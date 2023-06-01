Я тебе не сдам! Получится ли у вас пройти тест по истории из ЕГЭ

Недавно мы задумали серию тестов по ЕГЭ, чтобы помочь школьникам лучше подготовиться к экзаменам, а взрослым — проверить, какие школьные знания сохранились в их памяти. Раньше мы уже готовились к ЕГЭ по русскому языку и пробовали решить задания по литературе. На этот раз на носу у нас история. Экзамен по ней без-пяти-минут-выпускники будут сдавать 5 июня. Так что есть еще достаточно времени подготовиться. А сделать это с реальными тренировочными вариантами будет еще проще. Кстати, в этом году в экзамене будет 21 задание: 12 с кратким ответом и 9 — с развернутым. Еще одно изменение — увеличилось количество заданий по Великой Отечественной войне. Ну что, вы готовы проверить свои знания?