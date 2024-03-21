И кто тут теперь жертвы ЕГЭ? Десятки родителей написали экзамен по истории в Новосибирске — фоторепортаж

В Новосибирске в среду, 20 марта, прошла всероссийская акция «ЕГЭ для родителей». Больше 30 взрослых пришли в лицей № 200, чтобы написать экзамен по истории. Акция создана, чтобы показать, как сдают ЕГЭ дети. Родители прошли через те же этапы, что есть на настоящем экзамене: осмотр, инструктаж и сам экзамен. Как это было — в фоторепортаже Александр Ощепкова.