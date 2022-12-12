Продлят ли школьникам зимние каникулы и будет ли всеобщий дистант из-за ОРВИ и гриппа? Отвечает Минобр НСО

— Для ограничений пока нет никаких оснований. Мы совместно с Роспотребнадзором отрабатываем как раз карантинные мероприятия, если в них будет необходимость. Пока в тех обстоятельствах, в которых мы находимся, не могу сказать, что ситуация совсем стабильная, но стабильная для этого периода времени, — заверил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.