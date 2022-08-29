Как учиться в вузе мечты, если не прошел на бюджет? Пробуем взять госкредит под 3% (есть подводные камни)

Этап первый: смирение и подготовка к кредиту

Иногда даже самым одаренным ученикам не удается поступить на бюджет в вуз мечты. В таком случае родители и абитуриенты, как правило, выбирают вуз похуже, но более доступный. А если никуда не хочется уходить? Можно рассмотреть такой вариант, как кредит с государственной поддержкой.

Образовательный кредит предлагает абитуриенту следующие условия: из общей ставки 15,85% годовых государство платит за студента 12,85%, ему лишь остается оплатить всего 3%. Например, Сбербанк на официальном сайте предлагает заранее рассчитать сумму ежемесячного платежа по кредиту, чтобы понять, подходит он вам или нет.

