, что мне нравится. Или вовсе не знал. Знаю только, что люблю космос и обожаю сферу ракетостроения. Компания SpaceX — мое вдохновение. Может быть, я буду счастлив, если найду место именно в этой компании когда-нибудь в будущем. Если не получится, то я очень надеюсь, что в России появятся перспективы создания многоразовых ракет по типу SpaceX Falcon 9 и SpaceX Starship. На данный момент их нет. К очень большому сожалению.

Романа вдохновляет компания SpaceX Источник: личный архив героя











— Как вы вообще относитесь к ЕГЭ? И что посоветуете тем, кому еще только предстоит через него пройти?



— Я полагаю, что современные школьники в большинстве своём уделяют недостаточно внимания этому экзамену. Это субъективное суждение от меня, круглого отличника, поэтому оно может иметь небольшой bias (предвзятость. — Прим. ред.).

Некоторые выпускники адекватно подходят к распределению времени и степени усердия. Не всем же нужно 300 баллов на свое направление. И не все же в мире хотят быть инженерами-ракетостроителями. Однако есть и те ребята, которые очень боятся этого экзамена. Я в их числе. Не стану утешать сверстников банальными словами по типу «всё будет хорошо, это ничего не решает». Нет, решает. Но не настолько сильно, как многие думают. Да, выпускник может не набрать желаемых баллов. Однако в этом году нам предоставили право пересдачи экзамена до окончания приёмной кампании. Даже если экзаменуемый и при этом не набрал требуемый балл, это не значит, что ему выпало работать, условно выражаясь, уборщиком в «Макдоналдсе». Есть замечательные вузы, предоставляющие очень хорошие места с относительно низкими баллами. Каждый человек в мире найдёт своё предназначение. Вселенная этим распорядится и даст вам необходимые шансы и возможности. Принимать или не принимать эти возможности, пользоваться или не пользоваться этими шансами — выбирает только сам выпускник. Я думаю, это и есть мой основной совет.

Да, ЕГЭ — очень серьезный этап в жизни подростка. Волноваться и переживать — это нормально. Но доводить себя до истерики, калечить свою психику и садить свое здоровье — всё это не стоит каких-то баллов. Пожалуйста, волнуйтесь. Но не бойтесь. Вся жизнь далеко впереди, и все экзамены забудутся через пару недель. ОГЭ и все переживания, связанные с ним, забылись же? Хотя это первый государственный экзамен школьника. И боялись все этого экзамена гораздо больше, чем ЕГЭ. Первый опыт, новые условия, конец переходного возраста и соответствующий ему гормональный скачок. Каждый гарантированно наберет тот балл, который посчитает нужным Вселенная. И каждый гарантированно займет свою нишу на земле.

Подобного «мандража» среди ребят можно избежать. Учителя играют ключевую роль в этом деле. Тем, кто постоянно употребляет фразы по типу «Вы ничего не знаете, вы не сдадите экзамен и станете никем в этом мире», стоит прекратить этим заниматься и поставить себя на место выпускника. Это неопытный человек, который толком не познал мир, который не имеет чёткого представления о будущем. Его нужно направлять и подталкивать вперед, как бумажный пароходик, а не угрожать страшным судом. От этого вы только получите человека, который еще больше стимулирован к списыванию, прогулам и «подлизыванию». Слава богу, учителя в моей частной школе поистине заботятся о каждом ученике и делают всё возможное, чтобы каждый ребенок достиг максимального для своего уровня результата. За это я им очень благодарен.

Еще добавлю один совет. Будьте благоразумны. Используйте время грамотно и начинайте готовиться с 10-го класса. Этот класс, наверное, самый «кайфовый и чилловый» класс и самый свободный в жизни подростка. Так воспользуйтесь, пожалуйста, этим шансом, заняв часть свободного времени подготовкой. В 10 классе, конечно, можно побольше отдыхать, гулять и т.д. Но про ЕГЭ забывать ни в коем случае нельзя. Да, два года готовиться гораздо тяжелее, чем один, но, если вы хотите поступить в хороший вуз, на хорошую специальность, будьте готовы пахать. Всё-таки в 11-м классе будет уже не до прогулок, гитары и любви.

«Две полосы — мой символ»

— У вас есть увлечения, помимо учебы?

— Пиксель-арт. То есть рисование квадратиками. Делаю pixel art я онлайн, на сайте. Есть много всевозможных инструментов и кистей, но я в основном подбираю каждому пикселю цвет вручную, ставлю каждый пиксель тоже вручную. На этом рисунке изображен флаг с двумя наклонными голубыми полосами поверх черного полотнища:

Источник: личный архив героя











Я называю это своим флагом. Потому что эти две полосы — мой символ, который сопутствует мне очень долгое время. У этого символа очень долгая история. Если вкратце, то он исходит из одной онлайн-игры, где люди объединяются во фракции со своей уникальной символикой и вместе рисуют пикселями на едином холсте, в режиме онлайн. Точнее, он исходит из моего детства, а именно моим символом он стал в этой игре примерно 3–4 года назад. Этот символ довольно точно подходит к моей философии, и на данный момент я вывел несколько трактовок этого символа:

Две полосы означают 2 — моё любимое число. V2 — вторая версия, обновление, что-то новое. То есть этот символ означает стремление в будущее. Две полосы означают разные подходы, жизненные пути, но их параллельность означает, что стремятся эти пути в одну сторону — в будущее, в сторону разрешения конфликта. То есть флаг символизирует сплочение и единство, открытость к диалогу. Две полосы имеют яркий, насыщенный (неоновый) голубой цвет и расположены поверх черного полотна. Эта комбинация цветов — моя любимая, как вы могли догадаться, посмотрев на мои работы. Для многих черный цвет — символ траура, скорби, горя, смерти. Для меня это цвет будущего, неизвестного, но при этом чего-то всеобъемлющего. Синий цвет я также вижу как цвет будущего, цвет передовых технологий, цвет Sci-Fi (Science fiction, или сокращенно Sci-Fi, — жанр в литературе, кино и других видах искусства, одна из разновидностей фантастики. — Прим. ред.).

Недаром человечество веками устремляет свой взор вверх — в небо. Именно там, на мой взгляд, наше далекое будущее. В дальнем бескрайнем космосе. А эти яркие полосы, будто лазерный луч, освещают это неизведанное пространство. Так, этот флаг также означает стремление к исследованию новых, неведомых ранее горизонтов. Тот факт, что полоски наклоненные, символизирует выбор оптимальных решений, оптимального жизненного пути. Лучше идти в гору с уклоном, чем карабкаться вертикально вверх по скале, например.

Кроме того, мне очень нравится вексиллология — наука, изучающая флаги. Да и сами флаги и гербы в целом мне очень нравятся. Я могу назвать любую страну по ее флагу или гербу. До недавней поры мой флаг существовал как просто концепт, набросок. Однако совсем недавно я установил четкие правила геометрического построения флага и высчитал точные пропорции. И через несколько недель этот флаг наконец-то будет воплощен в реальность. Он будет сшит.



— Где вы установите свой флаг?

— Нам придется переехать обратно в Москву (в 6-м и 7-м классах я учился в Москве) для поступления в университет. Скорее всего, там я повешу его на стену в своей комнате. Безумно благодарен родителям и очень рад, что у меня нет стереотипных для молодёжи намерений «поскорее съехать» во время учёбы в университете. Я всё так же буду жить вместе с ними в одной квартире. И буду проводить вместе с ними гораздо больше времени, поскольку тех «трёх школ одновременно» уже не будет. Это лучший источник духовных сил и вдохновения.