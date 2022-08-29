Как учиться в вузе мечты, если не прошел на бюджет? Пробуем взять госкредит под 3% (есть подводные камни)
Образовательный кредит можно оформить без справки о доходах
В этом году цена на обучение в престижных новосибирских вузах перевалила за
Этап первый: смирение и подготовка к кредиту
Иногда даже самым одаренным ученикам не удается поступить на бюджет в вуз мечты. В таком случае родители и абитуриенты, как правило, выбирают вуз похуже, но более доступный. А если никуда не хочется уходить? Можно рассмотреть такой вариант, как кредит с государственной поддержкой.
Образовательный кредит предлагает абитуриенту следующие условия: из общей ставки 15,85% годовых государство платит за студента 12,85%, ему лишь остается оплатить всего 3%. Например, Сбербанк на официальном сайте предлагает заранее рассчитать сумму ежемесячного платежа по кредиту, чтобы понять, подходит он вам или нет.
Этап второй: знакомимся с условиями (и тот самый нюанс, о котором лучше знать заранее)
Сейчас банки работают с большей частью вузов в России, в их число входят МГУ, РАНХиГС, ВШЭ, СПбГУ и многие другие. Важным условием является наличие лицензии и аккредитации у университета.
Образовательный кредит доступен с 14 лет. Если ребенку на момент подписания договора не исполнилось 18 лет, то родителям или законным представителям необходимо дать письменное согласие. Также студенту не нужно предоставлять справку о доходах: наличие заработка необязательно, что вполне объяснимо — на начальном этапе обычно помогают родители.
Кредит на образование может быть на любой срок: как на весь период обучения, так и на оплату одного или двух семестров в университете.
Правда, весь срок обучения, а затем и 9 месяцев после окончания вуза, студент будет выплачивать только проценты. Основной долг уже нестуденту придется платить немалый срок, а именно — 15 лет.
Этап третий: как действовать, если решился
Итак, если 15 лет вас не пугают, то далее идем в вуз и подписываем договор о платном обучении. Затем стандартно выбираем способ оформления — в банке либо онлайн.
Чтобы получить образовательный кредит в банковском отделении, абитуриенту необходимо прийти туда с документами. Если студенту исполнилось 18 лет, с собой необходимо иметь:
- паспорт с отметкой о постоянной регистрации;
- справку о временной регистрации, если он проживает не по месту регистрации;
- анкету;
- договор с вузом и платежный документ с реквизитами вуза, в котором указано, какой семестр или год обучения вы оплачиваете.
А вот что понадобится несовершеннолетним:
- свидетельство о рождении;
- заполненные анкеты законных представителей;
- письменное согласие одного из родителей или законных представителей (на заключение несовершеннолетним кредитного договора, обработку его персональных данных, на получение информации о несовершеннолетнем в бюро кредитных историй и передачу сведений о несовершеннолетнем в Минобрнауки РФ);
- кроме того, родитель или законный представитель должен принести свой паспорт в офис банка.
После того как все процедуры с оформлением образовательного кредита будут завершены, необходимо дождаться одобрения банка. Как правило, люди, которые впервые берут кредит или имеют хорошую кредитную историю, получают ответ в течение
Этап четвертый: мне одобрили кредит, что дальше
Если вы получили одобрение, то банк откроет вам счет, куда перечислит нужную сумму. После чего по реквизитам, которые предоставляет университет, банк переводит деньги за обучение студента. Если кредит был одобрен на год или на весь период обучения, то студенту необходимо каждый семестр приходить в офис банка с паспортом и платежным документом с реквизитами вуза, чтобы зачислить деньги на счет университета.
Каждый месяц с этого счета и будут списываться деньги. Платежи выходят не очень большими — примерно как за чашку кофе. Ну а день платежа — это будущая дата окончания вуза, которая указана в договоре с вузом.
Недавно мы расспросили будущих студентов о том, как им далось поступление и какие вузы они выбрали.