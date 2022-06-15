В НГУ объяснили, как отразится на процессе образования выход из Болонской системы

В начале июня было объявлено, что все российские вузы исключены из Болонской системы, которая подразумевает двухцикловое обучение — бакалавриат и магистратуру. Что это значит для новосибирских студентов, объяснила начальник управления академической политики НГУ Марина Шашкова.



Никаких официальных документов о выходе России из Болонской системы в НГУ на сегодняшний день не поступало.

