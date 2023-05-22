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Садись, два! Попробуйте ответить на реальные вопросы из ЕГЭ по литературе

До экзамена осталось совсем чуть-чуть

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Отворачивайся, списать не дадим!

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Уже в эту пятницу выпускники сдадут свои первые экзамены — родители в ужасе, дети на нервах, а учителя допивают последние успокоительные. Увы, на экзамен взять с собой группу поддержки нельзя, остается надежда только на последние пару дней подготовки и собственные знания. Мы решили поддержать старшеклассников и дать им возможность лучше подготовиться. А мы в очередной раз почувствовали себя выпускниками, пока бороздили банки задач из ЕГЭ и ломали головы над особо трудными заданиями. А вы сможете с легкостью их решить или вам тоже придется хорошенько подумать?

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