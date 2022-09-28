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Форма отсрочки от призыва запущена: все новости о частичной мобилизации

Хроника последних дней мобилизации и новости СВО

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На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о частичной мобилизации. А министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, кого будут мобилизовать в первую очередь, а также о потерях российской и украинской сторон за время спецоперации. В этом онлайне мы собираем всё, что известно к этому часу.

Валерия Терлеева

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После того как 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, в сердце почти каждой жены появилась тревога. А вдруг призовут именно моего сына? А если мужа? Что тогда станет с моей семьей и детьми?

Психолог Наталья Панфилова объясняет: тревогу, скорее всего, вызывает именно мысль о том, что мужчина может погибнуть и сейчас происходит их последняя встреча или последний вечер вместе.

В первую очередь нужно помнить, что вы не одиноки и такие чувства сейчас испытывают многие женщины в нашей стране. И во все времена в аналогичных обстоятельствах женщины также испытывали эти чувства. Это описано в большинстве литературных произведений, посвященных событиям в военное время.

Эксперты собрали советы для женщин, чьи дети или мужья могут быть призваны в ходе частичной мобилизации.

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Валерия Терлеева

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Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что граждане, которые уехали из России во время частичной мобилизации и не нарушили закон, могут вернуться без правовых последствий в любой момент.

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Валерия Терлеева

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Мы собрали главное об осеннем призыве, который начнется уже в субботу.

В этом году, как и всегда, осенний призыв стартует 1 октября и продлится до 31 декабря. Эти сроки прописаны в законе, и менять их причин нет.

С 1 октября призывные комиссии начнут присылать повестки, призывников будут направлять на медобследование. К концу года сформируют списки срочников, призывников начнут отправлять по воинским частям. Срок в этот призыв тоже прежний — 12 месяцев. В прошлый осенний призыв набирали 127,5 тысячи новобранцев, в этот — 120 тысяч.

Под осенний призыв подпадают молодые люди от 18 до 27 лет, ранее не проходившие срочную службу. Соответственно, это парни 1995–2004 годов рождения. При этом 18 лет должно исполниться не позже 31 декабря, а не ранее 1 января 2023 года не должно наступить 27 лет.

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Валерия Терлеева

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Из фитнес-клубов стали пропадать тренеры, повестки приходят не только мужчинам, но и женщинам, у которых есть медицинское образование.

По наблюдениям наших читателей, скоро в этой сфере будет серьезно не хватать кадров.

— Наш прежний тренер написал в родительский чат, что ему продлили командировку в Киргизии, куда он уехал еще до начала мобилизации. Сколько продлится эта командировка — непонятно. Вместо него ребятам дали другого тренера — женщину, — рассказала читательница Марина для E1.RU.

При этом фитнес-клубы просят не забирать их сотрудников и дать им отсрочку от частичной мобилизации. В письме, с которым Национальное фитнес-сообщество обратилось к правительству, отмечается, что сейчас под призыв попадают 70% мужчин, занятых в отрасли, пишет Forbes.

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Виктор Старцев

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Полезные материалы

Более подробно о том, как будут призывать россиян, что можно и нельзя делать во время мобилизации, а также о многом другом мы рассказали в следующих материалах:

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Виктор Старцев

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Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем рассказывать вам о происходящем в России на фоне объявления частичной мобилизации, а также о реакции мира и хронике СВО. О событиях прошлых дней можно почитать в предыдущей онлайн-трансляции. Всё, что происходило 27 сентября, мы собрали в короткий дайджест.

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