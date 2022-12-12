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Продлят ли школьникам зимние каникулы и будет ли всеобщий дистант из-за ОРВИ и гриппа? Отвечает Минобр НСО

В регионе растет сезонная заболеваемость

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Ситуация с заболеваемостью детей пока не настолько сложная, чтобы вводить ограничения

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В Новосибирской области не будут начинать зимние каникулы раньше времени, также их не собираются продлевать из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа. Всеобщий дистант пока также не обсуждается. Об этом сообщил министр образования НСО Сергей Федорчук во время оперативного совещания при губернаторе сегодня, 12 декабря.

— Для ограничений пока нет никаких оснований. Мы совместно с Роспотребнадзором отрабатываем как раз карантинные мероприятия, если в них будет необходимость. Пока в тех обстоятельствах, в которых мы находимся, не могу сказать, что ситуация совсем стабильная, но стабильная для этого периода времени, — заверил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

В регионе четвертую неделю растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, особенно среди детей. Из-за этого сегодня было предложено продлить в регионе режим повышенной готовности.

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