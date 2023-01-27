Бывший заместитель министра культуры НСО стал проректором театрального института

Бывший заместитель министра культуры НСО Григорий Милогулов назначен на должность проректора Новосибирского государственного театрального института.
— С 25 января я проректор НГТИ по молодежной политике и воспитательной деятельности, — подтвердил НГС свое назначение Григорий Милогулов.
С поста замминистра он ушел по собственному желанию 24 января, а занимал его с 24 августа 2020 года. Тогда в пресс-службе правительства сообщили, что Милогулов будет курировать «развитие профессионального искусства, образования в сфере культуры и искусства Новосибирской области, международной деятельности в сфере культуры, а также сохранение культурного наследия».
В то время, когда Григорий Милогулов находился на посту заместителя министра, в Новосибирске случился театральный скандал. Анонимные лица написали в Минкульт региона жалобу на детский спектакль «Первого театра» «Принцесса и Людоед». Тогда Милогулов отказался называть имена тех, кто написал жалобу.