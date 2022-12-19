Полный дистант ввели в четырех школах и закрыли три детских сада в Новосибирской области

В Новосибирской области полностью на дистант отправили четыре школы, частично работает еще 89 учреждений. Об этом на оперативном совещании при губернаторе сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сегодня,
— Сейчас 992 учителя на больничном, в 89 школах и 141 детском саду частично приостановлена деятельность. И полностью приостановлена деятельность в 4 школах и 3 детских садах, — поделился цифрами министр.
Главная причина — высокие показатели по заболеваемости ОРВИ.
В начале декабря были названы точные даты зимних каникул в Новосибирской области. В этот период дети смогут ездить в общественном муниципальном транспорте бесплатно.