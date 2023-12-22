Блогерша из Сибири взяла в кредит полмиллиона, чтобы научиться зарабатывать — теперь она требует эти деньги с учителя

Жительница Красноярского края Галина Магергут потребовала от новосибирца Станислава Роженькова больше миллиона рублей. Сибирячка не понравилась помощь, за которую она заплатила Роженькову 500 тысяч. Она рассчитывала, что Роженьков прокачает ее навыки в бизнесе для увеличения доходов. Результат ее не устроил, что и стало поводом обратиться в суд. Сам Роженьков не стал долго спорить с недовольной ученицей и вернул ей полмиллиона. Но женщина хочет больше. Корреспондент НГС пообщалась с двумя сторонами конфликта.
Обещал повысить чек
Жительница Красноярска Галина — блогер в сфере креативного маркетинга и контента в соцсетях. В августе 2023 года она обратилась к Станиславу Роженькову, так как наткнулась в телеграме на рассылку об обучении.
Галина утверждает, что в личном разговоре с ней Станислав называл себя первым учеником бизнес-коуча Аяза Шабутдинова в Новосибирске и после консультирования пообещал существенный рост доходов.
Аяз Шабутдинов — миллиардер, основатель образовательной платформы «Like Центр» бизнес-коуч и «инфобизнесмен» был арестован в Москве в начале ноября за мошенничество.
— Рассылка Роженькова была о наставничестве и повышении чека за 6 недель до 1 миллиона рублей. Это для блогеров, бизнесменов, для экспертов в разных сферах. Я заинтересовалась предложением. Роженьков пообещал создать инфопродукт для блогеров по маркетингу, был активный, сказал, что у меня хорошая, классная ниша. Скинул какие-то кейсы, свои отзывы, завоевал доверие мое, — вспоминает сибирячка.
Была словно очарована
Галина отметила, что наличных денег у нее не было, и она взяла кредит в банке для прохождения курсов. По ее словам, Роженьков обещал, что после обучения она очень быстро сможет его погасить. Девушка признается: была словно очарована, и не обратила внимание на то, что ставка по кредиту была максимально невыгодной.
— Взяла я, получается, 500 тысяч, а ежемесячно платила по 26 тысяч. Но платеж почти не сокращался. В декабре мне осталось платить 491 тысячу. До взятия кредита, до того, как деньги поступили, Роженьков очень был активный. А потом активности становилось все меньше. Постоянно во время нашей работы находил какие-то ошибки, вплоть до грамматических, предъявлял претензии. Сроки сдвигались. Я все время вопросы задавала: когда все будет готово, когда начнутся продажи, — вспоминает опыт сотрудничества Галина.
В октябре, по ее словам, Станислав отказался с ней работать. В иске (копия есть в распоряжении редакции НГС) указано, что договор решила расторгнуть сама Галина. Она попросила наставника вернуть ей деньги, так как обучение не завершилось. Галина обратилась к юристу, и они решили пойти в суд. При этом Станислав вернул сибирячке 500 тысяч после досудебной претензии, но женщины намерены отсудить еще 725 тысяч рублей — за кредит с высокими процентами, моральный вред, потраченное время и судебные издержки.
— Деньги он категорически сначала переводить отказывался. Перевел, когда мы уже обратились в суд. У него была позиция, что он ничего не должен. Сейчас дело в суде, — говорит юрист Галины Наталья Соломенцева.
«Это потребительский экстремизм»
Станислав Роженьков в переписке с корреспондентом НГС отметил, что у него нет и не было никаких курсов, и что его компания оказывает консалтинговые услуги. Он отметил, что обещаний на увеличения среднего чека не было ни в каких документах. А информацию, которую распространяет Галина, он назвал недостоверной.
— Я не бизнес-тренер, коуч или что-то в подобном духе. Информация, которую распространяет Галина — недостоверная и не более, чем вымысел. Это попытка получить внимание к своей персоне на имени других людей. Изучите род деятельности Галины, это ее жанр, и не первая подобная ситуация, — заявил Роженьков.
Мужчина добавил, что его компания выполнила услуги по договору в полном объеме. Никаких претензий или требований в ходе оказания услуг, в том числе, о возврате денег, по его словам, не было, а после Галина якобы перестала выходить на связь. Спустя месяц компания получила досудебную претензию, в которой Галина требовала вернуть ей 500 тысяч рублей (полная сумма, оплаченная Галиной за услуги).
— Несмотря на то, что услуги были оказаны в полном объеме, мы решили сделать полный возврат средств Галине в кратчайший срок. На сегодняшний день вся сумма в размере 500 тысяч рублей возвращена. За день до направления нам претензии, 29 ноября, Галина подала иск в суд, на что уже 30 ноября получила отказ (на сайте суда указано, что рассмотрения иска оставлено без движения, а не отказно в нем — прим.ред). Нет никакой претензии, так как мы удовлетворили ее в полном объеме. На мой взгляд, это потребительский экстремизм чистой воды. Я считаю, что таким образом, Галина пытается получить дополнительную популярность, но делает это за мой счет и вредит моей деловой репутации, — заключил Станислав Роженьков.
Также мужчина отрицает, что называл когда-либо себя учеником Аяза Шабутдинова. Он уверен, что действия сибирячки — попытка привязаться к громкой ситуации и создать общественное мнение. Станислав Роженьков уточнил, что его компания занимается оказанием консалтинговых услуг экспертам и предпринимателям, работает честно и эффективно, что, по его словам, подтверждают результаты клиентов.
Галина Магергут известна своими яркой внешностью и эпатажными действиями. Так, в 2022 году красноярка с самыми длинными ногами пышно отметила развод. Девушка сожгла свое свадебное платье. А в 2021 году она запустила в сети флешмоб для женщин против домогательств на улице.
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