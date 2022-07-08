Дело пахнет судом. Выпускница может лишиться золотой медали из-за ошибки в задании ЕГЭ по математике
Чиновники настаивают, что задание составлено корректно. Но у экспертов-лингвистов и судебного юриста другое мнение
Жительница Екатеринбурга пожаловалась на неверно сформулированную задачу в ЕГЭ по математике. Из-за одного потерянного балла ее дочь может лишиться золотой медали.
Корреспондент MSK1.RU поговорил с Машей и ее мамой Натальей. Условие задачи, из-за которой девочка потеряла один балл, звучит так:
— Шоколадка стоит 40 рублей, в воскресенье в супермаркете действует специальное предложение: заплатив за две шоколадки, покупатель получает три, одну в подарок. Какое наибольшее количество шоколадок можно получить, потратив не более 170 рублей, в воскресенье? — говорит Маша.
Девочка задачу решила, но не так, как этого требовали составители задания. Ответ ей не засчитали.
— Я написала ответ «две», вся проблема в глаголе «получить», потому что я восприняла его со значением бесплатности, а бесплатно можно получить две, — уточняет Мария. — А составители, авторы задания, имели в виду «всего». И те шоколадки, за которые отдали деньги, и те, что дали в подарок благодаря этой акции.
Выпускница объясняет, что апелляция по математике рассматривается, только когда машина неверно считает ответы. Она пришла в комиссию, всё рассказала, но ответ ей не засчитали.
— Я подготовилась для разговора с комиссией, чтобы объяснить, в чем проблема. Они сказали: «Всё очень здорово, но у вас всё равно 0, потому что таковы правила», — говорит Маша.
По словам мамы выпускницы, Натальи, они пытались подать апелляцию на то, что задачка имеет два возможных ответа, формулировка задания предусматривает ответы «6» и «2». Они подавали заявления в разные инстанции, но ответа так и не получили.
— Мы подали заявление председателю государственной экзаменационной комиссии Свердловской области, ответ мы пока не получили. Отправили заявление разработчику задания в Федеральный институт педагогических исследований, ответ мы тоже не получили, — говорит Наталья.
Маме и дочке предложили услуги адвоката, но они боятся, что в таком случае Маша не сможет получить аттестат и, соответственно, поступить в университет.
— Проблема заключается в том, что решение о выдаче золотой медали должно быть принято на этой неделе, потому что после
Судебный юрист Александр Шумилов объясняет, что если оценку признают незаконной и балл зачислят, то девочке заменят аттестат.
Он связался с двумя экспертами-лингвистами: из УрФУ в Екатеринбурге и Академгородка в Новосибирске.
— Оба лингвиста мне сказали, что да, «получить» — это более обширное понятие, а «приобрести» — более узкое, — объяснил юрист. — «Приобрести» — это значит размен, а «получить» — это включает в том числе и безвозмездно.
По словам юриста, сейчас необходимо собрать всё, что есть на руках, и провести лингвистическую экспертизу. Экспертиза занимает до полугода.
— Если у нее нет условий задачи на руках, то мы можем тогда сделать предварительную лингвистическую экспертизу. С этим выйдем в суд. Запросить в суде условия задачи ЕГЭ и уже назначать судебную лингвистическую экспертизу, — объяснил Александр Шумилов.
В пресс-службе Рособрнадзора ответили, что все задания экзаменационных вариантов основного периода ЕГЭ 2022 года по математике базового уровня корректны. И, поскольку задание корректно, нет оснований оспаривать оценку.
— Задача 2 с похожим сюжетом в экзаменационных вариантах ЕГЭ 2022 года отличалась от приведенной школьницей формулировки. При этом в обсуждаемой задаче четко описана практическая ситуация, не допускающая двусмысленности в трактовке, — говорится в сообщении.
— Соответственно, имеется однозначная трактовка слова «получить» в вопросе задачи («Какое наибольшее число шоколадок можно получить..?») и однозначный ответ, — написали в пресс-службе. — Также сообщаем, что количество жалоб на некорректные задания экзаменационных вариантов ЕГЭ по математике базового уровня незначительно. Ни одна из подобных жалоб на данный момент не нашла подтверждения.