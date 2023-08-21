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Воспитательница новосибирского детского сада получила выговор из-за ребенка, оставленного под лестницей

В мэрии думают, что к заведующей тоже нужно применить дисциплинарное взыскание

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Департамент образования взял на контроль детский сад

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Воспитательница, которая не уследила за двухлетней девочкой в детском саду Новосибирска, получила выговор за нарушение должностной инструкции.

Как сообщили НГС в департаменте образования мэрии, 10 августа после ужина воспитатель группы одного из детских садов при выходе на прогулку заметила, что со всеми детьми нет двухлетней девочки. В это время за ребенком пришла мама, которая заметила свою дочку под лестницей у выхода из коридора на улицу.

По факту инцидента с заведующей и воспитателя группы взяли объяснительные. 11 августа для сотрудников детского сада провели внеплановый инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников, в том числе по организации прогулок.

— Воспитателю группы объявлен выговор за нарушение должностной инструкции, а также инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников, — отметили в городской администрации.

Кроме того, работу педагогов группы заведующая взяла на особый контроль, а весь детский сад находится на контроле в департаменте образования. Сейчас в мэрии Новосибирска думают о том, чтобы применить дисциплинарное взыскание к заведующей.

В октябре прошлого года в одном из детских садов в Кировском районе Новосибирска родители не забрали ребенка и не выходили на связь с воспитателем.

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