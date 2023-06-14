Детские войска. Как новосибирских школьников учат обращаться с оружием, ходить строем и лечить товарищей в полевых условиях

На зеленой полянке перед Медведской средней общеобразовательной школой стоит бюст Александра Романова. Летчик-доброволец, Герой Советского Союза, он родился в Медведском и погиб во время гражданской войны в Испании, когда ему было 25. Теперь в его честь названа главная улица села — на ней стоит и школа, где с 5 по 9 июня проходят сборы десятиклассников.



Одновременно со сборами здесь же расположился летний лагерь для младших школьников. Днем воспитатели собирают воспитанников перед школой, намечается игра — детям нужно разделиться на три группы: точки, запятые, восклицательные знаки.

