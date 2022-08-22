Обучение стоимостью 69 тысяч в месяц: на частную школу в Заельцовском бору потратят 2,5 миллиарда

Частную школу за почти 2,5 миллиарда рублей начнут строить в марте 2023 года, рассказал НГС девелопер Александр Бойко.

Сейчас учебное заведение работает в здании жилого квартала «Жуковка», в нем учатся около 200 детей (больше половины из них — дошкольники). Затраты на строительство Бойко планирует отбить уже через 10–11 лет:



На эти деньги коммерсант и архитектор планируют возвести школу, подобной которой никогда не было в Новосибирске. На 7,5 тысячи квадратных метров разместят огромную библиотеку на 650 кв. м, бассейн, в котором, по словам архитектора Артура Лотарева, можно будет проводить даже международные соревнования, пространство для дополнительного образования — «Кванториум». Последний будет представлять собой своеобразный детский технопарк, где школьников научат программированию, робототехнике, IT-инжинирингу, сектор дополнительного образования будет рассчитан на 6 тысяч детей, которые необязательно будут учениками школы.

