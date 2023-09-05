freedom
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 1/10
usd 96.62
eur 104.42
Тема дняПутин встретился с Эрдоганом
Все новости
Все новости

«Не могла даже яблоко купить»: мама новосибирского школьника, пожавшего руку Путину, трудится на двух работах — история семьи

Мама воспитывает Глеба без отца, работает уборщицей и все силы и деньги вкладывает в сына

131

Мероприятие для школьников проходило с 20 августа по 2 сентября

Поделиться

Ученик девятого класса лицея № 22 «Надежда Сибири» Глеб Егоренков оказался в числе 30 лучших школьников страны и пообщался на открытом уроке с президентом Владимиром Путиным о будущем отечественной генетики. Мама юного сибиряка трудится уборщицей на двух работой и растит сына без отца. Она рассказала НГС о том, как воспитывает талантливого сына и на что уходят семейные сбережения. А сам Глеб поделился с нами впечатлениями от поездки и рассказал об отборе на мероприятие.

Генетика и Стругацкие — рассказ Глеба

14-летний Глеб Егоренков перешел в девятый класс лицея «Надежда Сибири». С 20 августа по 2 сентября он участвовал во всероссийском конкурсе «Детская школа наставничества» и проснулся знаменитым после открытого урока «Разговоров о важном» с участием президента России Владимира Путина.

Глеб заполнил анкету и подал заявку на конкурс в середине июля. Вторым этапом отбора стало онлайн-интервью с организаторами. В результате выбрали 30 школьников из разных регионов страны. Глеб оказался единственным из Новосибирской области.

Глеб попросил президента сделать общую фотографию. Он на фото стоит справа от главы государства

Глеб попросил президента сделать общую фотографию. Он на фото стоит справа от главы государства

Поделиться

Очную программу мероприятия проводили в рамках форума «Территория смыслов» смены «Учить» в мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре в подмосковном Солнечногорске. Подростки обучались и общались с именитыми спикерами, лекторами и политическими деятелями. Среди гостей — министр просвещения России Сергей Кравцов, помощник президента, экс-министр образования и науки Андрей Фурсенко, спортсменка Мария Киселева, актер Александр Олешко и другие.

Подросток успел пообщаться со знаменитостями. На фото — Глеб Егоренков и Александр Олешко

Подросток успел пообщаться со знаменитостями. На фото — Глеб Егоренков и Александр Олешко

Поделиться

— Андрей Фурсенко организовал небольшую беседу и чаепитие со всеми желающими ребятами. Запоминающейся стала мотивационная встреча с Марией Киселевой. Она делилась опытом, рассказывала, что важно делать для достижения успеха, о важности постановки целей и движения их, отвечала на интересующие вопросы, — объяснил школьник НГС.

По словам Глеба, на встрече с Владимиром Путиным он сделал упор на генетике, потому что увлекается интересной наукой. Молодой человек планирует заниматься исследовательской медициной, изучать человеческое здоровье, технологии и различные методики.

— Способы исследований генетики сейчас перспективны. Они развиты менее других, так как существуют некие проблемы на законодательном уровне — различные запреты, но в целом наука перспективна. Будущее медицины и биологии зависит от генетических анализов, — рассказал девятиклассник.

Любимыми школьными предметами Глеб называет химию и биологию. По ним он участвует в различных олимпиадах. В свободное время подросток любит читать. Любимой книгой он называет «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких.

Больше всего Глебу запомнился мастер-класс с Марией Киселевой

Больше всего Глебу запомнился мастер-класс с Марией Киселевой

Поделиться

«Любая дверь может закрыться, а дома помогут», — рассказ мамы

После окончания школы и вуза Глеб планирует работать в России. Увлечения сына полностью поддерживает мама Наталья.

— Живем впятером в одной квартире неподалеку от центра — я, сын, мама (бабушка Глеба), моя сестра и племянница. Мы — говорящая семья, все существующие проблемы решаем дома. Любая дверь может закрыться, но дома всегда помогут и поддержат. Это я говорю сыну с самого детского сада. Несмотря на некоторые негативные комментарии в интернете, мои близкие и друзья нас поддерживают. Некоторые из них даже устроили праздник и очень гордятся тем, что общаются с нами, — рассказала Наталья корреспонденту НГС.

Женщина рассказала о детстве мальчика. В 4,5 года он научился читать и писать. В лицей «Надежда Сибири» Наталью пригласили на собрание перед первым классом и предложили отправить сюда сына на обучение. Женщина согласилась и не пожалела — с первого класса Глеб стал отличником. До седьмого класса своеобразным репетитором для него была бабушка — фармацевт по образованию, она любила заниматься с внуком. Вся семья серьезно относилась к образованию юного новосибирца.

Преподаватели, директор и одноклассники в лицее замечательные, признается Наталья. Глеб получает отличное образование, никаких нареканий у мамы нет. Летом 2023 года школьник летал на форум «Машук» и представлял там Новосибирскую область. За последние несколько лет Глеб успел побывать на различных конкурсах и образовательных мероприятиях — в Москве, Ставрополе и других городах.

— Поддерживать сына очень легко, он умеет слушать и слышать, самостоятельно анализирует информацию и делает выводы. Моя мама говорит, что я даю Глебу хорошее воспитание. Да, могу быть строгой, но его попросту не за что наказывать. Если происходит какое-то недовольство, он подойдет, обнимет, поцелует и скажет, что все будет хорошо. Эти слова — буквально гимн нашей семьи. Мы садимся кругом и разговариваем, это очень важно для понимания друг друга, — объяснила Наталья.

Подросток любит читать отечественую и зарубежную литературу

Подросток любит читать отечественую и зарубежную литературу

Поделиться

Две работы и жизнь без мужа

Наталья Егоренкова трудится уборщицей в двух организациях. Сына воспитывала без супруга. Она выучилась на продавца, работала по профессии некоторое время, несколько лет спустя стала администратором. Когда узнала о беременности, ушла в декрет. Позже трудоустраивалась в киоски, где ей приходилось таскать тяжелые ящики. По словам Натальи, иногда бывали тяжелые и безденежные времена, что она не могла купить даже яблоко. Наталья никогда не бывала в других странах, все заработанные средства она вкладывает в образование Глеба. Мальчик мечтает слетать в Санкт-Петербург и начал копить на отдых, который, вероятно, состоится уже через год.

Как рассказала мама Глеба, у них с сыном разные характеры. Подросток более сдержан и вынослив, никогда не делает поспешных выводов. Мама — бунтующая натура, но несмотря на это, они ладят и придают силы друг другу. Даже во время конкурса и «Разговора о важном» Глеб вел себя спокойно и рассудительно. Он пожал руку президенту и около двух минут пообщался с ним о генетике. Автограф сын не брал, так как ему более важен разговор, чем подпись на память, так как мальчик, по словам мамы, — читающий, новую информацию он впитывает как губка.

Теперь у Глеба есть совместное фото с президентом

Теперь у Глеба есть совместное фото с президентом

Поделиться

— Отца в жизни сына не было, я растила ребенка сама и достойно ставлю его на ноги. Я сама не могу зарабатывать миллионы, но они мне и не нужны. Самое главное — стабильная работа, которая сейчас есть для обеспечения образования сына. Я костьми лягу, но он не будет на горбатой работе, как я. Глеб станет достойным человеком и счастливым по жизни, — поделилась Наталья.

Женщина собрала сыну большую библиотеку в квартире, она состоит из серьезной, легкой, отечественной и зарубежной литературы. Мальчик попросил покупать книги, пока он сам не сможет этого сделать. Наталья готова приобретать литературу даже на последние деньги — их всегда можно заработать снова, а книга останется.

По словам матери, воспитывать ребенка необходимо с заботой и теплом, предоставляя ему выбор. Она считает, что семьям важно придумывать небольшие собственные традиции, ценить друг друга и всегда рассказывать о проблемах и неурядицах.

Ранее НГС рассказывал о десяти важных изменениях к новому учебному году — школьников научат стрелять и высаживать деревья.

По теме

ШколаНовосибирскПрезидент РоссииПутинЛицей
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter