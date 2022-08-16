Семьям выплатят по 3 тысячи рублей на подготовку детей к школе в Новосибирске — но есть условия

В Новосибирске на помощь семьям в подготовке детей к школе выделили 8,5 миллиона рублей. Об этом корреспонденту НГС сообщили в департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска.

— Социальная помощь предоставляется гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе и на подготовку детей к началу учебного года, — объяснили в мэрии Новосибирска. — В 2022 году в бюджет заложено 8,5 миллиона рублей на предоставление социальной помощи школьникам из нуждающихся семей на подготовку к началу учебного года.