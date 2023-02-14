Восемнадцать предметов на одного: в сельской школе осталась единственная учительница

— Они смотрят инструкцию на мониторе компьютера. У нас и проектор есть. И даже вайфай, — обращает наше внимание педагог на то, что школа не лишена современных технологий.



Так одновременно Марина Николаевна проводит три урока — математику, рисование и технологию. Это обычное дело для классов-комплектов. В староконкульской основной школе учатся три девочки — две первоклассницы, одна третьеклассница — и двое парней — из пятого и седьмого классов. Есть еще один ученик, он из-за инвалидности обучается дома. К нему два раза в неделю учительница приходит сама.