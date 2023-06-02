«Довели ребенка до недержания»: ученика новосибирской гимназии бьют одноклассницы — родители винят школу в бездействии

В гимназии № 6 «Горностай», расположенной в нижней зоне новосибирского Академгородка, школьника Павла Г. , со слов его мамы, обижают девочки. В первом классе ребенок учился спокойно, во втором с осени начались постоянные конфликты с рукоприкладством.



— Было в октябре даже сотрясение головного мозга у Паши, закрытая ЧМТ (черепно-мозговая травма) и ушиб лба (копии документов есть в распоряжении редакции). В школе во время урока одна девочка его толкнула, вторая — рюкзаком по голове ударила. Всё тогда дошло до полиции, а мамы девочек возмутились и начали собирать подписи, чтобы моего сына перевели в другую школу — якобы он всем мешает и всех достает. Школа предложила перевести ребенка в параллельный класс к более опытному учителю, и я согласилась, хотя сын не хотел — в том классе у него были друзья, — рассказала мама второклассника Елена Г.

