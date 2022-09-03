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Дефицит учителей наблюдается в школах Новосибирска — в Минобре назвали, кого не хватает

26,5% от общего количества свободных вакансий учителей в регионе приходится на Новосибирск

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С началом учебного года ожидается рост заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области

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В Новосибирской области на начало учебного года наблюдается дефицит школьных педагогов по математике и русскому языку и литературе. Не хватает и учителей иностранных языков, сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на министерство образования области.

— В Новосибирской области было размещено 788 вакансий общеобразовательных учреждений. Это составляет около 3% от общего числа педагогов в области. Особая потребность в кадрах наблюдается в Новосибирске — 26,5% от общего количества вакансий, в Новосибирском районе — 8,4%, в Искитиме — 5,5%, — сообщает РБК.

В Новосибирске к 1 сентября открыли две новых школы. Весь день мы собирали для вас фото с праздничных линеек — смотрите онлайн NGS.RU в День знаний.

Напомним, Минпросвещения РФ с 1 сентября запретило использование мобильных телефонов на уроках в школах России. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов на всероссийском родительском собрании.

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