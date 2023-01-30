Министр образования из Сибири станцевала на видео под группу «Звери» — что она сделала до этого

Министр образования Татьяна Дернова ушла в отставку по собственному желанию. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале сегодня утром,
— Добрый день, уважаемые подписчики! Вы, вероятно, начитались уже про мою отставку в разных источниках и разной информации. Правда следующая.
После этого Дернова продемонстрировала хорошее чувство юмора: под постом об уходе она опубликовала видеоролик, на котором танцует под песню «Районы-кварталы» группы «Звери» — в ней есть строки «Я ухожу, ухожу красиво».
— Все, кто знаком со мной лично, знают, что я творческий человек. Улыбнитесь! — добавила Татьяна Дернова.
Отставку Татьяны Дерновой прокомментировал и губернатор Омской области Александр Бурков. Он отозвался о ее работе весьма хвалебно.
— Татьяна Васильевна отработала в команде пять лет. Это было трудное время. В годы пандемии нужно было принимать быстрые нестандартные решения. Региональная система образования не просто выдержала удар, но и заметно преобразилась. Татьяна Васильевна достойно руководила отраслью. Но впереди новые задачи, требующие многостороннего подхода и перенастройки управленческой вертикали. В ближайшее время состоится назначение нового руководителя министерства. Кандидатуры рассматриваются, — пояснил глава региона в своем Telegram-канале.
Напомним, Татьяна Дернова начала профессиональную карьеру в 1989 году, став учителем иностранных языков. В 1994 году она получила должность заместителя директора гимназии
В Министерстве образования Омской области Татьяна Дернова работала с 2012 года. Сперва она занимала должность первого заместителя министра. В апреле 2017 года ее назначили министром образования.
Ранее стало известно, что бывший заместитель министра культуры НСО Григорий Милогулов назначен на должность проректора Новосибирского государственного театрального института.