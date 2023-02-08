«Если нет телефона, то и проблем нет». Колонка отца пятерых детей о том, почему надо забирать смартфоны

Сергей Третьяков из Екатеринбурга много лет работал на руководящей должности в крупном сотовом операторе, потом ушел в свой бизнес (он основатель сети кондитерских «Кондитория» и фабрики по производству десертов «Фабрика вкуса ЕКБ»). Но самое главное достижение Сергея — пятеро детей. В своем телеграм-канале он пишет не только про бизнес, но и про их воспитание. Наши коллеги из E1.RU опубликовали его колонку про проблемы, которые создают смартфоны. Дальше — от первого лица.
Тема, которая меня не отпускает. Она не про бизнес, хотя в будущем, возможно, и про бизнес. Телефоны и дети. Три истории.
История первая: айпад под подушкой
Живет себе обычная девочка. Ну, для мамы с папой, конечно, необычная, а в остальном вполне себе девочка 10 лет. И попросила она на Новый год телефон. Не то чтобы у нее не было телефона, просто захотелось новый, как говорится, «больше, лучше, по-другому».
Телефон девочка получила. А вот мама пожаловалась, что дочь стала похожа на зомби (что неудивительно для меня), держит телефон сутками в руках и не реагирует ни на что вокруг. Родители поставили ограничения на пользование телефоном. Вроде проблему решили, всё стало выправляться.
Но через несколько недель ребенок начал вести себя странно вечерами. Девочка стала раздражительной, грубой, уставшей. Разбирались несколько дней. В итоге под подушкой был найден мамин айпад, который та хорошо спрятала (по ее мнению). Мать была вне себя, но всё, что оставалось делать, — это разводить руками.
Вторая история: новенький блестящий смартфон
У моего тренера есть сын. Парень подрос и отправился в прошлом году грызть гранит науки. Отец в честь такого важного события, естественно, решил сделать сыну подарок! А что может быть лучшим подарком для школьника? Ну, конечно же, новенький блестящий смартфон.
И вот в руках у парня оказывается заветный зеркальный экран. И он требует от папы ежедневного входа в новый виртуальный мир. Поначалу папа был рад своему подарку и даже рассказывал мне, что сын увлечен и они оба довольны ситуацией. Но вот прошло 4 или 5 недель, и тренер на нашей последней тренировке сказал, что с ребенком что-то неладное. Вытащить из телефона всё сложнее, уровень раздражения растет, про уроки уже и речи не идет, интерес к учебе (да и не только к ней) пропал.
Вид у него был слегка подавленный и растерянный. Вроде бы и ситуация не устраивает, и при этом как не стать «плохим отцом» для любимого дитя!
История третья. Своя
Если вы спросите меня, как дела с телефоном у ребенка, то я отвечу: «Если нет телефона, то и проблем нет».
Долгое время мы пробовали разные модели отношений «ребенок — телефон». Они все заканчиваются провалом. Отсутствие волевого центра у детей — это главная проблема. Мы, взрослые, всё время смотрим на это сквозь призму своего поведения и своих паттернов. Но дети совершенно другие.
Но и я неидеален. И я не теряю надежды, что вдруг всё поменялось, и, может, уже можно с ребеночком договориться. И вот последний месяц телефона личного у сына не было совсем, раз в неделю, правда, добирался до моего.
И вот уже все мотиваторы я использовал. И уроки сделаны, и посудомойка собрана, и комната прибрана. Уже нет варианта не выдать телефон. Сегодня выдал. На 15 минут. Итог в конце игры — крик, истерика, обвинения родителей и прочие сопутствующие вещи.
Если, конечно, есть цель получить на выходе годам к
Ранее мы публиковали колонку психолога о том, как избежать скандалов с детьми из-за гаджетов. Прочитайте также интервью с экспертом по безопасности — о том, что следует блокировать в детском смартфоне. Также советуем изучить инструкцию от эксперта и учителя о том, какой телефон выбрать для первоклассника.