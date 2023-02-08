«Если нет телефона, то и проблем нет». Колонка отца пятерых детей о том, почему надо забирать смартфоны

Тема, которая меня не отпускает. Она не про бизнес, хотя в будущем, возможно, и про бизнес. Телефоны и дети. Три истории.



История первая: айпад под подушкой

Живет себе обычная девочка. Ну, для мамы с папой, конечно, необычная, а в остальном вполне себе девочка 10 лет. И попросила она на Новый год телефон. Не то чтобы у нее не было телефона, просто захотелось новый, как говорится, «больше, лучше, по-другому».



Телефон девочка получила. А вот мама пожаловалась, что дочь стала похожа на зомби (что неудивительно для меня), держит телефон сутками в руках и не реагирует ни на что вокруг. Родители поставили ограничения на пользование телефоном. Вроде проблему решили, всё стало выправляться.

