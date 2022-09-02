Девочка упала в обморок на школьной линейке — из-за этого в мэрии Новосибирска создали рабочую группу
Директор школы рассказала, что ребенку правда стало плохо и ей сразу помогли
Вчера, 1 сентября, на школьной линейке в средней школе
Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил глава департамента образования Рамиль Ахметгареев:
— Да, я могу сказать, что сегодня работает рабочая группа, созданная в департаменте по изучению этой ситуации. Сегодня до конца дня мы получим соответствующие материалы, — сказал чиновник.
Пост о случае появился вчера, 1 сентября, в паблике «АСТ-54» «ВКонтакте». Автор поста утверждал, что на школьной линейке ребенку стало плохо, «у нее потемнело в глазах и закружилась голова». После этого она отошла в тенек и упала в обморок. Классный руководитель, по версии автора публикации, не обратила на это внимания, а девочке помогли родители одноклассников.
Директор школы Светлана Душтакова рассказала НГС, что одной из учениц действительно стало плохо на праздничной линейке, но ребенку сразу помогли:
— Она подошла к классному руководителю, сказала, что ей стало плохо. Классный руководитель предложила ей отойти в тень. Они начали отодвигаться в тень. В этот момент у ребенка подломились ножки, и она упала. Классный руководитель находился рядом, подошли родители, мы напоили ребенка, она была в сознании, — рассказала Светлана Душтакова.
После этого ребенка отнес в медкабинет мужчина-педагог, классный руководитель все это время находился рядом. По словам директора школы, девочка была в сознании.
— Было жарко, ребенок был голодный, она сама в этом призналась. Такое бывает. Пожалуйста, не осуждайте учителя, так нельзя. Учитель — такая же мама, никакая мама не пройдет мимо ребенка, когда ему плохо. Она точно так же стояла на коленках на асфальте перед этим ребенком, — подчеркнула Светлана Душтакова.
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