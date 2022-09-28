Форма отсрочки от призыва запущена: все новости о частичной мобилизации

После того как 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, в сердце почти каждой жены появилась тревога. А вдруг призовут именно моего сына? А если мужа? Что тогда станет с моей семьей и детьми?



Психолог Наталья Панфилова объясняет: тревогу, скорее всего, вызывает именно мысль о том, что мужчина может погибнуть и сейчас происходит их последняя встреча или последний вечер вместе.



В первую очередь нужно помнить, что вы не одиноки и такие чувства сейчас испытывают многие женщины в нашей стране. И во все времена в аналогичных обстоятельствах женщины также испытывали эти чувства. Это описано в большинстве литературных произведений, посвященных событиям в военное время.



Эксперты собрали советы для женщин, чьи дети или мужья могут быть призваны в ходе частичной мобилизации.

