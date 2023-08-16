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Директором новосибирского частного «Новоколледжа» стал известный музейный работник

Новую должность руководитель учебного заведения будет совмещать со своей старой работой

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Юрий Лобанов — известный пресс-секретарь Музея Новосибирска

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Пресс-секретарь Музея Новосибирска Юрий Лобанов стал директором частного новосибирского «Новоколледжа». Об этом корреспонденту НГС рассказал сам Лобанов.

— С 17 августа приступаю к работе. Попробовать себя в таком новаторском и необычном проекте для современной России — большая честь для меня. Буду отвечать за коммуникации «Новоколледжа», за партнерские проекты, за его бренд, за его политику. Конечно, у нас были переговоры, они (учредители «Новоколледжа». — Прим. ред.) думали, я думал... Ну и решили, что можем попробовать, — рассказал журналисту Юрий Лобанов.

Лобанов заметил, что планирует параллельно оставаться пресс-секретарем Музея Новосибирска.

Юрий Лобанов — кандидат философских наук, пресс-секретарь Музея Новосибирска. Ранее работал заместителем начальника управления информационной политики НГТУ.

ООО «Новоколледж» образовано 2 июня 2021 года. Генеральный директор — Дарья Харкевич. Учредитель — Андрей Чернышов (100%). Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 4,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 138 тысяч рублей.

В мае НГС рассказал о том, как «Новоколледж» попал в сериал модного российского писателя и драматурга Александра Цыпкина. Автор сериала восхитился новосибирским учебным заведением, где, как он выразился, строят совершенно иную систему образования.

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