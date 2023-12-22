Блогерша из Сибири взяла в кредит полмиллиона, чтобы научиться зарабатывать — теперь она требует эти деньги с учителя

Станислав Роженьков в переписке с корреспондентом НГС отметил, что у него нет и не было никаких курсов, и что его компания оказывает консалтинговые услуги. Он отметил, что обещаний на увеличения среднего чека не было ни в каких документах. А информацию, которую распространяет Галина, он назвал недостоверной.



— Я не бизнес-тренер, коуч или что-то в подобном духе. Информация, которую распространяет Галина — недостоверная и не более, чем вымысел. Это попытка получить внимание к своей персоне на имени других людей. Изучите род деятельности Галины, это ее жанр, и не первая подобная ситуация, — заявил Роженьков.



Мужчина добавил, что его компания выполнила услуги по договору в полном объеме. Никаких претензий или требований в ходе оказания услуг, в том числе, о возврате денег, по его словам, не было, а после Галина якобы перестала выходить на связь. Спустя месяц компания получила досудебную претензию, в которой Галина требовала вернуть ей 500 тысяч рублей (полная сумма, оплаченная Галиной за услуги).



— Несмотря на то, что услуги были оказаны в полном объеме, мы решили сделать полный возврат средств Галине в кратчайший срок. На сегодняшний день вся сумма в размере 500 тысяч рублей возвращена. За день до направления нам претензии, 29 ноября, Галина подала иск в суд, на что уже 30 ноября получила отказ (на сайте суда указано, что рассмотрения иска оставлено без движения, а не отказно в нем — прим.ред). Нет никакой претензии, так как мы удовлетворили ее в полном объеме. На мой взгляд, это потребительский экстремизм чистой воды. Я считаю, что таким образом, Галина пытается получить дополнительную популярность, но делает это за мой счет и вредит моей деловой репутации, — заключил Станислав Роженьков.



Также мужчина отрицает, что называл когда-либо себя учеником Аяза Шабутдинова. Он уверен, что действия сибирячки — попытка привязаться к громкой ситуации и создать общественное мнение. Станислав Роженьков уточнил, что его компания занимается оказанием консалтинговых услуг экспертам и предпринимателям, работает честно и эффективно, что, по его словам, подтверждают результаты клиентов.

