Директором новосибирского частного «Новоколледжа» стал известный музейный работник

Пресс-секретарь Музея Новосибирска Юрий Лобанов стал директором частного новосибирского «Новоколледжа». Об этом корреспонденту НГС рассказал сам Лобанов.
— С 17 августа приступаю к работе. Попробовать себя в таком новаторском и необычном проекте для современной России — большая честь для меня. Буду отвечать за коммуникации «Новоколледжа», за партнерские проекты, за его бренд, за его политику. Конечно, у нас были переговоры, они (учредители «Новоколледжа». — Прим. ред.) думали, я думал... Ну и решили, что можем попробовать, — рассказал журналисту Юрий Лобанов.
Лобанов заметил, что планирует параллельно оставаться пресс-секретарем Музея Новосибирска.
Юрий Лобанов — кандидат философских наук, пресс-секретарь Музея Новосибирска. Ранее работал заместителем начальника управления информационной политики НГТУ.
ООО «Новоколледж» образовано 2 июня 2021 года. Генеральный директор — Дарья Харкевич. Учредитель — Андрей Чернышов (100%). Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 4,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 138 тысяч рублей.
В мае НГС рассказал о том, как «Новоколледж» попал в сериал модного российского писателя и драматурга Александра Цыпкина. Автор сериала восхитился новосибирским учебным заведением, где, как он выразился, строят совершенно иную систему образования.