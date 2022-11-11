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Новосибирский школьник стал миллионером: 17-летний подросток поделился, как заработал деньги

Крупную сумму денег молодой человек планирует потратить на образование

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Молодой человек участвует в конкурсе уже второй раз

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Ученик 11-го класса СУНЦ НГУ Иван Тимошенко из Новосибирска выиграл во всероссийском конкурсе «Большая перемена». В финале, который проходил в «Артеке», парень получил один миллион рублей. О победе в турнире Иван рассказал журналисту НГС.

— На первом этапе, он проходил дистанционно, я выбирал направление «Познавай Россию», которое связано с туризмом. Этот кейс предоставил ОАО РЖД, и в нем нужно было изучить уже имеющиеся маршруты по регионам и создать новые. Это направления я выбрал из-за того, что очень люблю путешествовать. Только за последний год я побывал в нескольких городах России, — рассказал Иван.

В будущем молодой человек планирует поступить в МГУ

В будущем молодой человек планирует поступить в МГУ

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Отлично пройдя первый этап, юноша прошел во второй. Очный конкурс проходил в Международном детском центре «Артек». Там в команде с другими школьниками он решал кейс, посвященный образованию.

— В финале у всех участников была одинаковая тема — это «Наставничество и образование». Нужно было разработать приложение, в котором бы школьники могли искать себе наставников для учебы, участия в конкурсах и мероприятиях. А также разработать платформу, где школьники могли бы получать самообразование, — отметил юноша.

По словам Ивана, полученные деньги оставил на учебу. Молодой человек планирует поступить в МГУ на биолога и генетика.

Мы уже писали об умных и талантливых подростках из Новосибирска. Так Андрей Чумаков выиграл миллион в конкурсе «Большая перемена».

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