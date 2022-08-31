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Стоимость школьного базового питания вырастет на 26% в Новосибирской области

Поднятие цен связано с ростом цен на продукты

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Цены на питание школьников станут выше

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В Новосибирской области стоимость школьного питания вырастет на 26%. Как сообщил губернатор Андрей Травников в прямом эфире «Вести.Новосибирск», власти проиндексировали стоимость из-за роста цен на продукты.

Помимо роста цен на питание, в области выровнена базовая стоимость питания для всех категорий. Как объяснил губернатор, это исключает то, что «у одного один стол, а у другого стол поменьше».

— В области еще сохранилась диспропорция — разная сумма питания в разных муниципалитетах и для разных категорий: льготники и не льготники. Это, конечно, неправильно, — сообщил губернатор.

Как уточнил Андрей Травников, в области будет развиваться формат школьного кафе.

НГС запустил текстовую онлайн-трансляцию с выступления губернатора и министра образования Сергея Федорчука. Читайте о том, какие изменения ожидаются в этом учебном году, должны ли родители включаться в учебный процесс и каким будет школьное питание.

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