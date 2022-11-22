Холод наступает: при какой температуре можно не вести ребенка в школу в Новосибирске

К концу недели в Новосибирск придут морозы, температура может опуститься ниже -30 градусов ночью. В мэрии города объяснили, при какой температуре родители могут не вести ребенка в школу.
В период сильных морозов школьники с 1 по 4 класс и дети, которые учатся в дошкольных учреждениях, могут не ходить в школу при температуре -25 градусов и ниже. Учащиеся 5 — 9 классов при температуре -30 градусов и ниже, а дети старших, 10–11 классов, могут остаться дома при температуре ниже -35 градусов.
В мэрии также отметили, что если родители решили не вести ребенка в школу, то необходимо об этом сообщить классному руководителю или в администрацию школы по телефону, затем в письменном виде.
— В таком случае уроки, пропущенные учеником, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине, — сообщили на запрос НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска.
Кроме температуры, родители должны учитывать другие факторы: направление и силу ветра, расстояние от места жительства до образовательной организации, переносимость ребенком пониженных температур и другое.
Если же родители решили отправить ребенка в школу в дни с неблагоприятными погодными условиями, то необходимо сопроводить учащегося начальных классов в школу и обратно домой, отметили в мэрии.
Волна морозов придет в Новосибирск из Ханты-Мансийска, при этом осадки постепенно прекратятся, читайте прогноз погоды от синоптиков — в нашем материале.