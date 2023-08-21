Воспитательница новосибирского детского сада получила выговор из-за ребенка, оставленного под лестницей

Воспитательница, которая не уследила за двухлетней девочкой в детском саду Новосибирска, получила выговор за нарушение должностной инструкции.
Как сообщили НГС в департаменте образования мэрии,
По факту инцидента с заведующей и воспитателя группы взяли объяснительные.
— Воспитателю группы объявлен выговор за нарушение должностной инструкции, а также инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников, — отметили в городской администрации.
Кроме того, работу педагогов группы заведующая взяла на особый контроль, а весь детский сад находится на контроле в департаменте образования. Сейчас в мэрии Новосибирска думают о том, чтобы применить дисциплинарное взыскание к заведующей.
В октябре прошлого года в одном из детских садов в Кировском районе Новосибирска родители не забрали ребенка и не выходили на связь с воспитателем.