Новосибирцам выплатят по 3 тысячи рублей на подготовку детей к школе — кто получит помощь

В Новосибирске 8 миллионов рублей выплатят из городского бюджета нуждающимся семьям на подготовку к школе.
— Помощь получат более 2700 детей, — ответили на запрос редакции НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска. — При определении размера оказания социальной помощи применяется дифференцированный подход в зависимости от материального положения семей, средний размер помощи — около 3000 рублей.
Для получения помощи нужно подать заявление в комплексный центр соцобслуживания по месту прописки. В каждом районе есть свой.
Какие документы нужны
Заявление на помощь нужно заполнять очень внимательно, чтобы не ошибиться в реквизитах.
Для получения помощи отдайте в центр:
- письменное заявление об оказании социальной помощи с указанием счета и реквизитов кредитной организации, состава семьи заявителя;
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документы о доходах всех членов семьи за последние три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
- справка из общеобразовательной организации, где обучается ребенок.
Куда нести документы
Документы на получение помощи нужно сдавать в комплексный цент соцобслуживания района, в котором вы прописаны.
Семьям с детьми и из Новосибирской области выплатят деньги перед началом нового учебного года, но помощь также получат не все.