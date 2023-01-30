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Министр образования из Сибири станцевала на видео под группу «Звери» — что она сделала до этого

Татьяна Дернова находилась в должности министра образования Омской области с апреля 2017 года

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Официально об отставке стало известно сегодня утром, 30 января

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Министр образования Татьяна Дернова ушла в отставку по собственному желанию. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале сегодня утром, 30 января.

— Добрый день, уважаемые подписчики! Вы, вероятно, начитались уже про мою отставку в разных источниках и разной информации. Правда следующая. 26 января я сама написала заявление на увольнение. Это мое решение! Благодарна всем, с кем довелось общаться профессионально и просто по-человечески. Благодарна губернатору Омской области А. Л. Буркову за оказанное мне доверие. Перелистываю эту страницу книги моей жизни, начинаю писать новую, где в приоритете буду я сама и будут мои близкие, — написала она.

После этого Дернова продемонстрировала хорошее чувство юмора: под постом об уходе она опубликовала видеоролик, на котором танцует под песню «Районы-кварталы» группы «Звери» — в ней есть строки «Я ухожу, ухожу красиво».

— Все, кто знаком со мной лично, знают, что я творческий человек. Улыбнитесь! — добавила Татьяна Дернова.

Отставку Татьяны Дерновой прокомментировал и губернатор Омской области Александр Бурков. Он отозвался о ее работе весьма хвалебно.

— Татьяна Васильевна отработала в команде пять лет. Это было трудное время. В годы пандемии нужно было принимать быстрые нестандартные решения. Региональная система образования не просто выдержала удар, но и заметно преобразилась. Татьяна Васильевна достойно руководила отраслью. Но впереди новые задачи, требующие многостороннего подхода и перенастройки управленческой вертикали. В ближайшее время состоится назначение нового руководителя министерства. Кандидатуры рассматриваются, — пояснил глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, Татьяна Дернова начала профессиональную карьеру в 1989 году, став учителем иностранных языков. В 1994 году она получила должность заместителя директора гимназии № 19. С 2006 года Татьяна Дернова — начальник отдела образования и воспитания по ЦАО. Позже — заместитель директора департамента образования, а затем и первый заместитель департамента.

В Министерстве образования Омской области Татьяна Дернова работала с 2012 года. Сперва она занимала должность первого заместителя министра. В апреле 2017 года ее назначили министром образования.

Ранее стало известно, что бывший заместитель министра культуры НСО Григорий Милогулов назначен на должность проректора Новосибирского государственного театрального института.

Министерство образованияТатьяна ДерноваОтставка
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