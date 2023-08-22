«Большинства ошибок легко избежать». Составитель ЕГЭ по математике — о том, как подготовиться к экзаменам, и о многом другом

Отсюда случаи, которые мы видим на массовых олимпиадах: там обыкновенные троечники вдруг решают сложные задачи, не требующие знаний, но требующие логики и сообразительности.



Бывает также, что ребенок не демонстрирует особых успехов до определенного времени. Как, например, низкий щуплый мальчик, который внезапно вырастает в старших классах и становится баскетболистом. В математике бывает точно так же: задатки не всегда проявляются сразу.



— Сейчас одной из самых перспективных областей считается IT. Насколько программистам действительно нужно знать математику? Не важнее ли в их деле базовое логическое мышление?

