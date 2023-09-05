«Не могла даже яблоко купить»: мама новосибирского школьника, пожавшего руку Путину, трудится на двух работах — история семьи

Ученик девятого класса лицея № 22 «Надежда Сибири» Глеб Егоренков оказался в числе 30 лучших школьников страны и пообщался на открытом уроке с президентом Владимиром Путиным о будущем отечественной генетики. Мама юного сибиряка трудится уборщицей на двух работой и растит сына без отца. Она рассказала НГС о том, как воспитывает талантливого сына и на что уходят семейные сбережения. А сам Глеб поделился с нами впечатлениями от поездки и рассказал об отборе на мероприятие.
Генетика и Стругацкие — рассказ Глеба
14-летний Глеб Егоренков перешел в девятый класс лицея «Надежда Сибири». С 20 августа по 2 сентября он участвовал во всероссийском конкурсе «Детская школа наставничества» и проснулся знаменитым после открытого урока «Разговоров о важном» с участием президента России Владимира Путина.
Глеб заполнил анкету и подал заявку на конкурс в середине июля. Вторым этапом отбора стало онлайн-интервью с организаторами. В результате выбрали 30 школьников из разных регионов страны. Глеб оказался единственным из Новосибирской области.
Очную программу мероприятия проводили в рамках форума «Территория смыслов» смены «Учить» в мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре в подмосковном Солнечногорске. Подростки обучались и общались с именитыми спикерами, лекторами и политическими деятелями. Среди гостей — министр просвещения России Сергей Кравцов, помощник президента, экс-министр образования и науки Андрей Фурсенко, спортсменка Мария Киселева, актер Александр Олешко и другие.
— Андрей Фурсенко организовал небольшую беседу и чаепитие со всеми желающими ребятами. Запоминающейся стала мотивационная встреча с Марией Киселевой. Она делилась опытом, рассказывала, что важно делать для достижения успеха, о важности постановки целей и движения их, отвечала на интересующие вопросы, — объяснил школьник НГС.
По словам Глеба, на встрече с Владимиром Путиным он сделал упор на генетике, потому что увлекается интересной наукой. Молодой человек планирует заниматься исследовательской медициной, изучать человеческое здоровье, технологии и различные методики.
— Способы исследований генетики сейчас перспективны. Они развиты менее других, так как существуют некие проблемы на законодательном уровне — различные запреты, но в целом наука перспективна. Будущее медицины и биологии зависит от генетических анализов, — рассказал девятиклассник.
Любимыми школьными предметами Глеб называет химию и биологию. По ним он участвует в различных олимпиадах. В свободное время подросток любит читать. Любимой книгой он называет «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких.
«Любая дверь может закрыться, а дома помогут», — рассказ мамы
После окончания школы и вуза Глеб планирует работать в России. Увлечения сына полностью поддерживает мама Наталья.
— Живем впятером в одной квартире неподалеку от центра — я, сын, мама (бабушка Глеба), моя сестра и племянница. Мы — говорящая семья, все существующие проблемы решаем дома. Любая дверь может закрыться, но дома всегда помогут и поддержат. Это я говорю сыну с самого детского сада. Несмотря на некоторые негативные комментарии в интернете, мои близкие и друзья нас поддерживают. Некоторые из них даже устроили праздник и очень гордятся тем, что общаются с нами, — рассказала Наталья корреспонденту НГС.
Женщина рассказала о детстве мальчика. В 4,5 года он научился читать и писать. В лицей «Надежда Сибири» Наталью пригласили на собрание перед первым классом и предложили отправить сюда сына на обучение. Женщина согласилась и не пожалела — с первого класса Глеб стал отличником. До седьмого класса своеобразным репетитором для него была бабушка — фармацевт по образованию, она любила заниматься с внуком. Вся семья серьезно относилась к образованию юного новосибирца.
Преподаватели, директор и одноклассники в лицее замечательные, признается Наталья. Глеб получает отличное образование, никаких нареканий у мамы нет. Летом 2023 года школьник летал на форум «Машук» и представлял там Новосибирскую область. За последние несколько лет Глеб успел побывать на различных конкурсах и образовательных мероприятиях — в Москве, Ставрополе и других городах.
— Поддерживать сына очень легко, он умеет слушать и слышать, самостоятельно анализирует информацию и делает выводы. Моя мама говорит, что я даю Глебу хорошее воспитание. Да, могу быть строгой, но его попросту не за что наказывать. Если происходит какое-то недовольство, он подойдет, обнимет, поцелует и скажет, что все будет хорошо. Эти слова — буквально гимн нашей семьи. Мы садимся кругом и разговариваем, это очень важно для понимания друг друга, — объяснила Наталья.
Две работы и жизнь без мужа
Наталья Егоренкова трудится уборщицей в двух организациях. Сына воспитывала без супруга. Она выучилась на продавца, работала по профессии некоторое время, несколько лет спустя стала администратором. Когда узнала о беременности, ушла в декрет. Позже трудоустраивалась в киоски, где ей приходилось таскать тяжелые ящики. По словам Натальи, иногда бывали тяжелые и безденежные времена, что она не могла купить даже яблоко. Наталья никогда не бывала в других странах, все заработанные средства она вкладывает в образование Глеба. Мальчик мечтает слетать в Санкт-Петербург и начал копить на отдых, который, вероятно, состоится уже через год.
Как рассказала мама Глеба, у них с сыном разные характеры. Подросток более сдержан и вынослив, никогда не делает поспешных выводов. Мама — бунтующая натура, но несмотря на это, они ладят и придают силы друг другу. Даже во время конкурса и «Разговора о важном» Глеб вел себя спокойно и рассудительно. Он пожал руку президенту и около двух минут пообщался с ним о генетике. Автограф сын не брал, так как ему более важен разговор, чем подпись на память, так как мальчик, по словам мамы, — читающий, новую информацию он впитывает как губка.
— Отца в жизни сына не было, я растила ребенка сама и достойно ставлю его на ноги. Я сама не могу зарабатывать миллионы, но они мне и не нужны. Самое главное — стабильная работа, которая сейчас есть для обеспечения образования сына. Я костьми лягу, но он не будет на горбатой работе, как я. Глеб станет достойным человеком и счастливым по жизни, — поделилась Наталья.
Женщина собрала сыну большую библиотеку в квартире, она состоит из серьезной, легкой, отечественной и зарубежной литературы. Мальчик попросил покупать книги, пока он сам не сможет этого сделать. Наталья готова приобретать литературу даже на последние деньги — их всегда можно заработать снова, а книга останется.
По словам матери, воспитывать ребенка необходимо с заботой и теплом, предоставляя ему выбор. Она считает, что семьям важно придумывать небольшие собственные традиции, ценить друг друга и всегда рассказывать о проблемах и неурядицах.
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