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Образование Родители ополчились на закрывающийся «Новоколледж»: студентам выдают справки, которые вызывают вопросы

Родители ополчились на закрывающийся «Новоколледж»: студентам выдают справки, которые вызывают вопросы

В колледже уверяют, что проблемы в принимающей стороне

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Ранее родители заявляли, что их детям не выдавали академические справки

Студенты новосибирского «Новоколледжа» столкнулись с проблемой перевода в другие образовательные заведения. Решение сменить место учебы учащиеся приняли на фоне слухов о возможном закрытии частного учреждения.

Мать одного из учащихся Ирина заявила НГС, что в других учреждениях отказываются принимать справки из «Новоколледжа». Там посчитали, что колледж оформляет их не совсем правильно.

Директор «Новоколледжа» Юрий Лобанов подтвердил ситуацию с отказами, назвав их единичными, но заверил, что справки все же делаются в соответствии с требованиями.

По версии Ирины, чей ребенок закончил в «Новоколледже» два курса, в оформленном документе указаны не все нужные для перевода в конкретное учебное заведение данные.

— Весь чат возмущается, просят переделать — в ответ отписки. Не хватает буквально пары строк — справка об обучении и период обучения, — утверждает женщина.

Под постом в Telegram-канале «Новоколледж для своих» еще одна мама спросила о том, что требуется, чтобы «Новоколледж» все-таки поправил справки.

— Уважаемая администрация, что нам нужно сделать, чтобы вы начали выдавать справки в том формате, в котором их примут в других учебных заведениях? Или родители должны собраться все вместе и прийти в колледж? — недоумевает автор сообщения.

Юрий Лобанов заявил в разговоре с НГС, что в большинстве случаев студенты успешно переводятся с выданными справками. В этом месяце, уточнил руководитель, их оформили свыше 300 штук. Как отметил Лобанов, нескольким учащимся, у которых в каких-то колледжах отказались принимать имеющийся документ, рекомендуется не тратить время и искать другое образовательное учреждение.

— Мы выдаем справки в полном соответствии с российским законодательством, которое, к сожалению, не знакомо сотрудникам некоторых новосибирских колледжей. К счастью, речь идет о единичных случаях отказа. Когда придумывают свои правила оформления, скорее всего, просто не хотят брать этого конкретного студента по каким-то причинам, но не решаются давать прямой отказ, — предполагает директор. — Сотрудники такого колледжа найдут и другие формальные причины, чтобы не брать студента, даже если мы оформим справку по их индивидуальному заказу и я распишусь на ней кровью.

Юрий Лобанов подчеркивает, что изготовление справок по индивидуальным требованиям замедлило бы процесс их оформления, и студенты получали бы их значительно позже. Он объясняет, что «Новоколледж» действует в интересах большинства.

Пока, добавил Лобанов, заведение продолжает работать и есть примерно 100 студентов, которые и дальше хотят там учиться. После того, как закончится выдача справок и будут защищены дипломы, будет приниматься решение о том, прекратит ли «Новоколледж» деятельность и в какой форме студенты смогут получать там образование.

Ранее студенты стали массово покидать «Новоколледж» и застряли в очереди за справкой. Затем учебное заведение решило досрочно завершить учебный год.

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Новосибирск Новоколледж Справки Образование Учеба
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