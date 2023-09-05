«Не могла даже яблоко купить»: мама новосибирского школьника, пожавшего руку Путину, трудится на двух работах — история семьи

Генетика и Стругацкие — рассказ Глеба

14-летний Глеб Егоренков перешел в девятый класс лицея «Надежда Сибири». С 20 августа по 2 сентября он участвовал во всероссийском конкурсе «Детская школа наставничества» и проснулся знаменитым после открытого урока «Разговоров о важном» с участием президента России Владимира Путина.

Глеб заполнил анкету и подал заявку на конкурс в середине июля. Вторым этапом отбора стало онлайн-интервью с организаторами. В результате выбрали 30 школьников из разных регионов страны. Глеб оказался единственным из Новосибирской области.