Дело пахнет судом. Выпускница может лишиться золотой медали из-за ошибки в задании ЕГЭ по математике

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на неверно сформулированную задачу в ЕГЭ по математике. Из-за одного потерянного балла ее дочь может лишиться золотой медали.



Корреспондент MSK1.RU поговорил с Машей и ее мамой Натальей. Условие задачи, из-за которой девочка потеряла один балл, звучит так: