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Детские войска. Как новосибирских школьников учат обращаться с оружием, ходить строем и лечить товарищей в полевых условиях

НГС побывал на 5-дневных обязательных сборах для десятиклассников — что говорят о них сами подростки

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Подготовить форму к сборам ребята должны сами, остальным их оснащают на месте

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В селе Медведское прошли военные сборы для 10-классников со всего Черепановского района. К мероприятию отнеслись серьезно: полсотни десятиклассников 5 дней жили в местной школе, спали на матрасах, а днем тренировались стрелять, ходить строем и делать перевязки. Кураторы тоже ходили в камуфляже и переговаривались по рации. НГС побывал на сборах и посмотрел, как школьников готовят к военной службе.

На зеленой полянке перед Медведской средней общеобразовательной школой стоит бюст Александра Романова. Летчик-доброволец, Герой Советского Союза, он родился в Медведском и погиб во время гражданской войны в Испании, когда ему было 25. Теперь в его честь названа главная улица села — на ней стоит и школа, где с 5 по 9 июня проходят сборы десятиклассников.

Одновременно со сборами здесь же расположился летний лагерь для младших школьников. Днем воспитатели собирают воспитанников перед школой, намечается игра — детям нужно разделиться на три группы: точки, запятые, восклицательные знаки.

— Почему у меня четвертый отряд остался стоять? У кого нет знака, идите ко мне! — бойко командует одна из вожатых. К детскому гвалту периодически присоединяются звуки выстрелов: на футбольном поле за школой школьники проходят занятия по огневой подготовке.

Малыши на выстрелы не отвлекаются — кажется, они уже привыкли.

Одновременно с военными сборами в школе проходит летняя смена детского лагеря. Коридоры и актовой зал украшены в космической тематике заезда

Одновременно с военными сборами в школе проходит летняя смена детского лагеря. Коридоры и актовой зал украшены в космической тематике заезда

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Медведскую СОШ построили в 1973 году. Недавно в кабинетах физики, химии и информатики сделали ремонт

Медведскую СОШ построили в 1973 году. Недавно в кабинетах физики, химии и информатики сделали ремонт

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Огневая подготовка — любимое занятие старшеклассников на сборах. Есть еще строевая, уроки по тактической медицине, радиационная защита, введение в военно-учетную специальность и культурная программа: в свободное время парней водят в школьный музей или показывают фильмы патриотической тематики.

— Автомат в руки каждому можно дать, а если в сердце ничего не вложить… Всё равно, кого убивать, — рассуждает зампредседателя регионального отделения ДОСААФ России по Новосибирской области и куратор сборов Елена Хлыстова во время утреннего развода школьников.

Утренний развод школьников

Утренний развод школьников

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На сборы со всего Черепановского района приехало около 54 десятиклассников

На сборы со всего Черепановского района приехало около 54 десятиклассников

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«Им тяжело и физически, и морально»

Всего в Черепановском районе около 75 десятиклассников, но на сборы смогли приехать только 54. «Кто-то заболел, не смог», — объясняет преподаватель ОБЖ и организатор допризывной подготовки СОШ № 1 Черепаново Владимир Шадрин. В этом году ребят мало, отмечает он, всего 3 взвода, раньше всегда было по 5–6. Из своей СОШ № 1 Владимир привез 10 человек — из них военной службой никто не интересуется, признаётся педагог.

— Им тяжело и физически, и морально, но они стараются. Они оторваны от дома, кормят их тем, что готовят в столовой. Этот стресс у ребят в наличии, это ощущается по степени тревожности. В свободное время они могут позвонить родителям, переговорить, немножко успокоиться, — говорит Владимир Шадрин.

Тем не менее военные сборы идут на пользу детям, считает преподаватель. В Черепановском районе «очень большая нехватка мужчин — преподавателей ОБЖ», чаще всего это женщины. А на сборах взводами командуют курсанты новосибирских военных училищ.

— Научить ребят качественно очень сложно, мужчин мало. Поэтому эти трое парней, которых вытащили из училища, очень здорово и квалифицированно делают свое дело, — считает Владимир Шадрин.

На сборах парни сами накрывают себе столы к приему пищи

На сборах парни сами накрывают себе столы к приему пищи

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Курсанты и командиры спят в школьных классах на матрасах

Курсанты и командиры спят в школьных классах на матрасах

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Артур Чесноков, курсант 3-го курса Новосибирского военного института, один из таких командиров. Для них занятия на школьных сборах идут в счет практики. Артур рассказывает, что приезжает уже во второй раз. Вести занятия ему нравится, потому что ребята первый раз видят подобное — интересно наблюдать за их реакцией.

Военные сборы в школе помогут курсантам в будущем, считает еще один командир взвода десятиклассников, курсант НВИ Антон Ягин. Он говорит, что и сам ездил на сборы в школе и затем этот опыт пригодился во время службы в армии.

— Считаю, что каждый мужчина должен отслужить в армии, пройти эту мужскую школу, чтобы закалить свой характер, дух, это очень полезно на будущее. Это мое мнение, я не агитирую, — рассуждает Антон.

Занятия по строевой подготовке проходили на <nobr class="_">30-градусной</nobr> жаре

Занятия по строевой подготовке проходили на 30-градусной жаре

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Дисциплина и подготовка

День курсанта на военных сборах начинается в 7 часов. Подъем, выход на зарядку, время для личной гигиены, завтрак, а дальше — занятия. В 12:30 перемена, затем обед и снова занятия до вечера. Потом воспитательная работа, ужин, личное время и отбой.

Большая часть занятий проходит на улице. Начало июня в Новосибирской области выдалось аномально жарким, но планы от этого не изменились. Во время строевой взвод 45 минут ходит по периметру хоккейной коробки, и в середине занятия командир сжалился над бойцами — дал небольшой перерыв. Старшеклассники ручейком потянулись к бутылкам с водой, которые заранее оставили в теньке. Один из них подходит к командиру и показывает сбитую костяшку на руке — просит освободить от отжиманий на кулаках. Получив заветное освобождение, он убегает к одноклассникам с криком: «Ура».

— «Ура!» — цитирует его командир взвода. — Поколение это кока-кольное.

Курсанты во время отдыха на занятии по строевой подготовке

Курсанты во время отдыха на занятии по строевой подготовке

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Личное время у ребят есть утром, после обеда и вечером

Личное время у ребят есть утром, после обеда и вечером

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Бойцы на сборах должны быть в камуфляже, но форму каждый готовит сам. Кому-то выдали в школе, кто-то взял у старших, у кого-то костюм остался с рыбалки. Разнообразие видов и форм хорошо видно во время огневой подготовки, когда взвод стоит в шеренге. Школьники стреляют из охолощенных автоматов и пулеметов, получается не сразу.

— Сняли с предохранителя, произвели 3 выстрела, поставили на предохранитель, — терпеливо повторяет командир. — Понимаю, хочется водички, посидеть в тенечке, но это попозже.

Больше всего курсантам нравятся занятия по огневой подготовке

Больше всего курсантам нравятся занятия по огневой подготовке

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Командуют взводами колледжа курсанты Новосибирского военного института

Командуют взводами колледжа курсанты Новосибирского военного института

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«Естественно, планирую служить в армии»

Андрей учится в 10-м классе средней школы в Черепаново. О том, что во время летних каникул нужно будет уехать на пятидневные военные сборы, он узнал от своего учителя ОБЖ. Вспоминает, что отнесся нейтрально.

— Интересно, сложностей особо нет, но должна быть физическая подготовка. Кормят вкусно, — сдержанно делится впечатлениями парень.

С будущим он пока не определился: ему нравится собирать автоматы на ОБЖ — кроме этого, других интересных предметов не вспомнил.

— Думал связать жизнь с военной карьерой, но еще не знаю. В семье военных нет, но знаю, что по мужской линии все служили, — говорит Андрей.

Чуть более четкий взгляд на жизнь у его товарища Егора — замкома взвода. По мнению самого Егора, заместителем командира его назначили за то, что «выглядит самым старшим и ко всему относится быстро и внимательно».

На новость о том, что надо ехать на сборы, он отреагировал спокойно, ведь «понимал, что обязательная процедура».

— Я и до этого собирался служить в армии. Если понравится — останусь, если будут другие планы — пойду работать. Я воспитывался в патриотичной семье, также у нас классные руководители проводили занятия, тратя свое личное время на поднятие нашего патриотизма. Там мы пели гимн, разговаривали о случившемся на ***** (специальной военной операции. — Прим. ред.), обсуждали это и расставляли точки: что было сделано правильно, что неправильно. Поэтому я хочу служить в армии, несмотря на то что у нас такая ситуация в стране, — говорит Егор.

Большинство ребят не проявляют интереса к военной службе, отмечают учителя

Большинство ребят не проявляют интереса к военной службе, отмечают учителя

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Большинство парней всё же хотят скорее уехать со сборов домой, говорит черепановский десятиклассник Данил. Он увлекается музыкой, в городе у него осталась своя группа.

— На новость о том, что надо ехать на сборы, отреагировал нейтрально, немного было грустно. Думал, будет хуже, бить будут, коллектив негативный. Но на самом деле довольно неплохо. Никого не обижают, все дружные. Из всех занятий больше всего нравится отдых, — делится Данил.

После школы он хочет пойти учиться на архитектора и уехать в Новосибирск или другое место.

При этом со сложностями сборов справляются стойко

При этом со сложностями сборов справляются стойко

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Занятия по тактической медицине

Занятия по тактической медицине

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Старшеклассник Данил из Черепаново, наоборот, хотел на сборы: говорит, было интересно понять, что там происходит.

— Тут очень оживленно, весело. Больше всего нравится, что все в движении. Не нравится… Такого нет. Естественно, планирую служить в армии. Каждый мужчина вроде как хочет служить в армии. Но только не по контракту сначала, потом видно будет, — рассуждает Данил. — Вообще, я собирался поступать в агрономический университет, на агронома, потом работать в области. Раньше я жил в деревне, там достаточно красиво, земля.

В свободное время он любит общаться с друзьями и гулять. Раньше ему нравилось ходить в школьные кружки: по волейболу, шахматам, VR-очкам, но они закрылись. Преподаватель, который вел секции, приезжал к ним в район по программе «Учитель для России», проработал год и уехал в город.

Теоретическая часть сборов — введение в военно-учетную специальность

Теоретическая часть сборов — введение в военно-учетную специальность

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