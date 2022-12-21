В Новосибирске выбрали подрядчика для школы № 57 — строителя не могли найти сразу

Подрядчиком строительства школы № 57 станет ООО «СМРстрой». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Объявленные на 5 декабря торги по выбору подрядчика на выполнение строительных работ на сумму 727 265,6 тысячи рублей не состоялись, так как никто не подал заявок на участие. Такая же ситуация была в сентябре 2022 года.