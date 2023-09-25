За бесполезные онлайн-курсы можно вернуть деньги: как бизнесмен судился с коучами и выиграл

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.
Образовательные онлайн-курсы — часто удобная вещь, которая позволяет получить самые разнообразные знания и навыки, но не все онлайн-курсы одинаково полезны — на просторах интернета полно так называемых инфоцыган. Да и покупаются курсы не всегда обдуманно, оформить покупку легко: стоит заскучать один вечер, пустить в голову неосторожную мысль — и вот ты уже счастливый обладатель полугодового курса обучения искусству каллиграфии, ведению бизнеса или древнегреческому языку. Может быть, уже и учиться не очень хочется или времени на это нет, но курс оплачен, и что остается делать?
Имена участников судебного процесса изменены.
Примерно в такой ситуации и оказался житель Читы, назовем его Алексей Темнов. Правда, покупку он оформлял не заскучав. Алексей принимал участие в мероприятии «Концентрат» от компании «Лайк Центр», она же АНО «Центр развития предпринимательства +». Это, грубо говоря, такой интенсивный семинар на несколько дней для бизнесменов, после которого участникам, как правило, предлагают купить более развернутые обучающие курсы. Предложили и в этот раз — годовую программу «Лайк Фэмили» за
Алексея предложение заинтересовало, он согласился купить обучающий курс и оформил в Сбербанке беспроцентную рассрочку. При этом сам факт покупки курсов никак не задокументировали: с условиями Алексея не ознакомили, подписать ничего не дали. Уже звучит как подвох, но обучение началось. Темнов даже начал осваивать программу и прошел два курса — «Скорость» и «Наставничество». Этого хватило, чтобы понять, что формат информации ему не подходит, специфику его бизнеса на курсах не учитывают и желаемого результата нет. Алексей решил завершить обучение и вернуть часть денег, сообщил об этом менеджерам и получил в ответ публичную оферту с условиями прохождения программы обучения. И предложение вернуть 20 тысяч рублей.
Алексей направил в компанию письменную претензию. Он требовал вернуть уплаченные деньги за минусом фактически понесенных затрат, а затраты — документально обосновать. Компания ответила отказом со ссылкой на договор-оферту, в котором предусмотрен возврат только 8% от уплаченной суммы.
Тогда Темнов обратился в суд — он требовал назад
Алексей попытался донести суду, что заполнением формы заявки занимался сотрудник АНО «ЦПП», но ссылки на это суд отклонил — заполнение формы заявки на получение образовательных программ по предлагаемым курсам невозможно без предоставления заказчиком персональных данных, так что суд пришел к выводу, что возможность ознакомиться с публичной офертой, размещенной на главной странице сайта, у истца была, он ей не воспользовался — сам виноват. И постановил, что АНО «ЦПП» должно вернуть деньги согласно договору оферты — 20 тысяч рублей и ничего больше.
Темнов еще приводил ссылку на закон «О защите прав потребителей», но и с этим суд не согласился. Потребитель, согласно этому закону, человек, который приобретает товары и услуги для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а Алексей указывал, что имел целью развить имеющийся бизнес по производству авторских изделий. Так что закон «О защите прав потребителей» тут вообще ни при чем.
Алексей не согласился. Он подал апелляцию, затем его дело рассмотрел Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, а в конце концов он дошел до Верховного суда.
Апелляционная инстанция прислушалась к доводам истца, что образовательные курсы он покупал не в коммерческих целях, а для «развития личностных качеств и личностного роста», сочла эти цели личными, а закон «О защите прав потребителей» — применимым к этой ситуации. И дополнительно к 20 тысячам рублей взыскала с компании 10 тысяч рублей потребительского штрафа. Кассационный суд оставил решение без изменения.
Верховный суд РФ, рассмотрев жалобу, отменил решения апелляционной и кассационной инстанций.
Итог этой истории
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации с нижестоящими инстанциями не согласилась. По закону, отметил ВС РФ, отказ заказчика от исполнения договора может последовать как до начала оказания услуги, так и в процессе ее оказания. В этом случае он возмещает исполнителю его фактические расходы, которые тот понес до этого момента в целях исполнения той части договора, от которой заказчик отказался. Если договор каким-то образом ущемляет права потребителя, установленные законом, то такие условия договора признаются ничтожными. То есть их просто не учитывают.
— Учитывая изложенное, несмотря на приведенное в публичной оферте ограничение возврата оплаты услуг при отказе заказчика от исполнения договора, суду следовало определить, какие услуги были оказаны истцу и в каком объеме, какие фактические расходы понес ответчик к моменту отказа истца от договора оказания образовательных услуг, — заключила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда. — Однако этого сделано не было, в качестве юридически значимых указанные обстоятельства определены не были.
Верховный суд отменил решение апелляционной и кассационной инстанций. Судебной коллегии по гражданским делам Забайкальского краевого суда придется пересмотреть свое решение по апелляции Алексея Темнова.