freedom
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 3/10
usd 94.81
eur 103.84
СрочноДвое мужчин подрались из-за ревности
Все новости
Все новости

Новосибирцам выплатят по 3 тысячи рублей на подготовку детей к школе — кто получит помощь

Всего в городском бюджете на эти цели выделено 8 миллионов рублей

2 128

Деньги на подготовку к школе получат более 2700 детей

Поделиться

В Новосибирске 8 миллионов рублей выплатят из городского бюджета нуждающимся семьям на подготовку к школе.

— Помощь получат более 2700 детей, — ответили на запрос редакции НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска. — При определении размера оказания социальной помощи применяется дифференцированный подход в зависимости от материального положения семей, средний размер помощи — около 3000 рублей.

Для получения помощи нужно подать заявление в комплексный центр соцобслуживания по месту прописки. В каждом районе есть свой.

Какие документы нужны

Заявление на помощь нужно заполнять очень внимательно, чтобы не ошибиться в реквизитах.

Для получения помощи отдайте в центр:

  • письменное заявление об оказании социальной помощи с указанием счета и реквизитов кредитной организации, состава семьи заявителя;
  • паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • документы о доходах всех членов семьи за последние три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
  • справка из общеобразовательной организации, где обучается ребенок.

Куда нести документы

Документы на получение помощи нужно сдавать в комплексный цент соцобслуживания района, в котором вы прописаны.

Семьям с детьми и из Новосибирской области выплатят деньги перед началом нового учебного года, но помощь также получат не все.

По теме

Школа1 СентябряПодготовка к школеСоцпомощь
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter