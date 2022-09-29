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В новосибирских школах ужесточили пропускной режим после трагедии в Ижевске

В образовательных организациях региона усилили меры по антитеррористической защищенности

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В ведомстве подчеркнули, что отмена занятий в школах не планируется

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В школах Новосибирской области ужесточили пропускной режим. В региональном Минобре сообщили об усилении мер по антитеррористической защите после трагедии 26 сентября, когда в ижевской школе № 88 произошла стрельба.

— В образовательных организациях Новосибирской области усилены меры по антитеррористической защищенности, в том числе по осуществлению пропускного режима. Проверена работоспособность инженерно-технических средств, обеспечивающих антитеррористическую защищенность, — ответили на запрос корреспондента НГС в Министерстве образования Новосибирской области. — Проведена дополнительные целевые инструктажи и занятия с работниками образовательных организаций по действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта.

Также, по данным министерства, проведены проверки уровня подготовленности охранников к действиям в различных чрезвычайных условиях.

В ведомстве подчеркнули, что отмена занятий в школах не планируется. Также объяснили, что в регионе детей охраняют только сотрудники частных охранных предприятий.

Жители Ижевска после инцидента принесли цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу у школы № 88. Утром 26 сентября бывший выпускник этой школы Артем Казанцев зашел в здание, безжалостно расстрелял детей и взрослых и покончил с собой. Погибли 11 школьников и 7 учителей, 23 человека ранены. Наши коллеги побывали на месте трагедии.

Антитеррористическая безопасностьПропускной режимШколы
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