Школьников научат стрелять и работать: 10 важных изменений в новом учебном году

В школах России начнет работать «золотой стандарт» образования — это означает, что детям по всей стране будут давать одинаковые знания. Новый закон приняли еще в 2022 году, а с 1 сентября он распространится на всех школьников страны. Минпросвещения будет формировать госзаказ на учебники уже по новым правилам.

Для введения «золотого стандарта» из законодательства об образовании исключили понятие «примерной программы», а вместо него ввели федеральные основные образовательные программы (ФООП). В начальной школе эти изменения коснулись русского языка, литературного чтения и окружающего мира, а в средней и старшей — русского языка, литературы, истории, обществознания, географии и ОБЖ.

Кроме того, Минпросвещения уже обновило федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального, среднего и основного образования. По новым стандартам почти вдвое увеличили количество учебных часов по русскому языку и литературе. С 1 сентября в школах появится единый учебник по русскому языку.