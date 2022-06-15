В НГУ объяснили, как отразится на процессе образования выход из Болонской системы
Эксперт из новосибирского вуза не прогнозирует возвращение к советской системе образования
В начале июня было объявлено, что все российские вузы исключены из Болонской системы, которая подразумевает двухцикловое обучение — бакалавриат и магистратуру. Что это значит для новосибирских студентов, объяснила начальник управления академической политики НГУ Марина Шашкова.
Никаких официальных документов о выходе России из Болонской системы в НГУ на сегодняшний день не поступало.
— Выход России из Болонской системы немедленным образом никак не отразится на системе обучения в НГУ и других вузах РФ, поскольку российская система образования в ее текущем варианте ориентируется на требования Болонской системы, но всё же существует вне зависимости от нее, — говорит Марина Шашкова.
Программы уровней бакалавриата и магистратуры по-прежнему остаются в НГУ. Все студенты, которые на них учатся, получат соответствующие дипломы.
В НГУ, помимо двухступенчатой системы преподавания, существуют программы специалитета «Лечебное дело» и «Фундаментальная и прикладная химия». Появится ли больше программ специалитета, зависит от Министерства высшего образования и науки РФ.
— Экспертное сообщество не прогнозирует возвращения к советской системе и полного отказа от двухуровневой системы «бакалавриат — магистратура», которая действует в большинстве зарубежных государств, в том числе не входящих в Болонскую систему, — рассказывает Марина Шашкова.
Новосибирский университет принимает не только российских студентов на обучение, но и иностранных: 1400 человек из 57 стран, отмечается на сайте НГУ, прибыли в сибирский вуз, чтобы стать высококвалифицированными специалистами. Сотрудничество с университетами-партнерами НГУ продолжается, заявляет Марина Шашкова.
Марина Шашкова рассказала, что Болонская декларация включает в себя ряд требований к образованию. Во-первых, наличие системы кредитов — зачетных единиц, то есть когда студент переводится в другой университет, ему не приходится сдавать те же предметы, которые он уже сдал в прежнем вузе. Во-вторых, образование делится на две ступени — бакалавриат (длится не менее трех лет) и магистратуру, чтобы студенты могли продолжить обучение в стенах европейских вузов, а также стать бакалавром по одной специальности, а магистром — уже по другой.
Еще в мае в Министерстве науки и высшего образования сообщали, что страна будет постепенно выходить из Болонской системы. Позже было объявлено, что отказ от Болонской системы в России не означает запрета бакалавриата и магистратуры.