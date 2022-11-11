Новосибирский школьник стал миллионером: 17-летний подросток поделился, как заработал деньги

Ученик 11-го класса СУНЦ НГУ Иван Тимошенко из Новосибирска выиграл во всероссийском конкурсе «Большая перемена». В финале, который проходил в «Артеке», парень получил один миллион рублей. О победе в турнире Иван рассказал журналисту НГС.



— На первом этапе, он проходил дистанционно, я выбирал направление «Познавай Россию», которое связано с туризмом. Этот кейс предоставил ОАО РЖД, и в нем нужно было изучить уже имеющиеся маршруты по регионам и создать новые. Это направления я выбрал из-за того, что очень люблю путешествовать. Только за последний год я побывал в нескольких городах России, — рассказал Иван.