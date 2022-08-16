Семьям выплатят по
3 тысячи рублей на подготовку детей к школе в Новосибирске — но есть условия
В бюджете города заложено 8,5 миллиона рублей на такую помощь
В Новосибирске на помощь семьям в подготовке детей к школе выделили 8,5 миллиона рублей. Об этом корреспонденту НГС сообщили в департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска.
— Социальная помощь предоставляется гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе и на подготовку детей к началу учебного года, — объяснили в мэрии Новосибирска. — В 2022 году в бюджет заложено 8,5 миллиона рублей на предоставление социальной помощи школьникам из нуждающихся семей на подготовку к началу учебного года.
Помощь получат более 3000 детей.
— При определении размера оказания социальной помощи применяется дифференцированный подход в зависимости от материального положения семей, средний размер помощи — около 3000 рублей, — отметили в департаменте.
Для получения помощи важно, чтобы была прописка в городе. Для этого нужно обратиться в филиал «Городского комплексного центра социального обслуживания населения» по месту жительства или пребывания.
Новосибирцам станет проще получать детские пособия. Правительство РФ приняло новое постановление, в котором прописаны условия для назначения пособия на детей от 3 до 7 лет, а также нюансы, касающиеся выплат на детей от 8 до 17 лет. Юрист Вероника Белоусова объяснила, что изменит документ и как получить деньги новосибирцам.