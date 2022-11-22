Холод наступает: при какой температуре можно не вести ребенка в школу в Новосибирске

Если же родители решили отправить ребенка в школу в дни с неблагоприятными погодными условиями, то необходимо сопроводить учащегося начальных классов в школу и обратно домой, отметили в мэрии.

Волна морозов придет в Новосибирск из Ханты-Мансийска, при этом осадки постепенно прекратятся, читайте прогноз погоды от синоптиков — в нашем материале.

