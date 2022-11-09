Новую льготную группу детей начнут кормить бесплатно в новосибирских школах: кто в нее входит
В учреждениях уже сформировали списки льготников
Школьников мобилизованных новосибирцев начнут бесплатно кормить горячими обедами с
Решение о том, что в регионе бесплатным горячим питанием будут обеспечивать не только учеников с 1 по
— Средства в бюджете выделены, все необходимые документы приняты. Буквально со следующей недели мы начнем вводить эту меру. А за все дни, в которые ребята не получали бесплатное горячее питание — речь идет о детях с
Считать компенсацию будут с 21 сентября, несмотря на дату мобилизации отца школьника.
Министр также сегодня рассказал о новогодних праздниках и уроках «Разговоры о важном».