В Новосибирске выбрали подрядчика для школы № 57 — строителя не могли найти сразу

Подрядчиком строительства школы № 57 станет ООО «СМРстрой». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.
Объявленные на 5 декабря торги по выбору подрядчика на выполнение строительных работ на сумму 727 265,6 тысячи рублей не состоялись, так как никто не подал заявок на участие. Такая же ситуация была в сентябре 2022 года.
— В этой связи мы направили письма организациям строительной отрасли, имеющим опыт в строительстве таких объектов, с просьбой выразить намерение о готовности выполнения работ и заключения контракта по цене, не превышающей цену несостоявшихся торгов, и на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки, — рассказал заместитель мэра — начальник Департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев.
Планируемый срок заключения контракта с «СМРстрой» — до 26 декабря 2022 года.
Общая стоимость строительства здания школы составляет 1,5 млрд, ввод объекта запланирован на 2024 год. В сентябре 2022 года стоимость работ оценивали в 1,38 млрд.
Здание школы запроектировано четырехэтажным, сложной формы в связи с особенностями грунтов на территории строительства, с необходимым набором образовательных классов, помещений дополнительного образования, спортивным и актовым залами, залом ЛФК (хореографии), помещениями студии телевидения и звукозаписи, спортивными сооружениями на территории школы.