«Довели ребенка до недержания»: ученика новосибирской гимназии бьют одноклассницы — родители винят школу в бездействии

В Новосибирске ученика второго класса гимназии «Горностай» обижают сверстницы. Дело дошло до рукоприкладства и сотрясения. По словам мамы мальчика, школа не предпринимает никаких мер, а у ребенка начались психологические проблемы. В ситуации разбирался корреспондент НГС, имена героев публикации изменены по их просьбе.
Конфликт детей и родителей
В гимназии
— Было в октябре даже сотрясение головного мозга у Паши, закрытая ЧМТ (черепно-мозговая травма) и ушиб лба (копии документов есть в распоряжении редакции). В школе во время урока одна девочка его толкнула, вторая — рюкзаком по голове ударила. Всё тогда дошло до полиции, а мамы девочек возмутились и начали собирать подписи, чтобы моего сына перевели в другую школу — якобы он всем мешает и всех достает. Школа предложила перевести ребенка в параллельный класс к более опытному учителю, и я согласилась, хотя сын не хотел — в том классе у него были друзья, — рассказала мама второклассника
Женщина отметила, что в новом классе сын освоился, а после, в марте-апреле, она стала замечать у него синяки. Матери Паша рассказал, что получил от одноклассницы Анжелы из-за того, что обзывал ее. Женщина провела с сыном воспитательную беседу и объяснила, что обзываться нельзя, как и бить девочек, дала денег на шоколадку и отправила извиняться. После этого выяснилось, что родители Анжелы написали заявление на имя директора — будто Павел вымогал у нее 100 рублей.
— Они там напридумывали — якобы сын угрожал девочке подкинуть наркотики и изнасиловать. Откровенная клевета, в которую не поверили завучи. Разобрались, дети вроде помирились. Но сын как ходил с синяками, так и ходит. А Анжела якобы не виновата. Она боксом занимается, удар у нее хороший. Выяснилось также, что классный руководитель пыталась скрыть, что девочка его бьет — мы случайно узнали. Мой ребенок испуган настолько, что никому не говорит, кто это. Школа продолжает всё заминать. И это целенаправленная травля, на мой взгляд. Он подвергается постоянным издевательствам. Последние выходки извергов довели ребенка до недержания, — отметила женщина.
Елена убеждена — она вела сына в гимназию, чтобы он не только хорошо развивался, но и чувствовал себя безопасно, а получила обратный эффект.
В свою очередь, родители Анжелы отказались прокомментировать происходящее и проигнорировали сообщение корреспондента НГС, поэтому узнать их видение ситуации не представилось возможным.
Мнение школы
В образовательном центре «Горностай» пояснили, что знают о ситуации, которая происходит у второклассников, но утверждают, что предоставленная мамой мальчика информация значительно искажена.
— Когда у Паши произошел конфликт с девочками и одноклассница ударила его рюкзаком по голове, мама предоставила в школу справку о том, что у ребенка сотрясение мозга, написала заявление о компенсации затрат на его медобследование и лечение. В школе провели расследование и установили, что в конфликте были виноваты оба, а также учитель, который отпустил детей раньше с урока и не проконтролировал их поведение, — пояснил НГС
Спикер отметил, что за это учителя наказали, а маме мальчика выплатили компенсацию, о которой она просила. Павла перевели в параллель, с их классом постоянно работают психолог и социальный педагог. Также в учреждении подтвердили, что в марте на имя директора действительно поступило заявление от родителей Анжелы.
— Заявление поступило о том, что Паша вымогал у Анжелы деньги и угрожал. Маму поставили в известность, но она не поверила этому. Для разрешения конфликта школа пригласила обе стороны вместе с соцпедагогом. Конфликт решили, и дети продолжили общение. К работе подключилась психолог, — утверждают в «Горностае».
В гимназии добавили, что 20 мая мама Павла сообщила по телефону о синяках на его руках и прислала фотографии его рук, на которых видны старые и новые синяки. 22 мая школа предложила родителям встретиться и обсудить ситуацию, но мама мальчика, со слов представителей гимназии, отказалась это сделать. 23 мая соцпедагог беседовала с детьми и выясняла, кто обижает мальчика.
— Опрос показал: в классе с мальчиком дружат только один друг и подруга, с которыми он иногда проводит время на переменах и разговаривает. Остальные не общаются с ним. С детьми снова поговорили. В беседе они жаловались на оскорбления и провокации со стороны Паши. С детьми проговорили правила общения и поведения в коллективе. Стычки с ребятами у него бывают, но сильно и постоянно его не обижают, — рассказал Константин Кирилин.
При этом, добавили в школе, мама за всё время конфликта не разрешала соцпедагогу и педагогу-психологу общаться с сыном, а работу они вели только в одном направлении — с учащимися класса.
— О том, что Павел обзывает детей в грубой форме, мама знала и с этим соглашалась. Но всегда считала виноватыми всех окружающих, — заключили в гимназии.
В школе добавили, что встретятся с мамой второклассника 1 июня и еще раз обсудят происходящее. По словам
Что говорят власти
В Департаменте образования мэрии Новосибирска НГС сообщили, что к ним пришло из гимназии служебное письмо с пояснением ситуации, и отметили, что происходящее — на контроле в департаменте.
— В ноябре с учеником произошел несчастный случай — он получил травму. Ситуацию расследовали по закону и выплатили родителям деньги. Информацию о постоянных избиениях мальчика одноклассниками невозможно подтвердить — причины и время появления у него гематом нельзя установить. Мальчик весь год был под постоянным наблюдением классного руководителя. В школе оперативно реагируют на сообщения о конфликтах, — рассказали в департаменте.
Советы психолога
Практический психолог, магистр психологии Андрей Смирнов отметил: если мальчика учат в семье не бить девочек — это нормальное воспитание, ведь ни один уважающий себя мужчина не будет бить женщину.
— Это недостойно мужчины, и эта установка широко распространена. То, что девочки или женщины обижают — порой неизбежность, и нужно учиться реагировать на это разными способами, но исключая грубую силу. Чтобы никто не обижал, нужно становиться сильнее, но не только физически, но и морально. Мальчикам полезно заниматься спортом и боевыми искусствами. Также психологически важно понимать, что невозможно обидеть человека, который сам не желает обидеться. К возможным попыткам обидеть лучше относиться с юмором и иронией или бойкотировать их, — уверен спикер.
Андрей Смирнов добавил, что, если рукоприкладство случается в школе, это сфера действий правоохранительных органов.
Ранее НГС писал, что в Новосибирске двое подростков вымогали деньги у мальчика. В ситуации разбирались следователи.