В новосибирских школах ужесточили пропускной режим после трагедии в Ижевске

В школах Новосибирской области ужесточили пропускной режим. В региональном Минобре сообщили об усилении мер по антитеррористической защите после трагедии 26 сентября, когда в ижевской школе № 88 произошла стрельба.

— В образовательных организациях Новосибирской области усилены меры по антитеррористической защищенности, в том числе по осуществлению пропускного режима. Проверена работоспособность инженерно-технических средств, обеспечивающих антитеррористическую защищенность, — ответили на запрос корреспондента НГС в Министерстве образования Новосибирской области. — Проведена дополнительные целевые инструктажи и занятия с работниками образовательных организаций по действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта.