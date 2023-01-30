Министр образования из Сибири станцевала на видео под группу «Звери» — что она сделала до этого

— Добрый день, уважаемые подписчики! Вы, вероятно, начитались уже про мою отставку в разных источниках и разной информации. Правда следующая. 26 января я сама написала заявление на увольнение. Это мое решение! Благодарна всем, с кем довелось общаться профессионально и просто по-человечески. Благодарна губернатору Омской области А. Л. Буркову за оказанное мне доверие. Перелистываю эту страницу книги моей жизни, начинаю писать новую, где в приоритете буду я сама и будут мои близкие, — написала она.