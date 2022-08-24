Директор школы
№ 32, где живут тараканы и массово уходят учителя, подала заявление на увольнение
За две недели родители школьников направили
Директор школы
В мэрию Новосибирска за последние две недели поступило
— Немножечко удивлены, что учебный год заканчивался, в мае проблемы были, но неожиданно это количество вопросов оказалось к началу учебного года. В рамках данных обращений мы организовали выездные мероприятия, — рассказал Рамиль Ахметгареев.
Специалисты департамента образования в рамках своих функций констатировали несколько нарушений, в том числе увольнение учителей. Как уточнил начальник департамента, за год из школы уволились
— Вопросы организации питания были на протяжении учебного года. В связи с этим у нас было принято решение на проведение капитального ремонта пищеблока. И по вопросам тараканов: я думаю, что весь комплекс мер повлияет, что санитарное состояние нового пищеблока будет способствовать тому, что санитарное состояние школы будет удовлетворительным, — сообщил Рамиль Ахметгареев.
Мама одной из бывших учениц новосибирской школы