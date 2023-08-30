Школьников научат стрелять и работать: 10 важных изменений в новом учебном году

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Заработает «золотой стандарт» образования
В школах России начнет работать «золотой стандарт» образования — это означает, что детям по всей стране будут давать одинаковые знания. Новый закон приняли еще в 2022 году, а с 1 сентября он распространится на всех школьников страны. Минпросвещения будет формировать госзаказ на учебники уже по новым правилам.
Для введения «золотого стандарта» из законодательства об образовании исключили понятие «примерной программы», а вместо него ввели федеральные основные образовательные программы (ФООП). В начальной школе эти изменения коснулись русского языка, литературного чтения и окружающего мира, а в средней и старшей — русского языка, литературы, истории, обществознания, географии и ОБЖ.
Кроме того, Минпросвещения уже обновило федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального, среднего и основного образования. По новым стандартам почти вдвое увеличили количество учебных часов по русскому языку и литературе. С 1 сентября в школах появится единый учебник по русскому языку.
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Вернется начальная военная подготовка
С 1 сентября модуль начальной военной подготовки (НВП) в рамках ОБЖ станет обязательным для всех школ России. Минпросвещения утвердило соответствующую образовательную программу в ноябре 2022 года. На изучение ОБЖ в 10–11-х классах отведут 68 часов (по 34 в год). За это время ученики в том числе научатся обращаться с автоматом Калашникова и ручными осколочными гранатами. Кроме того, в школьную программу НВП включили тему беспилотников: школьников научат противодействовать дронам противника и вести разведку с помощью этой техники.
Также для учеников 10–11-х классов введут внеурочный курс «Первая помощь». Школьников научат перевязывать раны и проводить реанимацию. Как сообщали в Минпросвещения, по итогам
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Изменятся правила ЕГЭ и ОГЭ
С 1 сентября изменятся правила итоговых школьных экзаменов, об этом в феврале рассказали в Минпросвещения. У выпускников прошлых лет, которые являются военнослужащими (по призыву или контракту) и хотят поступить в военный вуз, появится больше возможностей для этого. Они смогут подать заявление об участии в ЕГЭ не только по месту регистрации военного института или университета, но и по месту регистрации в регионе, где проходят военную службу.
Кроме того, выпускники прошлых лет смогут сдавать ЕГЭ только в резервные сроки основного периода, при этом можно будет изменить ранее выбранный уровень экзамена по математике с базового на профильный или наоборот.
Действующим выпускникам же будет проще поменять перечень учебных предметов, указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ, — это можно будет сделать не менее чем за две недели до экзамена.
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Появится трудовое воспитание
С нового учебного года в обязанности школьников могут войти уборка класса, посадка деревьев на пришкольном участке или подготовка актового зала к мероприятиям. Это позволяют новые поправки в закон об образовании, касающиеся трудового воспитания школьников, — их приняли в Госдуме этим летом.
Глава профильного думского комитета Ольга Казакова ранее рассказывала о том, что в федеральной программе воспитания, которую разработает Минпросвещения, будет подробно прописано, чем именно и с какого возраста должен заниматься ребенок. При этом программу смогут корректировать регионы или отдельные школы.
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Пособия не вернут
Два пандемийных года подряд родители получали «первосентябрьский капитал» — по 10 тысяч рублей на подготовку ребенка к школе. Но уже в прошлом году этой выплаты не было несмотря на то, что цены выросли. Не будет ее и в этом учебном году — никаких выплат к школе президент не анонсировал.
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Зато бесплатно накормят
Последние три года бесплатное горячее питание в школах получают ученики с
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Появятся профориентация и семьеведение
С 1 сентября в школах появится профориентация — готовить к выбору будущей профессии начнут с шестого класса. Проводить такие занятия будут не только во время уроков, но и дополнительно, в том числе в виде экскурсий на предприятия. Кроме того, в школах появится новый урок «Россия — мои горизонты» (по типу «Разговоров о важном»). Школьникам будут рассказывать, из каких профессий состоит мир и какие навыки для них нужны.
Также для старшеклассников рекомендовали проводить уроки семьеведения в рамках «Разговоров о важном» или внеклассной работы. Как рассказала «Парламентской газете» член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова, главная цель предмета — «подготовка подростков к будущей семейной жизни и рождению детей».
Пока эти уроки будут на добровольной основе, но в будущем, по словам Тутовой, планируется внедрить их в основную программу, причем не только для старшеклассников.
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11-классников будут учить истории по новым учебникам
Новый учебник истории для 11-го класса до 1 сентября поставят во все школы страны. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в видеообращении к съезду работников образования Новосибирской области. В учебник добавили разделы о специальной военной операции, вхождении в состав России новых регионов и санкциях. Кроме того, по словам помощника президента Владимира Мединского, который возглавлял работу над созданием учебника, в новом издании полностью переписаны разделы с
Массово по новому учебнику начнут заниматься с учебного года — 2024/25. По словам Кравцова, сейчас разрабатываются единые учебники по всем школьным предметам. Их подготовят до конца 2025 года, что позволит «создать единство образовательного пространства». Полностью перейти на новые учебники планируют в ближайшие пять лет. Мы подробно рассказывали о том, как в новом учебнике описаны хорошо знакомые исторические события СССР и России.
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Выпускникам снова будут вручать серебряные медали
С нового учебного года выпускники российских школ вновь будут получить серебряные медали. Как пояснил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, эта награда играет роль в том случае, если несколько абитуриентов набрали одинаковые баллы ЕГЭ — предпочтение будут отдавать медалистам.
Серебряные медали на федеральном уровне в России упразднили в 2014 году. Но регионам сохранили право самостоятельно поощрять школьников, в том числе и награждать серебряными медалями (регионального уровня) выпускников.
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В начальной школе смогут преподавать студенты
Студенты старших курсов училищ смогут преподавать в детских садах и начальной школе и вести детские кружки. Старшекурсники вузов же смогут занимать должности учебно-вспомогательного персонала, а также работников сферы научного обслуживания в университетах и научных организациях.
— Это решение поможет восполнить кадровый дефицит в школах. Это особенно важно для сельской местности, где учителей не хватает и в случае болезни или декретного отпуска преподавателя найти замену практически невозможно. Кроме того, молодые люди, получив диплом, уже будут иметь опыт работы и трудовую книжку, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
О том, чему будут учить в школе и кто конкретно, расскажут обновленные сайты образовательных учреждений. Новые требования к ним определены постановлением Правительства и также вступают в силу с этого учебного года.
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Что еще полезного почитать родителям школьников
- Что надеть мамам, папам и учителям на первый звонок — попросили совета у стилиста;
- о чём будут рассказывать 11-классникам в новом учебнике истории? Посмотрели, как в нём описаны хорошо знакомые всем события;
- учителя поделились своим мнением о том, что преподавать теперь можно будет, не имея высшего образования, — они отреагировали на нововведение по-разному.
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