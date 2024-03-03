Новосибирский школьник выиграл международную олимпиаду по математике

Ученик Специализированного учебно-научного центра НГУ Ратибор Коптилин получил золотую медаль на международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics. Медали также получили еще трое российских школьников, сообщает Министерство просвещения РФ.
— На XIV Romanian Master of Mathematics представители России завоевали четыре золотые медали. Медали получили Иван Часовских из города Химки (40 баллов), Ратибор Коптилин из Новосибирска (34 балла), Церен Французов из Санкт-Петербурга (34 балла), Михаил Югов из Санкт-Петербурга (
Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно в Бухаресте (Румыния). Впервые соревнование прошло в
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