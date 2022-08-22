Обучение стоимостью 69 тысяч в месяц: на частную школу в Заельцовском бору потратят 2,5 миллиарда
Затраты на нее планируют отбить за 10 лет
Частную школу за почти 2,5 миллиарда рублей начнут строить в марте 2023 года, рассказал НГС девелопер Александр Бойко.
Сейчас учебное заведение работает в здании жилого квартала «Жуковка», в нем учатся около 200 детей (больше половины из них — дошкольники). Затраты на строительство Бойко планирует отбить уже через 10–11 лет:
На эти деньги коммерсант и архитектор планируют возвести школу, подобной которой никогда не было в Новосибирске. На 7,5 тысячи квадратных метров разместят огромную библиотеку на 650 кв. м, бассейн, в котором, по словам архитектора Артура Лотарева, можно будет проводить даже международные соревнования, пространство для дополнительного образования — «Кванториум». Последний будет представлять собой своеобразный детский технопарк, где школьников научат программированию, робототехнике, IT-инжинирингу, сектор дополнительного образования будет рассчитан на 6 тысяч детей, которые необязательно будут учениками школы.
Необычный проект АНО СПО «Образовательный центр "РОСТ"» разрабатывают больше трех лет, на сегодняшний день в частную школу вложено, по словам Александра Бойко, уже порядка 90 миллионов рублей, основная часть денег ушла на проектные работы, остальное — на инженерную инфраструктуру, которая в итоге будет обслуживать будущую школу — подстанцию, котельную, канализацию, водопровод и дороги.
— Проект должен быть как минимум самодостаточным, не должен требовать дополнительных инвестиций, — уточнил девелопер, — пока так не получается, в прошлом году объем дополнительных инвестиций составил 14,5 миллиона.
По данным сервиса «Контур.Фокус», АНО СПО «Образовательный центр "РОСТ"» существует с февраля 2020 года, чистая прибыль по итогам 2020 года составила 1,2 миллиона рублей (фактически образовательный центр на тот момент работал 4 месяца с начала учебного года). В качестве конечных владельцев организации изначально были указаны Александр Всеволодович Бойко и Маргарита Валентиновна Риттер. Александр Бойко известен в Новосибирске как девелопер, построивший отель «Marriott», бизнес-центр «Гринвич» и жилой квартал бизнес-класса «Жуковка»
Учебный день занимает 12 часов, сюда входят не только обязательные занятия, но пятиразовое питание, выполнение домашних заданий с тьютором, секции и кружки. В новом здании появится и интернат для детей из отдаленных районов области. Обойдется такая учеба «под ключ» недешево: 69 тысяч рублей в месяц. Впрочем, особо одаренных или мотивированных детей готовы учить дешевле и даже бесплатно, причем размер скидки рассчитывают по тому же принципу, что и размер кредита, который выдают в банке:
— Задача, чтобы кредитный офицер грамотно рассчитал нагрузку на эту семью. Говорит: эта семья готова платить 15 тысяч. Готовы взять ребенка за эту цену? Садится педсовет и решает, — объяснил концепцию Бойко. — Если вы смогли со своим детенышем наладить контакт, вы могли его замотивировать так, что он пашет как папа Карло, и получает хороший, классный результат в спорте, в искусстве, в науках, в освоении любого предмета, мы готовы брать его к себе.
Доплатят за мотивированных и талантливых, но небогатых школьников родители их обеспеченных одноклассников: рост цен на учебу в «РОСТе» им уже анонсировали.
Помимо частной школы в рамках ОЦ «РОСТ» работает и колледж — подростков здесь обучают работать в гостиничном и ресторанном бизнесе, а через неделю откроется необычный детский сад для билингвов: с дошколятами в нем будут разговаривать на английском или китайском языках.
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