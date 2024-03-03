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Новосибирский школьник выиграл международную олимпиаду по математике

Ратибор Коптилин учится в СУНЦ НГУ

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Олимпиада проходила в дистанционном формате

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Ученик Специализированного учебно-научного центра НГУ Ратибор Коптилин получил золотую медаль на международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics. Медали также получили еще трое российских школьников, сообщает Министерство просвещения РФ.

— На XIV Romanian Master of Mathematics представители России завоевали четыре золотые медали. Медали получили Иван Часовских из города Химки (40 баллов), Ратибор Коптилин из Новосибирска (34 балла), Церен Французов из Санкт-Петербурга (34 балла), Михаил Югов из Санкт-Петербурга (33 балла), — уточнили в министерстве.

Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно в Бухаресте (Румыния). Впервые соревнование прошло в 2008 году. В олимпиаде принимают участие юные математики со всего мира. Олимпиад проводится в рамках подготовки к международной олимпиаде школьников по математике, которая пройдет в Великобритании в июле 2024 года.

Ранее мы рассказали историю новосибирского школьника, который стал миллионером.

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