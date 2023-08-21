Воспитательница новосибирского детского сада получила выговор из-за ребенка, оставленного под лестницей

Как сообщили НГС в департаменте образования мэрии, 10 августа после ужина воспитатель группы одного из детских садов при выходе на прогулку заметила, что со всеми детьми нет двухлетней девочки. В это время за ребенком пришла мама, которая заметила свою дочку под лестницей у выхода из коридора на улицу.