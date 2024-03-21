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И кто тут теперь жертвы ЕГЭ? Десятки родителей написали экзамен по истории в Новосибирске — фоторепортаж

Акция проходит каждый год

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Акция проходила в лицее № 200

В Новосибирске в среду, 20 марта, прошла всероссийская акция «ЕГЭ для родителей». Больше 30 взрослых пришли в лицей № 200, чтобы написать экзамен по истории. Акция создана, чтобы показать, как сдают ЕГЭ дети. Родители прошли через те же этапы, что есть на настоящем экзамене: осмотр, инструктаж и сам экзамен. Как это было — в фоторепортаже Александр Ощепкова.

Перед входом родители прошли через металлоискатель
На мероприятие приехала министр образования Новосибирской области Мария Жафярова
В этом году предметом акции стала история
Родители задавали вопросы о том, как проходит экзамен
Учителя зачитали взрослым инструктаж и объяснили, как нужно себя вести и что делать на экзамене
Вопросов было меньше, чем на настоящем экзамене
Некоторые взрослые решили проверить себя и свои знания по истории. После экзамена часть родителей призналась, что вопросы были очень сложные
Родители писали ЕГЭ всего час, хотя настоящий экзамен длится 03:55
Корреспондент НГС также написала экзамен вместе с родителями. После получения результатов на сайте НГС выйдет репортаж

Уже сейчас школьники выбирают место, куда будут поступать. Корреспондент НГС изучила новосибирские и не только вузы, чтобы узнать, обучение каким специальностям сегодня самое дорогое, а какие можно считать доступными.

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Экзамен ЕГЭ Родители Новосибирск
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