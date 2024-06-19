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Образование истории «Когда увидела результаты теста, расплакалась»: выпускница с окраины получила 100 баллов за ЕГЭ — что ей помогло

«Когда увидела результаты теста, расплакалась»: выпускница с окраины получила 100 баллов за ЕГЭ — что ей помогло

Своим умом она выиграла 400 тысяч рублей — столичные вузы девушку не привлекают

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Лена — золотая медалистка и обладательница сразу двух красных дипломов

Елена Вершинина — выпускница школы № 215 имени Д. А. Бакурова. Она закончила 9 и 11 классы с красным дипломом и идет на золотую медаль, посетила более 20 форумов и выиграла множество конкурсов, а в этом году сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. НГС пообщался со школьницей, чтобы узнать, легко ли ей дался экзамен и чем она планирует заняться после выпускного.

Выпускница Елена Вершинина из 11 «Б» школы № 215 сдала ЕГЭ по русскому на 100 баллов. Готовиться она начала после 9 класса вместе со своей учительницей Ириной Ростовцевой. По ее словам, в школе подготовке к предмету уделяли не всё время и проходили темы, заложенные школьной программой, но отсутствующие в ЕГЭ. Именно благодаря учительнице и ее поддержке девушке удалось достигнуть такого результата.

В конкурсе «Большая перемена» школьница выиграла 400 тысяч рублей.

В 11-м классе в школе стали делать уклон к подготовке к экзамену, также девушка начала готовиться самостоятельно.

— В январе я больше готовилась дома: прорешивала тесты в открытом доступе, смотрела сочинения, которые были написаны на максимальный балл, пыталась понять, как правильно выделять темы, и писала пробники примерно на 85 баллов.

Экзамен состоит из двух частей, всего школьникам дают 27 заданий. В тестовой части выпускников ждет 26 заданий с кратким ответом: они проверяют орфографию, пунктуацию, стилистический анализ, знание лексики, синтаксис и морфологию, орфоэпию и изобразительные средства. Во второй части представлено одно задание для развернутого ответа — сочинения по прочитанному тексту с опорой на приведенный в задании текст.

Средства, выигранные в конкурсе «Большая перемена» девушка планирует потратить на материалы для учебы и технику для развития в сфере медиа

Перед экзаменом Лена купила доступ к марафону онлайн-школы «EГЭLAND», где повторяли информацию, необходимую для сдачи экзамена. Вебинары проходили в течение 5 дней и длились по 7–8 часов. Помимо просмотра лекций, школьница выполняла большое количество тестов и тренировалась писать сочинения.

— Где-то в начале мая, когда увидела результаты теста по русскому, я расплакалась. Так получалось, что почти весь тест в формате ЕГЭ я за учебное время ни разу не смогла написать идеально, то есть у меня во всех тестах была какая-нибудь ошибка. Это меня очень злило, — говорит Лена.

Тогда ее поддержала учительница: сказала, что раз пробники не получается решить на 100 баллов — значит, на самом экзамене обязательно выйдет. И оказалась права.

«Мы все начали прогуливать»

Лена была председателем первичного отделения «Движения первых» в своей школе

Лена призналась, что в последнюю четверть не появлялась на физкультуре, а по некоторым предметам перестала делать домашнюю работу или делала уже перед уроком, чтобы все же получить красный аттестат и золотую медаль. Все силы девушка бросила на подготовку к ЕГЭ.

— Мы все начали прогуливать, особенно после майских праздников, потому что начинается какая-то уже более усердная подготовка перед экзаменом. Больше не видишь смысла посещать предметы, которые ты не сдаёшь на ЕГЭ и на которых ты уже написал все контрольные, — объяснила она.

«Нервы сдавали»

Несмотря на подготовку к четырем экзаменам, Лена ходила на праздники, старалась поддерживать живое общение с друзьями и по возможности гулять. Но отметила, что в сравнении с тем, сколько она отдыхала раньше, в период ЕГЭ всё сократилось примерно на 70 %.

В 2023 году на «Всероссийской школьной весне» Лена получила спецприз в номинации «Актёрское мастерство»

— Во втором полугодии слово «выходной» исчезло из жизни. Но, конечно, я давала себе время на отдых, он в любом случае необходим. Нельзя зарываться с головой в процесс подготовки, — советует она будущим выпускникам. — Кажется: «Вау, сейчас я уделю внимание только ЕГЭ и я его точно хорошо сдам». Но, к сожалению, так в жизни не работает и нужен организму отдых.

Лена считает, что поддержка родителей и друзей — один из самых важных факторов, особенно при сдаче более четырех экзаменов. Помимо обязательного русского языка девушка сдавала обществознание, историю и математику. Совмещать подготовку ко всем было непросто.

— Нервы сдавали, честно говоря. Тем не менее родители всегда были рядом и поддерживали: говорили, что у меня непременно всё получится, что в любом случае я поступлю на бюджет и смогу получить прекрасные баллы, — рассказала выпускница.

Девушка получила 100 баллов благодаря своему усердию, занятиям в школе и онлайн-школе

Психологического давления от школы девушка не чувствовала и считает себя одной из немногих школьников, кто этого избежал. Но ее предупреждали, что если она продолжит часто участвовать в общественных мероприятиях, то подготовиться будет сложнее.

Общественная жизнь у Лены и правда богатая. Она успела поучаствовать более чем в 22 образовательных форумах — ездила на них с «Российским движением школьников» и «Движением первых». Сейчас старается участвовать в мероприятиях «Росмолодежи», потому что школьные мероприятия не предназначены для совершеннолетних выпускников.

Девушка также — многократная участница и победительница многочисленных конкурсов. Она побеждала в муниципальном этапе «Всероссийской олимпиады школьников» по литературе, научно-практической конференции «Сибирь», конкурсах «Лидер XXI века», «Выпускник года — 2024» и «Большая перемена» — в последнем дважды выиграла 200 тысяч рублей.

Мандраж и эмоции

В 2024 году она стала «Учеником года» Новосибирска

Несмотря на уже знакомую по ОГЭ процедуру проведения экзамена, выпускница запомнила мандраж перед ЕГЭ — русский язык был первым экзаменом. По воспоминанию Лены, самым эмоциональным моментом для нее оказалась печать бланков.

— Смотришь, как печатаются разные варианты, и не знаешь, что же тебе попадется. Ощущаешь ответственность за то, что сейчас от твоих действий зависит результат, что это уже не просто проверка себя, а настоящий экзамен, — поделилась переживаниями она.

Лена хочет работать в педагогической сфере и образовании, поэтому планирует поступать в Новосибирский государственный педагогический университет.

— Я хочу остаться в родном городе — он мне очень нравится, и не вижу смысла переезжать в какие-то столичные города, — сказала она.

Недавно мы рассказывали о двух стобалльниках этого года: одна хочет стать хирургом, а второй предлагает отменить ЕГЭ по русскому.

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