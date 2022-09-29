«На селе ребятам некуда пойти больше»: в маленьком поселке мобилизовали тренера всех спортивных секций
У него остались двое детей и большое хозяйство
В маленьком селе Краснозерского района мобилизовали учителя физкультуры, который работал тренером всех спортивных секций. У него есть боевой опыт, а еще двое детей и большое хозяйство. Директор сельской школы остался без учителя физкультуры и теперь сам себя устраивает на место мобилизованного сотрудника, чтобы не оставить детей без уроков. Знакомые
Александру К. 37 лет, повестку ему принесли 23 сентября в семь часов вечера. Прочитали и удивились — в ней написано, что явиться нужно было к полудню 22 сентября, то есть днем раньше (в редакции есть копия повестки).
Александр работал учителем физкультуры, кроме этого, вел все детские спортивные секции в своем небольшом селе Казанак. На место Александра нашли учителя физкультуры для младших школьников, а для занятий в старших классах директору пришлось устроить на работу самого себя.
— Сегодня уже заявление написал себе как руководителю — я часы не вел, но теперь буду вести физкультуру. У меня есть такое образование, я заканчивал физкультурный, — грустно констатирует
Он говорит, что дети сильно расстроены, потому что теперь им просто будет некуда себя деть:
— Спрашивают, как долго учителя не будет? Представляете, этот учитель и секции у них вел, и кружки вел во второй половине дня, в понедельник, четверг. Он был загружен от и до, как говорится. На селе ребятам просто некуда пойти больше. Не-ку-да. Село маленькое, школка небольшая. Он вел и легкую атлетику, и теннис. Конечно, нагрузки было много, два дня в неделю полный день и во второй половине до восьми часов.
У Александра двое детей — мальчик учится во втором классе, а девочка — в шестом. Жена работает учителем начальных классов в соседней деревне. Кроме того, она сопровождает учеников старших классов — каждое утро они все вместе садятся в «Газель» и едут на занятия в другую деревню.
— Маленький еще не так уж сильно..., а девочка Ульяна всё прекрасно понимает. И дома так сильно плакала. Это была суббота, когда он уезжал, — вздыхает Юрий Лесик. — Когда жена уезжает, дети теперь одни.
Он рассказал, что Александр принимал участие в боевых действиях, был в Беслане в 2006 году на срочной службе, и теперь все его близкие понимают, куда он идет:
— Он вообще у нас, знаете, такой позитивный мужчина, поэтому сказал: «Надо, значит, надо». Всё, собрался и поехал.
Друг Александра (попросил не называть его имени) возмущен и не хочет мириться с этой историей — говорит, что нельзя забирать человека без учета всех обстоятельств, об этом должны были подумать в администрации района:
— У него хозяйство — 30 голов крупного рогатого скота. Он всё бросил — быков, коров. Путевку привезли в семь часов вечера, а в 10 утра ему уже надо было быть в военкомате на следующий день, — возмущается он. — Как в анекдоте: а давайте Ваньку-кузнеца возьмем, он у нас один такой на деревне. Взяли, из семьи выдернули пацана. Он все секции вел, ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа. — Прим. ред.), дети остались без ничего. Жена уезжала, он сам водил младшего в школу, в обед домой. Теперь ребенок будет как неприкаянный. Хозяйство брошено, не знаю, как они сейчас зиму жить будут. Никто об этом не подумал, — в сердцах говорит бывший житель деревни.
По его словам, сам Александр больше ничего говорить не хочет и не будет, потому что уже всё, в форме:
— Мать его уже три дня колют. Второй раз сына на такое отправляют.
27 сентября военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев ответил на вопросы о частичной мобилизации. Один из адресованных ему вопросов касался отсрочки для учителей.
— В соответствии с законодательством четко определено, кто не подлежит мобилизации. Решение о призыве по мобилизации или о предоставлении отсрочки принимает комиссия по мобилизации — только этому органу предписана функция принятия отсрочки. Все те случаи, которые не попадают под критерии законодательства, рассматриваются в индивидуальном порядке. Председатель комиссии — глава муниципального района, его заместитель — военный комиссар. Рассматривая эти вопросы, участники комиссии могут привлечь органы опеки и тех, кто им потребуется, — сообщил комиссар.
В тот же день стало известно, что первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой расширить список работников, которые не подпадают под критерии частичной мобилизации, учителями начальной и средней школы, — сообщило издание РИА НОВОСТИ.
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