Девочка упала в обморок на школьной линейке — из-за этого в мэрии Новосибирска создали рабочую группу

Вчера, 1 сентября, на школьной линейке в средней школе № 202 ученице 5-го класса стало плохо. Девочка потеряла сознание и упала на землю. Мэрия начала проверку инцидента

Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил глава департамента образования Рамиль Ахметгареев:

— Да, я могу сказать, что сегодня работает рабочая группа, созданная в департаменте по изучению этой ситуации. Сегодня до конца дня мы получим соответствующие материалы, — сказал чиновник.