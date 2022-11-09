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Спецоперация на Украине

Новую льготную группу детей начнут кормить бесплатно в новосибирских школах: кто в нее входит

В учреждениях уже сформировали списки льготников

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Считать компенсацию будут с 21 сентября

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Школьников мобилизованных новосибирцев начнут бесплатно кормить горячими обедами с 14 ноября. За период с 21 сентября семьи получат денежную компенсацию. Об этом сообщил министр образования НСО Сергей Федорчук во время прямого эфира на НГС.

Решение о том, что в регионе бесплатным горячим питанием будут обеспечивать не только учеников с 1 по 4-й класс, детей из малообеспеченных и многодетных семей, но и школьников из семей мобилизованных, было принято в октябре.

— Средства в бюджете выделены, все необходимые документы приняты. Буквально со следующей недели мы начнем вводить эту меру. А за все дни, в которые ребята не получали бесплатное горячее питание — речь идет о детях с 5-го по 11-й класс, семьям будет выплачена компенсация. Из расчета 73 рубля за учебный день. Школы эти списки знают, они с ними работают, — объяснил Сергей Федорчук.

Считать компенсацию будут с 21 сентября, несмотря на дату мобилизации отца школьника.

Министр также сегодня рассказал о новогодних праздниках и уроках «Разговоры о важном».

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