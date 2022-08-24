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Директор школы № 32, где живут тараканы и массово уходят учителя, подала заявление на увольнение

За две недели родители школьников направили 15 обращений в мэрию

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Школа № 32 находится в Октябрьском районе

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Директор школы № 32, на которую пожаловались родители и учителя, подала заявление на увольнение. Об этом сообщил начальник Департамента образования Новосибирска Рамиль Ахметгареев во время прямого эфира в соцсетях мэрии Новосибирска. Как уточнил Рамиль Ахметгареев, заявление на увольнение было получено в рамках изучения деятельности школы.

В мэрию Новосибирска за последние две недели поступило 15 обращений насчет школы № 32. Родители сообщили о кадровой текучке в школах, тараканах и заплесневелой еде.


— Немножечко удивлены, что учебный год заканчивался, в мае проблемы были, но неожиданно это количество вопросов оказалось к началу учебного года. В рамках данных обращений мы организовали выездные мероприятия, — рассказал Рамиль Ахметгареев.

Специалисты департамента образования в рамках своих функций констатировали несколько нарушений, в том числе увольнение учителей. Как уточнил начальник департамента, за год из школы уволились 17 человек. Начальник назвал причины 8 учителей: трое сменили место жительства, двое были студентами 4–5-х курсов и приступили к сдаче экзаменов, и трое сменили деятельность.

— Вопросы организации питания были на протяжении учебного года. В связи с этим у нас было принято решение на проведение капитального ремонта пищеблока. И по вопросам тараканов: я думаю, что весь комплекс мер повлияет, что санитарное состояние нового пищеблока будет способствовать тому, что санитарное состояние школы будет удовлетворительным, — сообщил Рамиль Ахметгареев.

Мама одной из бывших учениц новосибирской школы № 99 начала борьбу против денежных поборов. Корреспондент НГС Илья Калинин разбирался в истории с поборами и выяснил, что на областном уровне в настоящий момент запускается специальная программа, направленная против подобного.

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