Садись, два! Попробуйте ответить на реальные вопросы из ЕГЭ по литературе

Уже в эту пятницу выпускники сдадут свои первые экзамены — родители в ужасе, дети на нервах, а учителя допивают последние успокоительные. Увы, на экзамен взять с собой группу поддержки нельзя, остается надежда только на последние пару дней подготовки и собственные знания. Мы решили поддержать старшеклассников и дать им возможность лучше подготовиться. А мы в очередной раз почувствовали себя выпускниками, пока бороздили банки задач из ЕГЭ и ломали головы над особо трудными заданиями. А вы сможете с легкостью их решить или вам тоже придется хорошенько подумать?