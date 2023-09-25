За бесполезные онлайн-курсы можно вернуть деньги: как бизнесмен судился с коучами и выиграл

Алексея предложение заинтересовало, он согласился купить обучающий курс и оформил в Сбербанке беспроцентную рассрочку. При этом сам факт покупки курсов никак не задокументировали: с условиями Алексея не ознакомили, подписать ничего не дали. Уже звучит как подвох, но обучение началось. Темнов даже начал осваивать программу и прошел два курса — «Скорость» и «Наставничество». Этого хватило, чтобы понять, что формат информации ему не подходит, специфику его бизнеса на курсах не учитывают и желаемого результата нет. Алексей решил завершить обучение и вернуть часть денег, сообщил об этом менеджерам и получил в ответ публичную оферту с условиями прохождения программы обучения. И предложение вернуть 20 тысяч рублей.