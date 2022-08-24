Директор школы № 32, где живут тараканы и массово уходят учителя, подала заявление на увольнение

Директор школы № 32 , на которую пожаловались родители и учителя, подала заявление на увольнение. Об этом сообщил начальник Департамента образования Новосибирска Рамиль Ахметгареев во время прямого эфира в соцсетях мэрии Новосибирска. Как уточнил Рамиль Ахметгареев, заявление на увольнение было получено в рамках изучения деятельности школы.



В мэрию Новосибирска за последние две недели поступило 15 обращений насчет школы № 32 . Родители сообщили о кадровой текучке в школах, тараканах и заплесневелой еде.

