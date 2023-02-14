Восемнадцать предметов на одного: в сельской школе осталась единственная учительница

В деревне Старый Конкуль Тюкалинского района Омской области на две улицы всего тридцать домов. Почти у каждого припаркована сельхозтехника: тракторы, сеялки и другие мощные железяки. Местные жители живут огородом, подсобным хозяйством и работой по найму — тут как повезет. В глубинке нет ни ФАПа, ни пункта полиции. И даже единственный продуктовый магазин открывает свои двери покупателям пару раз в неделю, да и то в определенные часы. Однако есть здесь то, на чем село еще держится: местная школа. Одноэтажное здание находится между заброшенной постройкой и чьей-то избой. И если бы не железное ограждение и распечатанная на бумаге вывеска с названием, приклеенная на скотч к дверям, школу легко можно было бы перепутать с жилым домом на окраине села. Об этом рассказывают наши коллеги из NGS55.RU.
Интересно, что здесь на пятерых учеников приходится шесть сотрудников: вахтерша-уборщица, повар, водитель, два кочегара, работающих посменно, и одна учительница по всем предметам, она же заместитель директора (а вот директор трудится в основной школе в деревне Кошкуль).
Казалось бы, зачем маленькой школе пост контроля. Тем не менее в ней всё организовано по строгим правилам. Из-за парты приподнимается приятная женщина-вахтер, чтобы поздороваться. На ее столе — журнал для записи приходящих и антисептик. Для тех, кто привык избавляться от микробов по старинке, есть советский умывальник. Женщина провожает нас в учебный кабинет.
— Сколько будет два плюс три? Посчитай внимательнее, — спрашивает Марина Николаевна Кожевина первоклассницу за первой партой и переключается на ее соседку: «Оля, что за грязь в тетради?» Затем учительница подходит к соседнему ряду и обращается к другой девочке, которая рисует открытку к 23 Февраля: «Надпись, наверное, фломастером нужно обвести. Ярче будет». Потом педагог направляется в другой кабинет, проверить, как идет работа над картонным танком. Там, вооружившись клеем, пытаются соорудить макет военной техники еще двое учеников. Пока оценить поделку сложно — школьники только в начале пути, но видно, что ребята увлечены.
— Они смотрят инструкцию на мониторе компьютера. У нас и проектор есть. И даже вайфай, — обращает наше внимание педагог на то, что школа не лишена современных технологий.
Так одновременно Марина Николаевна проводит три урока — математику, рисование и технологию. Это обычное дело для классов-комплектов. В староконкульской основной школе учатся три девочки — две первоклассницы, одна третьеклассница — и двое парней — из пятого и седьмого классов. Есть еще один ученик, он из-за инвалидности обучается дома. К нему два раза в неделю учительница приходит сама.
— В апреле будет 27 лет, как я работаю здесь. Когда устроилась, школа была большая: 62 ученика, 11 учителей, директор. А потом детей всё меньше и меньше становилось, примерно в 2010 году образовались классы-комплекты, — вздыхает Марина Николаевна.
Единственной из педагогов в этой школе она осталась с сентября текущего учебного года. До этого, кроме нее, последние годы работали еще две учительницы — одна ушла на пенсию, вторая вышла замуж и переехала.
— Был испуг: как так? 1 сентября я плакала и впервые за всю свою деятельность не хотела выходить на работу, но потом подумала — дети ни в чем не виноваты. Но теперь я привыкла. Конечно, тяжело, я не спорю, — откровенничает учительница и возвращается в основной класс.
На ее столе — стопка классных журналов, и, конечно, кипа учебников. Марина Николаевна ведет ни больше ни меньше 18 предметов. На каждую дисциплину у нее есть корочки, подтверждающие, что она окончила курсы повышения квалификации. Это обязательная процедура для педагога, работающего в малокомплектной школе.
— Наши дети хорошо сдают экзамены и не хуже, чем в городских школах. В прошлом году было два девятиклассника: один сдал ОГЭ по русскому языку на 4, другой на 5. Другие предметы тоже в основном на четверки. Я понимаю, городские думают, что у нас обучения должного нет, но мы такие же знания даем. Может, еще лучше, потому что у меня практически индивидуальные занятия, — с гордостью отмечает педагог.
Староконкульская школа подведомственна школе в деревне Кошкуль Тюкалинского района. Туда каждую пятницу ездят ученики, за 20 километров от дома. А всё потому, что там открыт образовательный центр «Точка роста».
— Там современное оборудование, кабинеты полностью новые — начиная от стульев и столовой и заканчивая интерактивными досками. У нас сетевое обучение — там проводят лабораторные работы по физике и химии.
Звенит звонок: его подает вахтерша при помощи колокольчика — всё как положено, с урока на урок. И снова приходят мысли: зачем возиться, ведь класс всего один. Только Марина Николаевна уверена: дети должны чувствовать школьную атмосферу.
— Ну и что, что детей мало. Мы на 1 сентября также проводим линейку, выстраиваемся во дворе, ребятишки с цветами приходят — у нас всё, как и в любой другой школе. Взять те же «Разговоры о важном». Ну кто меня здесь проверяет? Но нет, каждый понедельник первым уроком — обязательно. А как? Вся страна разговаривает о важном, наши дети не хуже. Они тоже должны всё знать.
В начале каждой недели в староконкульской школе не забывают и про патриотический ритуал, связанный с поднятием флага России. За неимением флагштока сотрудники пошли на хитрость и повесили скрученный в трубку триколор на дверь в коридоре. Под гимн Российской Федерации, который учительница включает на телефоне, дети раскручивают полотно.
— Виктор Александрович придумал, — смеется Марина Николаевна, поглядывая на сторожа, который в этот момент как раз вышел в коридор.
— А как больше? Ничего и не сделаешь! — засмущался мужчина.
Слева в проходе — небольшая столовая. Пять лет назад здесь была учительская, но по указанию санэпиднадзора ее пришлось перепрофилировать под место приема пищи. Раньше дети ели на кухне, там же, где готовил повар, а это запрещено санитарными правилами. Кстати, питание в староконкульской школе организовано так же, как и во всех других учебных заведениях — обед для младших классов бесплатный, средние и старшие классы сдают деньги.
Мы проходим мимо опечатанных кабинетов, которые теперь вряд ли когда-либо откроют свои двери школьникам. В следующем году Марина Николаевна ожидает лишь двоих первоклассников, еще через один год должен прийти только один. На этом дети в селе «заканчиваются».
В конце коридора учительница показывает нам туалетную комнату. В ней закрытые кабинки с новыми унитазами — не каждая школа Омска может похвастать такими. Марина Николаевна говорит, что с обновлением санфаянса помогли в Тюкалинской администрации.
— У нас теплый туалет, горячая вода в столовой. Детей мало, но государство о нас заботится — нас видят, нас замечают, от нас не отворачиваются, — добавляет она.
Непривычно, что на перемене в школе очень тихо: здесь никто не носится по коридорам и не дурачится. Тем не менее педагог припоминает случаи небольшого хулиганства.
— Ольга и Тимофей — брат с сестрой. У них ссоры бывают. Я только отлучусь, слышу, Оля запищала. Бегу скорее, поговорю с обоими, успокаиваются — улыбается учительница.
Пожалуй, из «страшных» историй на этом всё. К Марине Николаевне дети относятся с трепетом и уважением. По ее словам, они нередко обращаются к ней за советами — доверяют.
— В воспитательных целях я могу свой жизненный пример им привести. В основном дети спрашивают про семью. Я догадываюсь почему, семьи многодетные — дома, возможно, не всё в порядке. Я вообще росла без отца, и нас пятеро детей было, так что мне есть что рассказать им. Они рты раскроют и сидят, слушают.
На зарплату Марина Николаевна не жалуется. Говорит, что за 0,25 ставки заместителя директора школы и 31 час преподавания в неделю получает достойные, особенно по меркам деревни, деньги. Ей предлагали работу учителя в районном центре — Тюкалинске, но она отказалась.
— Я уже привыкла к этой тишине. Не хочу. У нас даже дети другие. Мы на «Газели» в Тюкалинский музей ездим, ледовый каток, как-то в субботу даже на хоккее местном были. Я вижу, как себя городские дети ведут, а наши такие вежливые. Были мысли много лет назад переехать куда-нибудь, потому что деревня наша исчезает. Тогда еще никаких благ у нас не было. Но сейчас почти в каждом доме есть машинки стиральные — автоматы, теплые туалеты, душевые кабины, — задумалась Марина Николаевна.
Настало время развозить детей по домам. Из местных здесь только одна ученица. Остальные четверо из соседней деревни Новый Конкуль, что в четырех километрах от школы. Кстати, некоторым школьникам иногда приходится ждать, если их уроки закончились раньше, чем у других. Когда все заняли свои места в машине, Марина Николаевна спрашивает строим голосом: «Все пристегнулись?»
По дороге мы болтаем. Она вспоминает времена, когда школьников развозил по домам кто-то из родителей на лошади. Несколько лет назад школе выделили «Газель», что, естественно, очень удобно.
— Мы выезжаем в полдевятого утра за детьми — я как сопровождающая. Если кто-то проспал, можем подождать. Если машина не завелась, я звоню директору в Кошкуль, предупреждаю. А детям даю задания, и мы работаем дистанционно. Конечно, бывает, что не все могут выйти на связь. Есть семьи, у которых нет интернета из-за неоплаты — денег некоторым неоткуда взять. Но поломки «Газели» редко бывают.
Четыре километра дороги в одну и другую сторону мы преодолеваем минут за 25. Дорога относительно неплохая, но водителю торопиться некуда — все-таки везет детей. На обратном пути все молчат, задумались. На подъезде к школе Марина Николаевна прерывает тишину откровением.
— Я ни на что не жалуюсь: ни на то, что живу в деревне — мне нравится, что здесь спокойно и тихо, ни на то, что так случилось, что я одна осталась в школе. Это жизнь. В жизни нужно уметь со всем справляться. Еще бы одного учителя — мне много не надо. Видите вон там мой дом зеленый? Если что, через стенку пустует квартира, если кому-то надо будет, — улыбается женщина и прощается с нами.