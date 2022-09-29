«На селе ребятам некуда пойти больше»: в маленьком поселке мобилизовали тренера всех спортивных секций

Александр работал учителем физкультуры, кроме этого, вел все детские спортивные секции в своем небольшом селе Казанак. На место Александра нашли учителя физкультуры для младших школьников, а для занятий в старших классах директору пришлось устроить на работу самого себя.

— Сегодня уже заявление написал себе как руководителю — я часы не вел, но теперь буду вести физкультуру. У меня есть такое образование, я заканчивал физкультурный, — грустно констатирует 60-летний директор школы Юрий Лесик. — Не ожидали, конечно.